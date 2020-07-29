訓練心得／茅埔城古道 Trail Run
羅東的茅埔城古道
是離市區非常近的健行步道
這次請羅東在地的摩根來帶我們跑這一段路線
一開始從起點出發
上階梯先到土地公廟
廟裡有飲水機可以補水
再沿著山徑會經過舊自來水廠遺址
繼續往前到達展望台
可以看到整個蘭陽平原和龜山島的風景
再往前到茅中亭交叉口
往右往三清宮
我們往左沿著產業道路到達茶園
茶園非常開闊
視野非常好
遠望整個蘭陽平原非常漂亮
繼續下茶園之後
開始一段長陡坡
到達頂端就抵達香格里拉農場
農場裡也有飲水機可以補充水分
(到香格里拉農場距離約5-6k)
繼續從柏油路往下跑
會先到三清宮的大停車場
接著往下則會到梅花湖的環湖步道
再從獅子公園階梯往上
沿途可以看到對面的三清宮
上到茅中亭交叉路口後
就可以沿著原來的路線
一路往山下前進回到起點
全程約11-12k
夏天跑這段路線有遮陰,不會太曬
一開始和中繼點都有飲水機可以補水
茶園視野風景美麗
跑完還可以到羅東吃美食
非常便利又熱門的路線
感謝摩根的介紹分享
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