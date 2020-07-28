訓練心得／我的私房路線 八里左岸自行車步道

由於家住蘆洲堤防邊，越過堤防就是二重疏洪道，今天要和各位跑友介紹一條我平常很常練跑的路線--「八里左岸自行車道」。從二重疏洪道進入淡水河閘門到對岸，再往觀音坑溪橋可串連至八里左岸自行車道，平日的清晨或傍晚是附近民眾運動的好地方，不論散步、慢跑、亦或騎單車，都讓人遠離塵囂，享受寧靜舒適的美好時光；假日時，眾多的遊客的湧入更加襯托出這裡熱鬧的好景致。

「八里左岸自行車道」從觀音坑溪口起，一直到八仙海岸，全程約15公里。其路面平整，木棧道與柏油、水泥路面交錯，沿著淡水河岸而行，沿路經過關渡大橋、八里渡船頭、八里左岸、十三行博物館等地方，您可一邊慢跑或騎單車，一邊欣賞沿途淡水河美麗風光。

二重疏洪道旁綠地是不錯的賞鳥勝地

二重疏洪道欲進入淡水河閘門的路段

驚見松鼠也來此慢跑了

看見前面的跑友帶著狗狗一起慢跑，真是遛狗跑步兩不誤啊！

淡水河畔常吸引水鳥佇足覓食

常有當地慢跑團體來這「八里左岸自行車步道」團練。

觀音坑溪口美麗的日出，這裡常吸引攝影愛好者來此拍攝

勇敢向前跑（慢跑路線指示標線，藍色代表全馬）

觀音坑溪橋

觀音坑溪橋是連接八里左岸自行車道的重要橋樑之一，觀音坑溪原本注入淡水河的另一支流塭子川，後因拓寬淡水河道工程而炸毀獅子頭隘口，即變成現況之各自注入淡水河。

在觀音坑溪口，可以眺望對岸的陽明山，寬廣的河面及美麗的晨曦，風光極為迷人

「坐擁無敵淡水河景」的獅子頭觀景平台，天氣好時，更可遠眺台北一○一，成為慢跑或單車民眾休憩賞景的秘境。

步道旁的船體板模

關渡大橋是首座由中華民國國人自力建造的五孔連續鋼繫拱橋，為中路式鋼拱橋（或稱穿越式鋼拱橋），大橋呈拋物線的紅色鋼拱，高度遞減變化有序，橋姿巍峨拱肋造型輕巧優美，如同彩虹跳躍水面，能與周遭的觀音山背景達到相得益彰，並與附近之環境及景色相匹配，落成時為當時世界三大鋼橋之一，目前為台灣長跨徑拱橋之一。

夜跑時就可欣賞到關渡大橋唯美夜景

美麗的淡水河畔夜景

這步道也是我騎單車常經過的路線，不論要騎去西濱，或騎淡水及巴拉卡公路，都會經過此自行車步道。

在10月秋天的季節在此慢跑，還可欣賞到步道兩旁美麗的台灣欒樹。

晨跑獲晨騎可先賞到淡水河上晨曦下的漁船

淡水河上點綴著點點漁船或渡輪️

新北市高灘地管理處在八里左岸進行一連串改造工程，同時在岸邊設置「BALI」字樣雕塑，積極營造左岸新風貌，色彩鮮艷的藝術雕塑是拍照熱點。

超美的心型藝術裝置，愛心鏡收幸福。

八里渡船頭，是早期民眾往返八里及淡水的主要交通工具，單程只需六至十分鐘即可到達，搭船還可欣賞兩岸風光，感受微風吹拂。

十三行象徵八里燦爛美好的時期，也被考古學家用來稱呼近年發現的新石器文化遺跡。「十三行博物館」為國家二級古蹟十三行文化的遺址所在地，目前保留並展示許多先民的遺跡

淡水河左岸的慢跑路線圖

多年前參加微風運河15K路跑，就是在此步道舉行。