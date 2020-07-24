跑步小品／跑步沒前途？ 夢想遙遠但不是無法到達

一年前的我...記得這是我人生第一次離開台灣...還記得這個班級的成立一切都跟「跑」有關係（廢話嗎...）實際說起來「KRC21」跑團成立的原因，就是面對夢想與現實的開始。

原先大學要畢業的我，是一名長跑學生運動員，心理一直有一個夢...那就是能夠出國移地訓練！因為（大學）學校沒有這種風氣與氣氛，常常看著別人每年移地訓練，而自己卻只能看著眼睛吃冰淇淋...

所以畢業前總有個失落感。

記得幾年前因為種下這個種子（出國移地訓練），所以畢業前開始了這個計畫的籌備與規劃，但這個夢終究是現實的，升上大學四年級的這個暑假失去了一直最愛我最疼我的母親，還記得那時候真正感受到生命的脆弱和社會的現實....

以前我總想著跑步很快樂，就算學校沒有資源的情況下我也不覺得怎樣，因為我總是跟別人不一樣的一直跑下去，值到暑假這件事（媽媽離開）發生後那一切開始風雲變色！因為生活、跑步、未來還有最重要的前（錢）途，那才是家人真正重視的，不過確實也沒有錯因為總不能出了社會還要靠爸媽養吧...

還記得以前大家都說跑步沒前途，一直跑可以幹嘛是要去奧運拿金牌嗎？跑步可以賺錢嗎？其實這些都不在我思考範圍內，但說真的因為我還年輕吧！然後大四開始老爸就丟了一個問題你不會以後還要跑步吧，做這個沒有「前途」丟下這個問題的時候，我才真正意識到這件事與社會真正的問題。

沒錯我該怎麼辦？這半年裡我不斷思考不斷...以前看著學長們（愛迪生、光頭、哲睿）這些學長，總覺得他們很厲害（北市大畢業）他們讓跑步這件事不再只是跑步還可以生活。

學校裡有一位非常優秀厲害想法總和別人不一樣的學長教練（張嘉哲）他一直是我的偶像更是我的英雄？怎麼說...因為他的跑步哲學裡，有句話是 #誰說跑步不能當飯吃？這句話也就開啟我對於跑步要跑一輩子的一顆種子。這也就是如果我們前人不做後人怎麼乘涼，怪台灣運動沒前途跑步沒未來，那還不找機會？於是我開始了不斷的觀察學長的一些發文包括生活態度動機跟行為！-提起去年移地訓練是因為我當時戶頭只有6000塊...我先在一月份跟嘉哲學長提起了，我想在七月份一同前往大陸甘肅高原移地訓練，學長一聽到二話不說馬上答應我，於是開啟了我夢想的種子！

因為以前我總覺得需要就找家裡，但這次我想做一個冒險的夢，如果我在六月份拿不出這筆錢我就跟家裡開口最後一次圓移地訓練這個夢（畢業旅行），結束跑步面對現實。

這過程中我不斷和學長（光頭）學習，他教了我很多事情比錢更務實的事，不過他從來沒出手幫過我，所以這一切我很感謝那些沒有出手幫我的大家，因為這樣才有現在的我！如果總是跟別人一樣有贊助有很多資源那可能也沒辦法成就現在的自己了吧...摧殘的過程裡（精神上很常出現問題）我並不想把這件事分享出來，但這件事我故事的一部分，於是這是我第一次分享這件事應該也是最後一次...

在母親失去的這陣子，我面對了什麼？早上到靈堂拜拜，中午睡四個小時下午接著自己的訓練，晚上到家了幫忙（家裡的餐廳）趁空檔店裡桌子趴一下客人來再去幫忙幫忙到半夜12點幫忙家裡收店凌晨3-5點陪老爸去補貨，7點洗澡完睡覺9點在自己到媽媽靈堂拜拜10點再睡到下午3點做訓練...

記得這陣子一直陷在這痛苦的輪迴裡然後裝堅強面對生活思考未來，最後也忘了自己怎麼默默的拉了自己一把，就站起來了。也因為經歷了這些精神與體力和現實的摧殘磨練，所以我才能真正把這個心情心境分享出來，因為我真的渴望這件事，宇宙聯合起來推了我一把。當時的我21歲，於是有了「KRC21」這個名稱 最後的21是代表著經歷的一切的結束與開始。我想我會繼續努力讓這拼圖更加完整！￼

我不敢說現在的自己已經有一片很好的未來，但我想說，如果你有想法你有夢想，那就去行動吧！沒有行動的夢想是死的，行動了就必須拼死也不能輕易放棄的精神前進，因為夢想這件事是必須賣血賣命的。

我常常在說我必須記得當初的痛才能成就更好的自己，遇到事情我都會想更努力的去把他做好，因為我知道我是怎麼走過來的。#飲水思源 #莫忘初衷#kobe麒跑步訓練班 #佛系教練 隨筆想加入跑班或公司企業運動班學校、企業、公益團體，演講上課歡迎私訊我。如果你看到這點那就幫我粉絲專頁點個讚這篇文按讚分享出去吧！這是一篇正能量希望你看到這篇文感受到力量。面對生活面對未來，忠於自己 善良跟隨。如果你願意相信我，歡迎加入充滿能量又能跑好跑滿學好學滿kobe麒跑步訓練班