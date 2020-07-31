訓練心得／林美石磐步道 Trail Run

追日出的跑者 因為疫情，上半年的賽事幾乎取消或延期；因為疫情，雖然不能出國，但成為規律跑者的我們，不管到哪裡，總是習慣先看著地圖，然後一早起床就穿上跑鞋出門探索去，今年夏天我們在澎湖旅跑。 彩

2020-07-31 09:42