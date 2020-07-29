快訊

德意志「叩頭中國」迷思：中國紅利麻痺的黃金十年？

文化部宣布終止委託公視「國際影音平台」 但政策不變

訓練心得／茅埔城古道 Trail Run

運動筆記 / Jack Kox

羅東的茅埔城古道

是離市區非常近的健行步道

這次請羅東在地的摩根來帶我們跑這一段路線

一開始從起點出發

上階梯先到土地公廟

廟裡有飲水機可以補水

再沿著山徑會經過舊自來水廠遺址

繼續往前到達展望台

可以看到整個蘭陽平原和龜山島的風景

再往前到茅中亭交叉口

往右往三清宮

我們往左沿著產業道路到達茶園

茶園非常開闊

視野非常好

遠望整個蘭陽平原非常漂亮

繼續下茶園之後

開始一段長陡坡

到達頂端就抵達香格里拉農場

農場裡也有飲水機可以補充水分

(到香格里拉農場距離約5-6k)

繼續從柏油路往下跑

會先到三清宮的大停車場

接著往下則會到梅花湖的環湖步道

再從獅子公園階梯往上

沿途可以看到對面的三清宮

上到茅中亭交叉路口後

就可以沿著原來的路線

一路往山下前進回到起點

全程約11-12k

夏天跑這段路線有遮陰,不會太曬

一開始和中繼點都有飲水機可以補水

茶園視野風景美麗

跑完還可以到羅東吃美食

非常便利又熱門的路線

感謝摩根的介紹分享

訂閱youtube頻道 https://pse.is/LFYTH

傑克CHANNEL FB粉專 https://goo.gl/Nwkb9n

傑克IG https://pse.is/GCUTC

越野跑

相關新聞

訓練心得／茅埔城古道 Trail Run

羅東的茅埔城古道 是離市區非常近的健行步道 這次請羅東在地的摩根來帶我們跑這一段路線 一開始從起點出發 上階梯先到土地公廟 廟裡有飲水機可以補水 再沿著山徑會經過舊自來水廠遺址

疫後首場萬人活動 國家地理路跑8月9日登場

2020年是「世界地球日」50周年，國家地理也不忘連續第14年響應，並第8年舉辦路跑活動「2020國家地理路跑NAT G...

跑步小品／定期保養 深層按摩體驗

因為跑步受過傷，休息過很久不能跑步，所以更加重視訓練後的放鬆與保養。平常訓練後，拉筋、使用滾筒的時間有時候都跟我訓練時間一樣長。看到別人受傷不舒服，有時候會雞婆問一下對方狀況，害怕別人遇到跟我一樣的狀

訓練心得／我的私房路線 八里左岸自行車步道

由於家住蘆洲堤防邊，越過堤防就是二重疏洪道，今天要和各位跑友介紹一條我平常很常練跑的路線--「八里左岸自行車道」。從二重疏洪道進入淡水河閘門到對岸，再往觀音坑溪橋可串連至八里左岸自行車道，平日的清晨或

訓練心得／我的私房路線 三腳貓塗鴉解鎖

▲ 一早從夜市出發 ( 照片來源：山貓路跑團 ) 整個城市 ( 臺北 ) 就是跑者的畫布，我這個三腳貓穿著 Nike 37 仔 ( Pegasus 37 ) 分享三個街道塗鴉路線圖，解鎖後的感想是：

帶小比環島畢業旅行 彰化站精華影輯

如果您也是鋼鐵媽媽 那麼您看見小比媽的勇氣 您一定感同身受 就像小比媽說的 家中要是有比較特殊的小朋友 那麼更需要帶著他出門走走 看看這美好的世界 他會更開心 而這趟旅行有好多大哥

旗美馬拉松升級 8月3日起網路報名

第四屆「旗山美濃馬拉松」將於十二月六日登場，主辦單位今年在賽事路線上，大幅增加美濃鄉間美景，特色補給也加入眾多令人垂涎的...

訓練心得／跑團日常路線 靜心湖午跑班-內灣團練

一大早5點在新竹竹中火車站集合起跑 天色已經慢慢的變亮 跑向公道五路段太陽已經非常大 再往前往芎林的新中正大橋 可以看到遠方五指山和鵝公髻山 和其他山景 過橋之後再往前一小段 轉

跑步小品／跑步沒前途？ 夢想遙遠但不是無法到達

一年前的我...記得這是我人生第一次離開台灣...還記得這個班級的成立一切都跟「跑」有關係（廢話嗎...）實際說起來「KRC21」跑團成立的原因，就是面對夢想與現實的開始。 原先大學要畢業的我，

訓練心得／我的私房路線 台七台三繞一圈

推薦一條適合跑步遊玩LSD的路線，雖然全程山路居多但是坡緩好跑，串連三峽→復興→大溪繞一圈，本路線沿途補給站點充足，平常也都有公車經過，只要身上帶點錢，不用擔心補給跟後撤的問題，眾多著名景點不怕你不逛

訓練心得／我的私房路線 後花園般的微風運河

「微風運河」美麗的河岸風光 位於新北市蘆洲區淡水河畔的微風運河，由於離我家非常近，只要走出家門往巷弄尾端方向，越過堤防步行不到5分鐘就可到「微風運河」，也因地利之便，「微風運河」自然而然就成為我

財政部109年統一發票盃路跑 屏東場即將開跑

開跑儀式以鎏沙彰顯出南國墾丁的沙灘與海洋意象 財政部109年統一發票盃路跑活動，首場將於8月30日(星期日)在屏東墾丁國家森林遊樂區熱鬧開跑，南區國稅局與兆豐金控於7月22日(星期三)共同舉辦開跑記

熱門新聞

動滋券8組亂數出爐 中籤率5成7為三券最低

動滋券抽籤結果出爐 身分證尾碼4僅7％中籤最低

動滋券抽籤結果出爐！近6成民眾想買球鞋、運動用品

動滋券抽籤總數竟少兩張 體育署：末碼非數字無效

動滋券中籤先別高興 如何領獎看過來

動滋券中獎人點入網頁傻眼 店家：我們也很困擾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。