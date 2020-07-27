訓練心得／我的私房路線 三腳貓塗鴉解鎖

▲ 一早從夜市出發 ( 照片來源：山貓路跑團 )

整個城市 ( 臺北 ) 就是跑者的畫布，我這個三腳貓穿著 Nike 37 仔 ( Pegasus 37 ) 分享三個街道塗鴉路線圖，解鎖後的感想是：只要有腳、有路、有心，沒有不能跑步的理由。

山貓路跑團因應疫情和賽事的淡季，在今 ( 2020 ) 年舉辦了數場趣味性十足的假日揪團活動：5.9 碧潭-可愛貓咪、6.7 榮星花園-兇猛暴龍、6.21 大巨蛋-迅猛龍、7.5 晨曦街-跑抓兔子趣等圖像路線圖，其中恐龍系列的構思是來自於跑圖原創街頭路跑安迪大師。

因為本人沒能參與到之前辦的活動，所以在最後的兩場 7.19 大安-大野狼、7.26 松山-翼手龍，跟著貓友、跑友們在臺北市區用輕鬆跑方式畫出主題動物，途中還有山貓御用破 3 跑者協助壓隊指引路線。

另外，特別介紹在一個偶然機會下，所完成的塗鴉初體驗 - 小狗路線。

一、結束在開始的地方，展翅高飛！

🔓 解鎖：翼手龍路線圖，總距離 8.29 公里

🗓 日期：2020.7.26 (日) 7:00 a.m.

🏫 地點：松山區

▲ 翼手龍路線圖：起(終)點：饒河街觀光夜市

繼上週的大野狼之後，這次是第 2 次也是最後一次；主揪表示因應賽季即將到來，跑者也將開始備戰 ( 吃課表 )，所以這是今年度的最後一場假日揪團活動。

早上準時搭上第一班捷運，這次沒跑錯站，順利在集合時間內抵達捷運松山站。出發點是饒河街觀光夜市，對大部分人來說，早上逛夜市是很新奇的體驗；但對我而言，這次跑的路線會經過就讀過的小學、國中，看著既熟悉的街道和又陌生的新建物，除了近鄉情怯，還有一種回家跑步的錯覺。

▲ 跑過巷弄裡就讀過的小學 ( 照片來源：山貓路跑團 )

路上經過的書局，想起站在文具區為了比較哪支筆便宜而猶豫很久穿著制服的自己。在松山車站前廣場，彷彿看到小時候每逢假日晚上，在未鐵路地下化的黃色建築 ( 舊站 ) 前廣場，吃力追著羽毛球打的自己。YMCA 經典紅色外牆也早重新拉皮改為淺棕色⋯總之，這次的翼手龍路線讓我有「街道依舊，人事已非」的感慨！

▲ 後山埤 1 號出口視角：以前坐捷運回家最近的出口。( 照片來源：山貓路跑團 )

二、狼來了，狼來了，狼真的來了！

🔓 解鎖：大野狼路線圖，總距離 9 公里

🗓 日期：2020.7.19 (日) 7:00 a.m.

🏫 地點：大安區

▲ 大野狼路線圖：起(終)點：信義新生路口

起床後抱著期待來到捷運大安站 2 號出口，看看時間 6:50 沒遲到，不過在疑惑怎麼一個人都沒有，難道是先跑了？一直到 7 點才開始覺得不對勁，打給天天問是不是已經開跑了？她表示正在捷運站內寄物；這時我更疑惑了，表示應該還沒開始，可是怎麼一個人都沒看到。

這時天天打來問說是不是跑到大安站？我們在大安森林公園站準備要出發，妳跑過來比較快！這時還來不及反應自己跑錯站，先開啟 google map 趕快跑往大安森林公園的方向，起點在信義新生路口，慶幸有在永康街看到一大群人，天天也注意到對我招手，立馬跟上腳步混進人群。

途中景點：永康街思慕昔、清真寺⋯等，會停下大團拍，參加活動人數眾多，儼然像個小型路跑，主揪團一邊顧及路況與所有人都安全跟上再一起出發。

▲ 東門巷弄內與天天共跑抬槓。( 照片來源：山貓路跑團 )

三、塗鴉初體驗 - 小狗路線

🔓 解鎖：小狗路線圖，總距離 12 公里

🗓 日期：2020.7.8 (三) 8:00 p.m.

🏫 地點：文山區

▲ 小狗路線圖：起(終)點：恆光橋旁涼亭

一如往常週三晚上到恆光橋政大端涼亭旁集合，跟著山貓團一起出發前往目的地：貓纜站雙貓；這次不一樣的是，改跟強風團下山，原因只為了跑出一隻狗狗形狀的路線圖。

下山的路線沒跑過，車子往來流量較原上山的多，所以就算是下坡也無法掉以輕心，雖然不像上坡路段心率會飆到 190，但專注力反而需要集中，以免跟丟一起的跑友。

就這樣一點心理準備也沒有的跟著強風團被吹下山的解鎖貓空小狗路線圖。

▲ 揪 (推) 團 (坑) 一起畫小狗路線的人不能忘！

上山：恆光橋 ➙ 木柵混元宮 ➙ 救千宮 ➙ 杏花林 ➙ 春茶鄉 ➙ 貓空站。

下山：田寮橋 ➙ 指南茶路步道 ( 沿著指南溪 ) ➙ 指南國小 ➙ 指南宮貓空步道 ➙ 政大實小 ➙ 恆光橋。

完成後只有一個感想，如果想解鎖的人，請跟著有跑過的人一起完成；基於安全考量，成群結伴是個不錯的選擇，途中不免遇到流浪狗、人車共道等狀況。重點是一個人跑真的很厭世，可以三五好友相約邊抬槓邊互相傷害(?!)，感覺路沒那麼長、時間也過得比較快。