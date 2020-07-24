快訊

陳菊也入榜！李眉蓁論文案延燒 政治人物論文點閱增

台中知名飯店爆老鼠亂竄環境髒 員工曝光多張「絕望照片」

跑步小品／跑步沒前途？ 夢想遙遠但不是無法到達

運動筆記 / 黃俊麒

一年前的我...記得這是我人生第一次離開台灣...還記得這個班級的成立一切都跟「跑」有關係（廢話嗎...）實際說起來「KRC21」跑團成立的原因，就是面對夢想與現實的開始。

原先大學要畢業的我，是一名長跑學生運動員，心理一直有一個夢...那就是能夠出國移地訓練！因為（大學）學校沒有這種風氣與氣氛，常常看著別人每年移地訓練，而自己卻只能看著眼睛吃冰淇淋...

所以畢業前總有個失落感。

記得幾年前因為種下這個種子（出國移地訓練），所以畢業前開始了這個計畫的籌備與規劃，但這個夢終究是現實的，升上大學四年級的這個暑假失去了一直最愛我最疼我的母親，還記得那時候真正感受到生命的脆弱和社會的現實....

以前我總想著跑步很快樂，就算學校沒有資源的情況下我也不覺得怎樣，因為我總是跟別人不一樣的一直跑下去，值到暑假這件事（媽媽離開）發生後那一切開始風雲變色！因為生活、跑步、未來還有最重要的前（錢）途，那才是家人真正重視的，不過確實也沒有錯因為總不能出了社會還要靠爸媽養吧...

還記得以前大家都說跑步沒前途，一直跑可以幹嘛是要去奧運拿金牌嗎？跑步可以賺錢嗎？其實這些都不在我思考範圍內，但說真的因為我還年輕吧！然後大四開始老爸就丟了一個問題你不會以後還要跑步吧，做這個沒有「前途」丟下這個問題的時候，我才真正意識到這件事與社會真正的問題。

沒錯我該怎麼辦？這半年裡我不斷思考不斷...以前看著學長們（愛迪生、光頭、哲睿）這些學長，總覺得他們很厲害（北市大畢業）他們讓跑步這件事不再只是跑步還可以生活。

學校裡有一位非常優秀厲害想法總和別人不一樣的學長教練（張嘉哲）他一直是我的偶像更是我的英雄？怎麼說...因為他的跑步哲學裡，有句話是 #誰說跑步不能當飯吃？這句話也就開啟我對於跑步要跑一輩子的一顆種子。這也就是如果我們前人不做後人怎麼乘涼，怪台灣運動沒前途跑步沒未來，那還不找機會？於是我開始了不斷的觀察學長的一些發文包括生活態度動機跟行為！-提起去年移地訓練是因為我當時戶頭只有6000塊...我先在一月份跟嘉哲學長提起了，我想在七月份一同前往大陸甘肅高原移地訓練，學長一聽到二話不說馬上答應我，於是開啟了我夢想的種子！

因為以前我總覺得需要就找家裡，但這次我想做一個冒險的夢，如果我在六月份拿不出這筆錢我就跟家裡開口最後一次圓移地訓練這個夢（畢業旅行），結束跑步面對現實。

這過程中我不斷和學長（光頭）學習，他教了我很多事情比錢更務實的事，不過他從來沒出手幫過我，所以這一切我很感謝那些沒有出手幫我的大家，因為這樣才有現在的我！如果總是跟別人一樣有贊助有很多資源那可能也沒辦法成就現在的自己了吧...摧殘的過程裡（精神上很常出現問題）我並不想把這件事分享出來，但這件事我故事的一部分，於是這是我第一次分享這件事應該也是最後一次...

在母親失去的這陣子，我面對了什麼？早上到靈堂拜拜，中午睡四個小時下午接著自己的訓練，晚上到家了幫忙（家裡的餐廳）趁空檔店裡桌子趴一下客人來再去幫忙幫忙到半夜12點幫忙家裡收店凌晨3-5點陪老爸去補貨，7點洗澡完睡覺9點在自己到媽媽靈堂拜拜10點再睡到下午3點做訓練...

記得這陣子一直陷在這痛苦的輪迴裡然後裝堅強面對生活思考未來，最後也忘了自己怎麼默默的拉了自己一把，就站起來了。也因為經歷了這些精神與體力和現實的摧殘磨練，所以我才能真正把這個心情心境分享出來，因為我真的渴望這件事，宇宙聯合起來推了我一把。當時的我21歲，於是有了「KRC21」這個名稱 最後的21是代表著經歷的一切的結束與開始。我想我會繼續努力讓這拼圖更加完整！￼

我不敢說現在的自己已經有一片很好的未來，但我想說，如果你有想法你有夢想，那就去行動吧！沒有行動的夢想是死的，行動了就必須拼死也不能輕易放棄的精神前進，因為夢想這件事是必須賣血賣命的。

我常常在說我必須記得當初的痛才能成就更好的自己，遇到事情我都會想更努力的去把他做好，因為我知道我是怎麼走過來的。#飲水思源 #莫忘初衷#kobe麒跑步訓練班 #佛系教練 隨筆想加入跑班或公司企業運動班學校、企業、公益團體，演講上課歡迎私訊我。如果你看到這點那就幫我粉絲專頁點個讚這篇文按讚分享出去吧！這是一篇正能量希望你看到這篇文感受到力量。面對生活面對未來，忠於自己 善良跟隨。如果你願意相信我，歡迎加入充滿能量又能跑好跑滿學好學滿kobe麒跑步訓練班

相關新聞

跑步小品／跑步沒前途？ 夢想遙遠但不是無法到達

一年前的我...記得這是我人生第一次離開台灣...還記得這個班級的成立一切都跟「跑」有關係（廢話嗎...）實際說起來「KRC21」跑團成立的原因，就是面對夢想與現實的開始。 原先大學要畢業的我，

訓練心得／跑團日常路線 靜心湖午跑班-內灣團練

一大早5點在新竹竹中火車站集合起跑 天色已經慢慢的變亮 跑向公道五路段太陽已經非常大 再往前往芎林的新中正大橋 可以看到遠方五指山和鵝公髻山 和其他山景 過橋之後再往前一小段 轉

訓練心得／我的私房路線 台七台三繞一圈

推薦一條適合跑步遊玩LSD的路線，雖然全程山路居多但是坡緩好跑，串連三峽→復興→大溪繞一圈，本路線沿途補給站點充足，平常也都有公車經過，只要身上帶點錢，不用擔心補給跟後撤的問題，眾多著名景點不怕你不逛

訓練心得／我的私房路線 後花園般的微風運河

「微風運河」美麗的河岸風光 位於新北市蘆洲區淡水河畔的微風運河，由於離我家非常近，只要走出家門往巷弄尾端方向，越過堤防步行不到5分鐘就可到「微風運河」，也因地利之便，「微風運河」自然而然就成為我

財政部109年統一發票盃路跑 屏東場即將開跑

開跑儀式以鎏沙彰顯出南國墾丁的沙灘與海洋意象 財政部109年統一發票盃路跑活動，首場將於8月30日(星期日)在屏東墾丁國家森林遊樂區熱鬧開跑，南區國稅局與兆豐金控於7月22日(星期三)共同舉辦開跑記

跑步小品／謝謝三浦春馬 再次喚醒我對跑步的熱情

從得知三浦春馬離世的消息那刻開始，心中頓時感到很鬱悶，那種很驚訝、很可惜、很無奈的感覺很重很重，直到今天整理這篇文章時也一樣…… 《戀空》 三浦春馬比筆者大一歲，初次留意他是在他跟《新

賽事心得／山岳動感越野挑戰 礁溪站精華影輯

礁溪聖母山莊舉辦的 山岳動感越野挑戰 在早上5點起跑 選手們一開始往聖母山莊山頂前進 到達山頂天已經非常的明亮 可以看到整個蘭陽平原和抹茶山 再往八唐古道下山 往山下前進回到起點

礁溪溫泉馬拉松開報 首創創意獎項增添賽事趣味

礁溪溫泉馬拉松風景秀麗，吸引跑者前來參與（圖片來源：礁溪鄉公所觀光旅遊網） 近年來，全民路跑風氣正夯，跑步成了一種生活方式。將跑步與旅遊結合，即所謂的跑旅，跑者可在參與路跑的前後，選擇到觀光景點

2021世界壯年運動會 邊旅遊邊參賽體驗關西風情！

2021 世界壯年運動會比賽場地散佈日本關西，是您一邊旅遊一邊參賽的好選擇。（圖片來源：World Masters Games 2021 關西組織委員會） 對喜歡旅遊的運動愛好者來說，沒有什麼

賽事心得／苗栗DADA RUN的特別體驗

疫情趨緩後的暑假酷熱賽事~開跑 苗栗這場小而美的賽事，是一場表定10公里，實際跑回來是11公里的距離😄😄 這場賽事我跟姐姐一起參賽 難得姐妹又一起參賽，很開心 開跑前，姐妹自己玩起

跑步小品／找到對人生的熱情 生命自然精彩

近期除了準備下個月台中市公益路跑，順便也溫習了一本專業跑步書籍（書籍名稱：去你的人生低谷/書籍作者：王冠翔），當中得到許多對路跑的啟發。 1、書籍上第50頁寫到一段話：如

熱門新聞

MLB／江少慶投1局飆2K 官網大讚曲球、滑球「噁心」

NBA／初試啼聲一鳴驚人 金塊菜鳥賽後接受藥檢

中職／上半季比賽球太彈 下半季確定更換係數

MLB／史上第二大約 道奇與貝茲續約12年108億

NBA／鵜鶘首戰大破籃網 英格倫：今晚我們打得很棒

NBA／稱拓荒者經驗豐富深具威脅 湖人格林：首輪要避開

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。