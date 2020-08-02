【我的私房路線】九如國手之道(環溪路跑) 這個路線位在屏東九如，環著巴轆溪的河堤，途中可看到各種鳥類，亦能體驗鄉村滿滿的人情味，有逐水草而移動的羊，現在已相當難見到此場景。九如

2020-08-02 08:44