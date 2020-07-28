跑步小品／定期保養 深層按摩體驗

因為跑步受過傷，休息過很久不能跑步，所以更加重視訓練後的放鬆與保養。平常訓練後，拉筋、使用滾筒的時間有時候都跟我訓練時間一樣長。看到別人受傷不舒服，有時候會雞婆問一下對方狀況，害怕別人遇到跟我一樣的狀況要休跑好幾個月。

現在我會定期一～兩個月去找運動按摩的地方放鬆，這次一個曾經因為打籃球受傷的朋友推薦我新地方「識本自然療法」想說來嘗試看看吧！

一到那邊理療師詳細諮詢我的問題，我把我所有的問題都跟她說。曾經有夾脛症的問題、小腿常常緊繃、生理期常常腰痠背痛、多夢不好入睡、吸氣常常吸不飽、常常跑步右側腹痛、胃常常脹氣等。（我真是毛病一堆的奧笑連🤣）

所有大小毛病跟理療師一次說清楚，她紀錄後，還很仔細的解說我跑步常用的肌群有哪些，哪些部分作動時會互相影響，脊椎的神經很多，哪裏不舒服，會造成哪段的脊椎不舒服，像我的狀況，腿部小腿不舒服的部分就反應在我的下背部會常常不舒服，生理期更明顯，都是有連帶關係，解說完，就先帶我去整療間做放鬆。按壓過程，如果我有問題都會十萬個為什麼狂問，理療師也很細心的解說她當下按壓的肌群會連帶影響其他哪個部位，也會跟我說哪個部位太緊繃該如何放鬆伸展。

不同於以前運動按摩的經驗，理療師還會幫我「按摩穴道」做經絡調理，並跟我說平常自己可以多按摩哪些部位做保養。按摩穴道的時候雖然差點把按摩床給捏爆，診間不時傳來我的哀嚎，理療師一直叫我深呼吸🤣，不過按完真的是一個舒服放鬆。

「識本」的按壓感受也比以往深層，因為他們的按摩床是可以電動操作，讓背拱起幫背做伸展，按壓的深層度也比以往躺在平面的按摩床更深。按摩師邊按邊說「哇你這邊很緊繃呢！」很多地方自己按不到，或是平常被疏忽了。

背部後側及腿部後側解決完，翻到正面，幫我放鬆了大腿前側、內側，然後幫我放鬆腹部附近的肌肉，跟解釋為什麼我側腹會痛。身體真是奧妙，從腳底板到整個脊椎都是連帶會互相影響的呀！

整個身體按摩放鬆後，還會幫你做骨節調理，原來我骨盆一高一低，然後頸椎位置也都不太對，才會造成呼吸不順、睡眠不好。我還問理療師我是不是整組壞光光了🤣，理療師笑說還年輕定期調整不要讓問題累積就好了。

結束按摩，理療師還叮嚀要多喝水，然後針對我的問題建議可以多做哪些放鬆。建議按摩隔天先休息不要運動，先讓身體代謝休息一下。回家躺在床上，真的是秒睡，身體整個都鬆掉，一覺到天明呀！「識本自然療法」不只錯位的脊椎會幫客人調整，還會幫你放鬆緊繃或沾黏的肌肉，搭配中醫「經絡調理」，能幫你慢慢調養身體的問題。

跟老闆娘還有理療師談過後，他們都很專業又細心，決定來幫他們推薦一下，老闆娘很開心，很阿莎力跟我說，不然出示你的貼文，可以「一小時折100元」！（但第一次體驗先不能使用，因為第一次體驗已經八折，我自己覺得很便宜了，要相信專業的服務是值得的）

可以使用振興券唷！以上，僅為心得分享，請自行評估是否適合自己，如有真正身體不適，請先評估自身狀況尋求專業醫師建議及治療。

照片來源：貢丸