快訊

超霸氣！基隆人用三倍券買機車 20份6萬元一次付清

樂生療養院爭議：法院停工裁定如何「被塑膠」？

訓練心得／我的私房路線 八里左岸自行車步道

運動筆記 / 林鴻維
「八里左岸自行車步道」起點
「八里左岸自行車步道」起點

由於家住蘆洲堤防邊，越過堤防就是二重疏洪道，今天要和各位跑友介紹一條我平常很常練跑的路線--「八里左岸自行車道」。從二重疏洪道進入淡水河閘門到對岸，再往觀音坑溪橋可串連至八里左岸自行車道，平日的清晨或傍晚是附近民眾運動的好地方，不論散步、慢跑、亦或騎單車，都讓人遠離塵囂，享受寧靜舒適的美好時光；假日時，眾多的遊客的湧入更加襯托出這裡熱鬧的好景致。

「八里左岸自行車道」從觀音坑溪口起，一直到八仙海岸，全程約15公里。其路面平整，木棧道與柏油、水泥路面交錯，沿著淡水河岸而行，沿路經過關渡大橋、八里渡船頭、八里左岸、十三行博物館等地方，您可一邊慢跑或騎單車，一邊欣賞沿途淡水河美麗風光。

二重疏洪道旁綠地是不錯的賞鳥勝地

二重疏洪道欲進入淡水河閘門的路段

驚見松鼠也來此慢跑了

看見前面的跑友帶著狗狗一起慢跑，真是遛狗跑步兩不誤啊！

淡水河畔常吸引水鳥佇足覓食

常有當地慢跑團體來這「八里左岸自行車步道」團練。

觀音坑溪口美麗的日出，這裡常吸引攝影愛好者來此拍攝

勇敢向前跑（慢跑路線指示標線，藍色代表全馬）

觀音坑溪橋

觀音坑溪橋是連接八里左岸自行車道的重要橋樑之一，觀音坑溪原本注入淡水河的另一支流塭子川，後因拓寬淡水河道工程而炸毀獅子頭隘口，即變成現況之各自注入淡水河。 

在觀音坑溪口，可以眺望對岸的陽明山，寬廣的河面及美麗的晨曦，風光極為迷人

「坐擁無敵淡水河景」的獅子頭觀景平台，天氣好時，更可遠眺台北一○一，成為慢跑或單車民眾休憩賞景的秘境。 

步道旁的船體板模

關渡大橋是首座由中華民國國人自力建造的五孔連續鋼繫拱橋，為中路式鋼拱橋（或稱穿越式鋼拱橋），大橋呈拋物線的紅色鋼拱，高度遞減變化有序，橋姿巍峨拱肋造型輕巧優美，如同彩虹跳躍水面，能與周遭的觀音山背景達到相得益彰，並與附近之環境及景色相匹配，落成時為當時世界三大鋼橋之一，目前為台灣長跨徑拱橋之一

夜跑時就可欣賞到關渡大橋唯美夜景

美麗的淡水河畔夜景

這步道也是我騎單車常經過的路線，不論要騎去西濱，或騎淡水及巴拉卡公路，都會經過此自行車步道。

在10月秋天的季節在此慢跑，還可欣賞到步道兩旁美麗的台灣欒樹。

晨跑獲晨騎可先賞到淡水河上晨曦下的漁船 

淡水河上點綴著點點漁船或渡輪️ 

新北市高灘地管理處在八里左岸進行一連串改造工程，同時在岸邊設置「BALI」字樣雕塑，積極營造左岸新風貌，色彩鮮艷的藝術雕塑是拍照熱點。

超美的心型藝術裝置，愛心鏡收幸福。

八里渡船頭，是早期民眾往返八里及淡水的主要交通工具，單程只需六至十分鐘即可到達，搭船還可欣賞兩岸風光，感受微風吹拂。 

十三行象徵八里燦爛美好的時期，也被考古學家用來稱呼近年發現的新石器文化遺跡。「十三行博物館」為國家二級古蹟十三行文化的遺址所在地，目前保留並展示許多先民的遺跡 

淡水河左岸的慢跑路線圖

多年前參加微風運河15K路跑，就是在此步道舉行。

相關新聞

訓練心得／我的私房路線 八里左岸自行車步道

由於家住蘆洲堤防邊，越過堤防就是二重疏洪道，今天要和各位跑友介紹一條我平常很常練跑的路線--「八里左岸自行車道」。從二重疏洪道進入淡水河閘門到對岸，再往觀音坑溪橋可串連至八里左岸自行車道，平日的清晨或

跑步小品／定期保養 深層按摩體驗

因為跑步受過傷，休息過很久不能跑步，所以更加重視訓練後的放鬆與保養。平常訓練後，拉筋、使用滾筒的時間有時候都跟我訓練時間一樣長。看到別人受傷不舒服，有時候會雞婆問一下對方狀況，害怕別人遇到跟我一樣的狀

訓練心得／我的私房路線 三腳貓塗鴉解鎖

▲ 一早從夜市出發 ( 照片來源：山貓路跑團 ) 整個城市 ( 臺北 ) 就是跑者的畫布，我這個三腳貓穿著 Nike 37 仔 ( Pegasus 37 ) 分享三個街道塗鴉路線圖，解鎖後的感想是：

帶小比環島畢業旅行 彰化站精華影輯

如果您也是鋼鐵媽媽 那麼您看見小比媽的勇氣 您一定感同身受 就像小比媽說的 家中要是有比較特殊的小朋友 那麼更需要帶著他出門走走 看看這美好的世界 他會更開心 而這趟旅行有好多大哥

旗美馬拉松升級 8月3日起網路報名

第四屆「旗山美濃馬拉松」將於十二月六日登場，主辦單位今年在賽事路線上，大幅增加美濃鄉間美景，特色補給也加入眾多令人垂涎的...

訓練心得／跑團日常路線 靜心湖午跑班-內灣團練

一大早5點在新竹竹中火車站集合起跑 天色已經慢慢的變亮 跑向公道五路段太陽已經非常大 再往前往芎林的新中正大橋 可以看到遠方五指山和鵝公髻山 和其他山景 過橋之後再往前一小段 轉

跑步小品／跑步沒前途？ 夢想遙遠但不是無法到達

一年前的我...記得這是我人生第一次離開台灣...還記得這個班級的成立一切都跟「跑」有關係（廢話嗎...）實際說起來「KRC21」跑團成立的原因，就是面對夢想與現實的開始。 原先大學要畢業的我，

訓練心得／我的私房路線 台七台三繞一圈

推薦一條適合跑步遊玩LSD的路線，雖然全程山路居多但是坡緩好跑，串連三峽→復興→大溪繞一圈，本路線沿途補給站點充足，平常也都有公車經過，只要身上帶點錢，不用擔心補給跟後撤的問題，眾多著名景點不怕你不逛

訓練心得／我的私房路線 後花園般的微風運河

「微風運河」美麗的河岸風光 位於新北市蘆洲區淡水河畔的微風運河，由於離我家非常近，只要走出家門往巷弄尾端方向，越過堤防步行不到5分鐘就可到「微風運河」，也因地利之便，「微風運河」自然而然就成為我

財政部109年統一發票盃路跑 屏東場即將開跑

開跑儀式以鎏沙彰顯出南國墾丁的沙灘與海洋意象 財政部109年統一發票盃路跑活動，首場將於8月30日(星期日)在屏東墾丁國家森林遊樂區熱鬧開跑，南區國稅局與兆豐金控於7月22日(星期三)共同舉辦開跑記

跑步小品／謝謝三浦春馬 再次喚醒我對跑步的熱情

從得知三浦春馬離世的消息那刻開始，心中頓時感到很鬱悶，那種很驚訝、很可惜、很無奈的感覺很重很重，直到今天整理這篇文章時也一樣…… 《戀空》 三浦春馬比筆者大一歲，初次留意他是在他跟《新

賽事心得／山岳動感越野挑戰 礁溪站精華影輯

礁溪聖母山莊舉辦的 山岳動感越野挑戰 在早上5點起跑 選手們一開始往聖母山莊山頂前進 到達山頂天已經非常的明亮 可以看到整個蘭陽平原和抹茶山 再往八唐古道下山 往山下前進回到起點

熱門新聞

棒球／曾仁和也來了 11名旅美球員投入對抗賽

NBA／被評最偉大體系型球員 柯瑞輕鬆幽默態度回應

NBA／限動秀雷納德球鞋贈禮 哈沃德實穿上場熱身

NBA／傳有興趣交易拉文 籃網與尼克進行背景調查

NBA／諾維茨基勝歐拉朱萬？史密斯不認同網路排名

NBA／歐拉迪波復賽態度搖擺 球評：想起雷納德與馬刺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。