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訓練心得／我的私房路線 2020夏天在澎湖跑起來

運動筆記 / 王富春

追日出的跑者

因為疫情，上半年的賽事幾乎取消或延期；因為疫情，雖然不能出國，但成為規律跑者的我們，不管到哪裡，總是習慣先看著地圖，然後一早起床就穿上跑鞋出門探索去，今年夏天我們在澎湖旅跑。

彩虹橋就在後面不遠處

為了要了解花火節施放的地點觀音亭，我們在前一天的早上慢慢跑、拍拍照用雙腳漫遊馬公市區，跑上彩虹橋，順道發現了煙火施放的確切位置，心中有個底知道哪裡是觀看煙火的絕佳欣賞地點。

坐在花火正前方，嘆為觀止，感動不已！

漫遊馬公市

離開馬公後，我們搭船來到七美，先用機車將七美繞了一圈，心中又開始盤算隔天一早怎麼跑？查查日出是幾點？由於七美完全沒有樹蔭，那就跑到著名的雙心石滬就好，第一次跑步追日出，羊兒笑我：來不及惹！真是特別難忘啊！

羊兒看鏡頭！日頭已經出來了！

雙心石滬

漫遊七美

許多遊客用跳島的方式玩七美、望安，而我們則選擇享受每個島的夕陽與日出，然後發現每個島的獨特，望安有綠蠵龜保育中心，也有綠蠵龜產卵的保育沙灘，在望安的清晨，沿途美景幾乎被我們獨享，途中只偶遇另一位跑者，而我們居然「環島」了！

遇見牛群

這樣子的路…跑起來真舒服

巷弄探索

漫遊望安，我們環島了！

今年的澎湖擠爆了，但我們用雙腳更深刻地認識她不同的面貌，記得除了美食、打卡景點之外，慢慢跑也可以欣賞到非常不一樣的澎湖！

澎湖縣花-天人菊

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