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跑步小品／大家都是自願站在起跑線上的！

運動筆記 / 安洲

近期疫情趨緩許多路跑活動，在夏季也如火如荼的舉行，但夏季天氣炎熱需特別注意-熱傷害！記得有一本跑步書籍（書籍名稱：100日馬拉松訓練計畫/作者：金哲彥）當中第27頁上有寫到這2段話（前/後半段），前半段寫到：肉體雖然辛苦，心靈上確相當滿足！

   

這時我想到在2018年夏天，於雲科大所參加的一場半程馬拉松，完全寫中我跑步回終點後的心境。當天早上從雲科大操場出發，途中經過綠色隧道，夏季路旁土芒果結實纍纍令人印象深刻，到了折返點後隨著氣溫上昇，此時此刻開始感覺酷熱難當-（肉體上雖然痛苦），步伐開始往下掉差點爆掉，還好賽事後半段出現小插曲，原本步伐已經舉步維艱，但此時此刻我後方傳來，令我精神振奮的加油聲-大哥加油！原來是後方有位女選手在幫我加油，（賽後得知她本場次是女子組-總10上凸台選手，也是很有人氣的三鐵選手-魏妤安），經過她的加油打氣我又打起精神，經過幾個彎道抵達終點，最終成績差2名即可上分組（40-49歲組）凸台-（心靈上確相當滿足）。

PS:夏季天氣炎熱汗如雨下，跑超過10k後連跑鞋都濕透了，所以往後索性都不穿襪子，所以除了帽子及輕便透氣衣服及飄飄褲外，路跑活動穿雙合適的跑鞋非常重要。        

後半段寫到另外一段話：沒跑過的人是無法明白這種奇妙感覺的，這就是馬拉松的無比魅力。期盼以此句話勉勵自己，透過路跑運動留下美好回憶！後續將找時間再參加公益路跑活動，除了紓解工作壓力、也能贊助公益活動共創雙贏。

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