跑步小品／謝謝三浦春馬 再次喚醒我對跑步的熱情

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運動筆記 / 小崎
聯合報系資料照片
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從得知三浦春馬離世的消息那刻開始，心中頓時感到很鬱悶，那種很驚訝、很可惜、很無奈的感覺很重很重，直到今天整理這篇文章時也一樣……

《戀空》

三浦春馬比筆者大一歲，初次留意他是在他跟《新垣結衣》一起拍攝的《戀空》開始。《戀空》也可以算是第一齣印象最深的電影，講述三浦飾演的男主角《弘樹》跟結衣飾演的女主角《美嘉》在中學時期愛上對方，而弘樹在日後得知自己患上癌症後決定離開美嘉，過了幾年後美嘉才在巧合下得知弘樹當初離開她的原因，最終在弘樹人生最後的路程上陪他一起走下去，直到一天弘樹不敵病魔的那天。

在電影結局，弘樹在病床上說:「美嘉，人死後會變成什麼樣呢?」美嘉則回應:「當然是去天國了。」弘樹又說:「我想變成天空，如果變成天空就能永遠看著美嘉。」隨後美嘉則傷感回應:「這樣看天空就能看見弘樹，天氣好就代表心情很好，下雨就是弘樹在哭，夕陽就是弘樹害羞臉紅，夜空就是弘樹在抱著我。」如今三浦春馬終於變成了天空，默默地守護著一班愛他的人……

十年前

十年前，愛上這齣電影筆者相信是對它所描寫的愛情故事充滿憧憬，覺得氣氛很浪漫，結局很可惜但賺人熱淚。但最重要是因為這齣電影筆者認識了「三浦春馬」這個名字，回顧他這十幾年的演出，筆者真心欣賞他的投入感和演技，看完每一齣他演出過的電影都會期待他下一齣作品。遺憾是他不會再有新的作品，看不到他成為人父的模樣，看不到他年長時的模樣……

當年二十歲的三浦春馬亦寫下對十年後的自己想說的話:「十年後我有在過著幸福的生活嗎？你有好好懷抱著重要的東西嗎? 如果你是不論對待任何事物都全力以赴的人的話，我會很高興的。請成為一個厲害的人吧。三浦春馬上」

或許三浦經歷了這十年，慢慢發現了什麼才是對自己最重要，怎樣的生活才是最幸福，只有他才會知道，因為這世上只有一個「三浦春馬」。

《奈緒子》

說到這裡，相信若果不曾認識三浦春馬的讀者是不會明白他有什麼特別的地方，那請容許筆者以這篇文章作為對他的最後道別。當然文章在此投稿必定跟跑步相關，而三浦春馬生前也拍了一齣以跑長距離接力，即「駅傳」為題材的電影《奈緒子》。

內容講述十二歲的奈緒子有哮喘病，父母帶著她來到長崎縣波切島療養。在這裏，奈緒子遇到了比她小兩歲的愛跑步的男孩雄介。有一天，奈緒子和父母一起坐船出海，不慎落入海中，為了救她，雄介的父親不幸喪生。「把爸爸還給我!」 面對雄介的悲傷，奈緒子的心中刻下了深深的負罪感。

六年過去了，上野樹裡飾演的奈緒子在東京與三浦春馬飾演的雄介重逢。他成了高中田徑界備受矚目的明星選手，外號「日本海的疾風」。奈緒子告訴他，自己就是多年前的女孩，雄介表示自己已經忘卻舊事，不再記恨誰了。

雄介從短跑轉入長距離接力。九州接力大賽是他「轉行」後參加的第一場賽事。心系雄介的奈緒子特地趕到九州觀戰，她守候在送水站想為雄介盡自己的一份力。雄介參賽後健步如飛，很快扳回了劣勢，然而奈緒子遞水給他時，他卻固執地拒絕接受，結果半途脫水倒下。得知雄介並沒有原諒自己，奈緒子非常傷心。

波切高中田徑隊的教練西浦獲悉兩人的過去後想幫他們一把，激勵他們邁出人生的新腳步。他邀奈緒子入隊當助理。於是，奈緒子、雄介以及田徑隊員開始了嚴酷的夏日集訓……

結局是怎樣有待大家親自去發掘，相信當中或許會對今天喜歡跑步的您有一點啓示。放下自己，堅持不放棄，這一點在電影中的雄介慶幸能領略到，只可惜現實中三浦在生活和工作上那種無形的壓力往往只有他自己才能夠明白，或許他曾經嘗試跟家人或朋友傾訴，但相信他最終有這個決定對他也可能是一種釋放……

結語

本來想介紹這兩齣戲給香港的跑友們作為送別您的最好禮物，現在發現原來您的電影才是送給我們的臨別禮物，謝謝您，三浦春馬……

儘管您的生命在三十歲時結束，筆者承諾在我生命裡會繼續記得您的名字，記得您飾演過的每個角色，直到筆者在天上再次與您見面……

就讓筆者以電影《戀空》裡美嘉一句讓人刻骨銘心的對白作結:「如果那天我不曾和你相遇，那麼我將不會擁有那份痛苦，那份悲傷，和那份飽含淚水的回憶……然而，若不是遇見你，我也無法體會到這份愉悅，如此幸福，如此溫柔，如此可愛又如此溫暖的感覺。你在那邊還好嗎? 我依然愛著這一片藍天。」

「我們會在天空上再見的，弘樹，謝謝您再次藉著《奈緒子》喚醒我對跑步的熱情!」by 筆者

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三浦春馬

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