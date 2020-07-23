財政部109年統一發票盃路跑 屏東場即將開跑

開跑儀式以鎏沙彰顯出南國墾丁的沙灘與海洋意象

財政部109年統一發票盃路跑活動，首場將於8月30日(星期日)在屏東墾丁國家森林遊樂區熱鬧開跑，南區國稅局與兆豐金控於7月22日(星期三)共同舉辦開跑記者會，由該局盧貞秀局長及兆豐金控林瑞雲副總經理一起主持，以墾丁沙灘、衝浪等元素設計開跑儀式，象徵熱情洋溢的屏東場路跑活動正式啟動！

財政部109年統一發票盃屏東場路跑活動8月30日即將開跑

南國墾丁LOVE RUN 8月30日歡迎各位來享受夏日的熱情

本次路跑活動分為競賽組與休閒組，競賽組全程10公里，名額3,000名，於7月16日中午12時開放網路報名，報名僅需繳交100元報名費，名額所剩不多，報名從速喔!休閒組全程2公里，自7月22日中午12時開放3,000名網路報名名額，另於活動當日提供1,000名現場報名名額，民眾只要捐贈109年7-8月份統一發票3張(每張10元以上紙本或雲端發票)，即可免費參加。

嘉賓 法國跑者 吉雷米 相揪大家來參加這場超值賽事

活動當日特別開放墾丁國家森林遊樂區入園免門票，完跑後除憑號碼布領取完跑禮外，還可參加摸彩，有機會獲得Gogoro電動機車等超過90項的超夯獎品，歡迎民眾攜家帶眷踴躍參加。

南區國稅局 局長 盧貞秀 預祝屏東場路跑開跑順利

該局表示，現場設有各式宣導攤位，民眾可多攜帶109年7-8月統一發票或捐贈雲端發票兌換宣導品；也有行動支付結合雲端發票體驗活動及物超所值的商品，讓民眾體驗使用行動支付消費並儲存雲端發票的便利性，所募集的發票，將全數捐贈屏東縣在地社福團體，歡迎大家一同響應捐發票做公益。本次路跑活動名額有限，額滿為止，歡迎踴躍報名參加。

主辦單位兆豐金控歡迎大家 一起來捐發票發揮愛心