訓練心得／林美石磐步道 Trail Run
礁溪的林美石磐步道
就在聖母山莊旁邊
也是非常熱門的景點
從礁溪也可以搭小巴直接到登山口
一開始從公路進去步道
會先經過高爾夫球場
沒多久就會到達登山口
步道全程約2k多
從登山口左右都可以繞出來
逆時針方向進入步道
路況好又平緩
非常好走
在進去慢慢往下會經過溪水
沿著溪水走會抵達長階梯路段
階梯比較陡峭
往上走就可以看到瀑布
再走過溪水頂端
到達900公尺左右
開始沿著山腰路前進
就會回到起點
路線路況好
距離短,沒有太多陡峭路段
走在裡面舒適涼爽
下山又可以回到礁溪吃美食
非常棒又熱門的路線
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