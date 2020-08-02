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我的私房路線／九如國手之道 環溪路跑

運動筆記 / 林彥竹

【我的私房路線】九如國手之道(環溪路跑)

  1.    這個路線位在屏東九如，環著巴轆溪的河堤，途中可看到各種鳥類，亦能體驗鄉村滿滿的人情味，有逐水草而移動的羊，現在已相當難見到此場景。九如盛產檸檬，當地也有小吃「 魯粿」 ，經過此地也能品嘗道地美食和伴手禮。路線距離6公里，路程時而蜿蜒時而直進，周圍的風景能使人進入平靜的心境，帶給人放鬆、無壓力的效果，如果你清晨跑步時能感受到空氣十分清爽，暫時遠離遠離城市的喧囂，好好的休息一番。    

  2. 這裡也曾舉辦過九如檸檬路跑，當時由鄉公所和學校共同協辦，是難得的路跑賽事，鄉親們也共襄盛舉，重點是免報名費，伴手禮送檸檬、 餐盒、 完賽獎牌、 抽獎券 ，比賽前五名選手還有獎金，真的是免費擱大碗，身為九如人的我一定要參加此賽事。當天一來到現場就感受到民眾的熱情，自己也跟著興奮了起來，表演活動結束，終於迎來了倒數鳴槍，氣氛也跟著緊張起來，倒數....5...4...3...2...1...蹦，就如同照片的我衝了出去，跟著領先集團一起跑，大家都卯足全力跑了3分速，一個小型的路跑也充滿出類拔萃的高手，過了一公里，大家的速度緩緩的降了下來，而我以3:50的配速一路領先，在比賽過程同時也要欣賞風景，當時我是第一次跑此路線，這青山綠水的美景映入眼簾，帶給我一股衝擊，生活在這裡那麼久了還是頭一次看到，在我還沉浸在此氛圍中，已經到了3k折返處，被沿途傳來的志工加油聲驚醒，此時我速度上升到3:40，發現後面有一位相當帥氣年約30幾的大哥也賣力衝刺，一路上不相上下，直到距離終點800公尺我開了氮氣一馬當先，等大哥到終點時與他握手，真的高手在人間，此次也體驗到了難忘的旅程。 

  3. 路線距離6公里

  4. 路線圖：

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