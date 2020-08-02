跑步小品／線上環台賽 我在妹子陪跑團

2019.122019年的大阪馬，在起跑線上，認識了同是台灣的跑者，一起征服了大阪的42k。原本以為故事就這樣結束了。

2020.03大阪馬起跑線上認識的彬哥，邀請我進了一個神祕的LINE群，妹子陪跑團。ㄜ…這什麼東西啦。但進去後，卻看到好多大阪馬500群的名字。一開始跟大家不熟，然後就參加了第一個活動，劍風劍，跑上風櫃嘴。我真的沒想過我會跑去那個單車勝地。

隨著參加的活動愈來愈多，認識了更多跑者，跑步忽然就不那麼孤單了。以前的我只能自己傻傻的堆里程，一個人在跑道，在河濱，孤單的懷疑人生。認識了這群來自各地的邊緣人跑者後，就算孤單的跑步，也會覺得在同樣的時間點，不一樣的地點，我的網路跑友們也認真的在訓練。

真正的孤單不是沒人陪伴，而是心靈沒有依靠。雖然我還是常常獨自一人跑步，但心靈上我知道我的隊友們也都在努力。

2020.07

看到運筆和biib一起辦了線上賽，群裡有人開團參戰，當然算我一份。一開始，我們成績不突出，我們只有19人，但一開始就有Sam和Vincent幫我們頂住，我們在一半以上。

後來討論的聲量愈來愈高，群裡的眾跑者紛紛參賽

我們誰也不想欠著誰似的，你今天10k我也會補上10k，我們是個team

漸漸的，從14名，第10名，98765，一個一個的追上。嘿，我們最後的最後共有38名跑者，最後的最後，我們跑出了超過6400k的哩程。總共有16名跑者衝出了200k up的里程，群內男子冠軍是510K的跑者，女子冠軍來到了292k…

我想說的是，因為在群內的良性競爭，我也來到了人生新的里程碑，月跑200k是我從來沒想過的。我真的很感謝各位，讓我來到了這個team，讓我耍嘴皮子，無限的 #我就爛 。

我們認識其實沒很久，其實，還有很多人我也沒見過，但這次線上比賽，真的，真的讓我很感動。

謝謝跑團

我們再一起跑下去，無限嘴炮下去吧