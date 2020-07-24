訓練心得／跑團日常路線 靜心湖午跑班-內灣團練
一大早5點在新竹竹中火車站集合起跑
天色已經慢慢的變亮
跑向公道五路段太陽已經非常大
再往前往芎林的新中正大橋
可以看到遠方五指山和鵝公髻山
和其他山景
過橋之後再往前一小段
轉到芎林堤防路段
堤防路段車少而且路線筆直好跑
不過遮蔽比較少
容易曬到太陽
夏天跑步要多補充水分
持續往前經過竹林大橋
再過油羅溪橋
就會到住宅區
住宅區有超商可以休息補給
補給完後再繼續前進
沿著小路就會接到內灣
全程大約21k多
可以大內灣火車回到竹中車站
非常方便又適合跑步的一段路線
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