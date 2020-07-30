訓練心得／我的私房路線 老街溪河濱步道

今天要介紹我的私房路線，就是離我家不到300m的老街溪河濱步道，也是今年桃園燈會舉辦的場地，老街溪河濱步道全長大約10.5K，部份路段要穿越馬路....除非要練LSD才會往老街溪上下游跑，所以我常跑的路段是不需要穿越馬路，全長1.8K環繞著新勢公園，個人認為這段是老街溪最美的一段，真心不騙。

這就是我們每天會報到的集合地點...土地公，這裡有水可以沖洗降溫，還有空地可以擺放我們的補給品及水壺。

這段看是無遮蔽物....但其實每天17：00過來跑步的時後這裡都沒有太陽喔！因為太陽都被旁邊的大樓擋光了！

這段是我最喜歡的，每次經過這裡都覺得好涼...而且還是下坡喔...哈哈

這裡右轉進入新勢公園。

新勢公園開滿美美的阿勃勒。

公園內還有一個極限運動場。

這小小的坡道雖然不陡，但還是有一定的訓練效果的，每次跑21K最後幾K這段坡都跑的很厭世...

其實老街溪有2/3路段都是有遮蔽物的跑起來真的蠻舒服的。

老街溪的路面真的什麼都有..水泥，柏油，洗石，花磚還有木棧道，剛好可以訓練腳底的不同肌肉。

這有一顆很漂亮的老樹...蒲桃，每次結果後果實都會掉滿地，長的很像蓮霧。

老樹後面有很吸引小朋友的水管溜滑梯....我有去溜過還真的蠻陡的。

新勢公園內還有小朋友的游戲區，假日來跑LSD...把老婆及小朋友放這他們都會玩瘋的.....你就可以放心慢慢的跑。

喜歡跑步的我們每天都會來報到～

今年3/29我們還辦了一場老街溪自助馬拉松，完賽目標當然就是3小時29分完賽。

1圈1.8K一共繞了23圈，而且我們是堅持不停錶訓練喔～

平常賽事都沒有機會壓線...只有自己辦的自助馬才有機會過癮一下。

我們固定每週三都會跑21K LFD歡迎愛跑步的大家可以一起來跑步。

今天剛好是週三→老街溪21K LFD。

32℃的高溫...感謝有老街溪這段涼爽的路線，讓我們可以順利完走。

這就是老街溪的日常，歡迎大家一起來老街溪跑步～