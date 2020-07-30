訓練心得／我的私房路線 老街溪河濱步道
今天要介紹我的私房路線，就是離我家不到300m的老街溪河濱步道，也是今年桃園燈會舉辦的場地，老街溪河濱步道全長大約10.5K，部份路段要穿越馬路....除非要練LSD才會往老街溪上下游跑，所以我常跑的路段是不需要穿越馬路，全長1.8K環繞著新勢公園，個人認為這段是老街溪最美的一段，真心不騙。
這就是我們每天會報到的集合地點...土地公，這裡有水可以沖洗降溫，還有空地可以擺放我們的補給品及水壺。
這段看是無遮蔽物....但其實每天17：00過來跑步的時後這裡都沒有太陽喔！因為太陽都被旁邊的大樓擋光了！
這段是我最喜歡的，每次經過這裡都覺得好涼...而且還是下坡喔...哈哈
這裡右轉進入新勢公園。
新勢公園開滿美美的阿勃勒。
公園內還有一個極限運動場。
這小小的坡道雖然不陡，但還是有一定的訓練效果的，每次跑21K最後幾K這段坡都跑的很厭世...
其實老街溪有2/3路段都是有遮蔽物的跑起來真的蠻舒服的。
老街溪的路面真的什麼都有..水泥，柏油，洗石，花磚還有木棧道，剛好可以訓練腳底的不同肌肉。
這有一顆很漂亮的老樹...蒲桃，每次結果後果實都會掉滿地，長的很像蓮霧。
老樹後面有很吸引小朋友的水管溜滑梯....我有去溜過還真的蠻陡的。
新勢公園內還有小朋友的游戲區，假日來跑LSD...把老婆及小朋友放這他們都會玩瘋的.....你就可以放心慢慢的跑。
喜歡跑步的我們每天都會來報到～
今年3/29我們還辦了一場老街溪自助馬拉松，完賽目標當然就是3小時29分完賽。
1圈1.8K一共繞了23圈，而且我們是堅持不停錶訓練喔～
平常賽事都沒有機會壓線...只有自己辦的自助馬才有機會過癮一下。
我們固定每週三都會跑21K LFD歡迎愛跑步的大家可以一起來跑步。
今天剛好是週三→老街溪21K LFD。
32℃的高溫...感謝有老街溪這段涼爽的路線，讓我們可以順利完走。
這就是老街溪的日常，歡迎大家一起來老街溪跑步～
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言