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訓練心得／跑團日常路線 靜心湖午跑班-內灣團練

運動筆記 / Jack Kox

一大早5點在新竹竹中火車站集合起跑

天色已經慢慢的變亮

跑向公道五路段太陽已經非常大

再往前往芎林的新中正大橋

可以看到遠方五指山和鵝公髻山

和其他山景

過橋之後再往前一小段

轉到芎林堤防路段

堤防路段車少而且路線筆直好跑

不過遮蔽比較少

容易曬到太陽

夏天跑步要多補充水分

持續往前經過竹林大橋

再過油羅溪橋

就會到住宅區

住宅區有超商可以休息補給

補給完後再繼續前進

沿著小路就會接到內灣

全程大約21k多

可以大內灣火車回到竹中車站

非常方便又適合跑步的一段路線

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