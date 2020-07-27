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旗美馬拉松升級 8月3日起網路報名
第四屆「旗山美濃馬拉松」將於十二月六日登場，主辦單位今年在賽事路線上，大幅增加美濃鄉間美景，特色補給也加入眾多令人垂涎的客家美食，讓跑者在跑步之餘，還可以欣賞旗山、美濃山城小鎮之美。旗山美濃馬拉松也將於八月三日開放報名。
連續三年在高雄旗山舉辦的「旗山馬拉松」，從去年開始，賽道從原本的旗山外，還新增了美濃地區，不僅可以慢跑在富含歷史與人文氣息的旗山百年老街，還可看到美濃古色古香的客家夥房、質樸懷舊的門樓，賽事名稱也在今年正式更名為「旗山美濃馬拉松」。
「旗山美濃馬拉松」將於八月三日中午十二時正式開放網路報名，十二月六日熱情開跑，升級版的跑步路線與特色補給，將帶給跑者全新的感受與樂趣。
更多路跑活動詳情可上「旗美馬拉松」官方Facebook粉絲專頁查詢，或電洽（02）7721-6955 #1。
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