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訓練心得／我的私房路線 台七台三繞一圈

運動筆記 / 吳力感

推薦一條適合跑步遊玩LSD的路線，雖然全程山路居多但是坡緩好跑，串連三峽→復興→大溪繞一圈，本路線沿途補給站點充足，平常也都有公車經過，只要身上帶點錢，不用擔心補給跟後撤的問題，眾多著名景點不怕你不逛，怕你逛不完。

路線組成:台七乙線+基國派道路+台七線+台三線

路線起點：

I.新北市三峽區 萊爾富三埔店

台七乙線路標0K為起點，往桃園復興區方向，路標13.1K處路口可左轉基國產業道路，約2.4K距離可到達基國派教堂，或是不左轉直接續行1K，到達台七乙線14.2K終點。

從終點圓環左轉台七線到達路標12.2K的位置，左轉基國派路往蝙蝠洞，4K可到蝙蝠洞步道入口，從入口到蝙蝠洞則約600公尺，回程可順遊基國派老教堂，距離步道入口約500公尺。

結束蝙蝠洞、基國派教堂行程，離開基國派產業道路，回到台七線，往大溪方向前進，過路標12K可看見大溪老茶廠指標，台七線8K為百吉隧道，7K為慈湖兩蔣園區，園區範圍很廣，可選擇謁陵看衛兵交接，或是略過陵寢逛逛雕塑公園，而頭寮生態步道的起點就在慈湖停車場旁，可以連接到大溪陵寢與經國紀念館，基本上與台七線平行，所以路線可以有不同選擇。

台七線5K為經國紀念館，馬路另一邊是頭寮步道的終點大溪陵寢，這裡每半點也有衛兵交接表演。

台七線0K是大溪和平老街路口，老城區內有很多古蹟景點，可以選擇性的參觀。

離開大溪老街，轉入台三線，從這裡往三峽前進，經過台三線路標32K後可到大溪永福龍山寺，從龍山寺再續行6K就回到萊爾富三埔店了。

沿線景點：

A.基國派老教堂

與蝙蝠洞步道入口距離約500公尺，目前被地主用鐵皮圍墻隔離，只能遠觀無法靠近。

B.三民蝙蝠洞

從步道口至蝙蝠洞約600公尺

C.大溪老茶廠

進入參觀需門票(可抵消費)

D.舊百吉隧道

E.兩蔣文化園區

範圍廣大包含:

1.慈湖陵寢

2.蔣公紀念雕塑公園

3.頭寮生態步道

與台七線平行，串連慈湖陵寢與大溪陵寢。

4.大溪陵寢

F.經國紀念館

G.大溪老街

一般人逛的是最熱鬧的和平老街，其實格壁還有一條新南老街(中山路)，老街周遭也有許多古蹟、老廟。

1.中正公園

2.武德殿

3.大溪橋

4.大慶洞

5.月眉通路

H.大溪龍山寺

全程約47K，實際里程依景點取捨增減，建議使用Google地圖導航，將上述景點依序輸入編輯經過地即可。

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