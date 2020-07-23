跑步小品／我的私房路線 後花園般的微風運河

「微風運河」美麗的河岸風光

位於新北市蘆洲區淡水河畔的微風運河，由於離我家非常近，只要走出家門往巷弄尾端方向，越過堤防步行不到5分鐘就可到「微風運河」，也因地利之便，「微風運河」自然而然就成為我家的後花園，是我健走或慢跑最佳的去處。

「微風運河」沿線的步道鋪設的非常平坦，面對著觀音山，河岸景色優美，環境宜人，入夜後，沿途萬家燈火，點綴河畔，營造出浪漫的氛圍。所以不管是晨、昏亦或是夜晚，都有很多男男女女、老老少少在「微風運河」散步或慢跑。

「微風運河」全長1200公尺、寬140公尺、水深達3公尺，是條人工開鑿的運河。繞著運河跑一圈大約3.2公里。

整個「微風運河」步道，四周皆是綠地草坪，且沿途皆有放置流動廁所，可說是非常的貼心便民。

「微風運河」也是玩水上活動的好地方；例如：划船、獨木舟、風帆.....等等。經常有許多水上活動的愛好者，在這裡從事刺激的水上運動，也有划船選手固定在這裡作訓練。

周邊又有許多運動設施，有棒球場、籃球場、足球場、溜冰場、網球場、等等.....，所以假日更是許多父母帶著小孩來此鍛鍊體力，或是親子共遊的好地方。

「微風運河」旁也有一座「蘆堤寵物公園」，寵物公園內提供多樣完善的運動設施，是主人訓練狗兒專屬的遊戲空間。

維持跑步的熱情和動力，除了健身之外，我相信很大的因素是能欣賞到沿途美麗的風光，所以我真心的推薦我的私房路線--「微風運河」。

「微風運河」旁步道的馬拉松標線

不管早晨或黃昏，都有很多民眾來這裡散步或慢跑。

夜晚的「微風運河」，萬家燈火把河岸點綴的非常美麗。

「微風運河」慢跑路線圖