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訓練心得／生活、運動和旅行 都是一場場的冒險（上）

運動筆記 / 余文彥

原文轉載自黃書韋FB網誌：生活、運動和旅行，都是一場場的冒險（上）

生活、運動和旅行，都是由一個個不同的小冒險組成的。每年的夏天，對跑步人來說都是個辛苦的季節。尤其今年連續好幾天的悶熱高溫讓人覺得好累好喘，七月的台北市甚至還破了歷史高溫紀錄，連呼吸都覺得困難了，維持跑步訓練談何容易？

在六月底，文彥教練告訴我這個運動旅行計劃時，當時只想著如果可以藉由這個運動旅行來提升一下委靡已久的跑量的話也不錯。雖然今年賽季還是有持續訓練到四月底，但這之後就是連放了兩個月快樂的暑假；這中間也常常想跑步，但炎熱的天氣總是令人容易打消念頭！

合宿營是什麼概念呢？在我聽到這個名字的時候，首先想到的是日本高校或大學球隊的隊員為了秋天舉辦的大賽，整個夏天都住在一起集訓的畫面：白天在炎熱的大太陽下進行嚴苛的訓練，晚上住在又小又簡陋的通舖或宿舍，過著與同伴的鼾聲共眠的日子。

也許很多人看過三浦紫苑的小說《強風吹拂》，十位臨時被主角抓來的路人甲大學生為了一月的全國性大賽箱根驛傳，展開了一年的魔鬼訓練；登場人物們單純又率真的個性，合宿期間的超爆笑生活，也讓這群人之間產生了情感的連結，從互不相識到為了整個團隊拼命努力。結果不再重要，而是過程的酸甜苦辣讓他們產生了信任和默契。

當然，對於像我們這樣出了社會在工作的人來說，要像參加箱根驛傳的隊員一樣放下其他事務，窩在一起訓練和生活，根本是不可能的任務。於是我們只能在極其有限的時間內暫時放下工作或家人，和從未謀面的陌生人一起訓練和出外生活。

聽起來有點奇怪？既然要跑步，為何不在熟悉的場地和熟識的人一起跑一跑就好了？如果想出去旅行，為何不乾脆報名旅行團或自助行就好了？但跑步和旅行的結合，也許有些事會顛覆我們的想像，也許有些事情會出乎我們意料之外，也許我們可以像「竹青莊」的隊員們一樣，激發出超乎想像的意志力。

跑步和旅行的結合，也許有些事會顛覆我們的想像，也許有些事情會出乎我們意料之外。

首次見面

首次的合宿訓練選在大安森林公園。號稱遲到王的我難得準時第一個抵達，所以我有時間好好地認識大家：有從新竹來的Grace a.k.a. 彭小姐、來自近畿旅行社的凱莉、在Mizuno 工作的阿娟、還有從UA鬥跑隊長、極速訓練營一路以來的訓練夥伴品帆超人。

原本覺得開訓第一天應該平淡無奇，就像大學新學期的第一堂課一樣，老師只會點點名和講一下教學大綱，接著就會下課回家了。殊不知光是一些小小的訓練，依舊讓我滿身大汗；文彥教練讓我們做幾個訓練動作，馬上就體認到自己的肌力之弱簡直令我汗顏！

好不容易做完這些訓練，接著要跑一圈公園的外圍，並且要用漸速跑完。好久沒有跑漸速跑的我開始緊張，想說品帆在旁邊再怎麼樣也不能落後太多吧！在過了第一個彎道後開始加速，一直到最後一公里跑出3:55的配速，雖然很累，但起碼第一個衝線，也是對自己算滿意啦！（後來才知道隔壁的仁兄只是為了明天的間歇在保留實力）。

首次見面的合照，手上的數字就是我們年底的目標！

貓空山路訓練

接下來的幾次訓練分別在不同的地點：森林跑站板橋店、中正紀念堂、貓空和公館河濱，其中有一天到了頗負盛名的貓空。在這天，這個被譽為國手之道的跑步聖地依舊炎熱，因疫情影響沒有出國的國手們也在山谷之間辛勤地往返訓練。久未進行山路訓練的我，除了需要抵抗外在炙熱的陽光之外，還需克服內在身體疲勞累積的酸楚，在內外交集的困難之中努力爬完這段曾經孕育倫敦奧運國手、也正在培養台灣未來長跑國手的山徑小路。

跑著跑著不禁想著，如果現在是冬天來跑貓空，絕對不會被曬得這麼痛苦，也不會汗如雨下全身濕透的。

「明明這麼痛苦，這麼難過，為什麼就是不能放棄跑步？」

「因為全身細胞都在蠢蠢欲動，想要感受強風迎面吹拂的滋味。」

盛夏日光下，我們還是完成了20公里的長程山路訓練。完成了綿延不絕的上坡之後，下坡路段我們終於能夠放開全力，真實地感受到了強風吹過髮際、穿過衣領的滋味。劃開空氣的每一個步伐，每個落地的衝擊之間，都讓我們相信即將到來的秋天能夠變得更強。

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