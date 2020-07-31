集集定向越野跑 石虎同樂會！

感謝攝影師 雅小咪

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這是一場台灣少有的賽事，預計10/17、18二天在充滿著純樸農村味道的集集小鎮舉行，今天則是這場賽事的記者會，有幸被運動筆記邀請到現場參與試玩。（起跑前還滿擔心自己會不會找不到方向），起跑前有可愛的石虎小姐帶動現場氣氛，讓現場的來賓及試玩的選手們開懷大笑。

從來賓的人員中可以看出來集集鎮為這場即將開始報名的賽事充滿著信心，集集鎮長，南投投市長，各階級代表，集集鎮公所工作人員，田中馬拉松鄭總，彰化馬拉松工作人員，運動筆記人員，當地的文昌國小師生，特有生物中心人員以及賽事當天很重要的商店店家們，全部都出動了，為了就是要把這一場特別的定向越野賽事辦的有聲有色。同時主辧單位也邀請了國內二位玩定向的教練，賽前詳細的解說，原讓我只記得 Lawrance Lin 林冠宇 這位教練。另一位教練我只記得名字是子傑。

教練講解

由左至右 小池 淦哥 Lawrance Lin 林冠宇教練～三大帥

掛上打卡晶片，領取定向地圖，這次的範圍僅限於特生中心園區，放下了一顆心，這樣再迷路我也服了我自己了，我與同樣是運動筆記的小池哥二人不約而同的一起出發（其實二個人都怕迷路啦～），玩這個有一個要訣，只要先抓到第一個點，再依第一個點去分析地圖上的地形，就不難找到下一個點，依此類推的就可以一個點一個點的順利打卡打完。

因為是試玩，範圍不大，所以很容易看到前面的小朋友們往哪裡走，就跟著他們方向去就對了，找著找著忽然前後都有一群人，都在問：第１１點在哪裡？你們找到第１１點了嗎？我想，這個點就是今天最不好找的一個地方了！一個他的積分是１００（難怪，那麼難找），一個聲音＂找到了＂傳來，這裡一群那裡一群的蜂擁而上，嗶嗶聲（打卡感應）不斷的傳出來。

終於把最後一個點找到了，小池說，不管前面用走的了，這裡一定要跑起來，才不會太難看啦～於是小池哥努力的跑起來了！而我也順利的完成這一次的試玩活動。

完跑後一定要跟鎮長合照的啦，鎮長有夠年輕的

（小池 很年輕的集集鎮長 淦哥）

會後與工作人員用餐，剛好與二位教練同桌，今天玩下來讓我很有信心，也問了一些有關定向越野的相關問題，故事中許多有迷路的情節，聽起來他們比我們跑馬拉松還要厲害，可惜的是台灣在定向越野這一塊並不是很推行，聽說台灣的頂尖選手出去國外比賽成績遠不如他國選手，這也正是這場比賽想要推行的，讓定向活動以休閒的方式來推廣。

這場賽事有什麼值得報名的？

1.二天的賽事，各有15家不同的商店配合，聽說商家會為這場賽事準備意外驚喜！

2.光是這可愛的石虎賽衣，就值得報名了！

3.這是一場適合全家大小一起參加的活動，因為你可以用跑的，用騎的完成各個定位點唷！

4.賽後還可以悠閒的在集集鎮上好好的玩一番啦！

敬請密切注意８／３即將開報，８／１３以前還有早鳥優惠咧～

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