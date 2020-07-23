快訊

55歲男子吃半熟生魚片 4個月後肝臟竟消失一半

死後真相怎麼追？首爾市長性醜聞...南韓包庇狼爪的共犯們

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跑步小品／我的私房路線 後花園般的微風運河

運動筆記 / 林鴻維

「微風運河」美麗的河岸風光

位於新北市蘆洲區淡水河畔的微風運河，由於離我家非常近，只要走出家門往巷弄尾端方向，越過堤防步行不到5分鐘就可到「微風運河」，也因地利之便，「微風運河」自然而然就成為我家的後花園，是我健走或慢跑最佳的去處。

「微風運河」沿線的步道鋪設的非常平坦，面對著觀音山，河岸景色優美，環境宜人，入夜後，沿途萬家燈火，點綴河畔，營造出浪漫的氛圍。所以不管是晨、昏亦或是夜晚，都有很多男男女女、老老少少在「微風運河」散步或慢跑。

「微風運河」全長1200公尺、寬140公尺、水深達3公尺，是條人工開鑿的運河。繞著運河跑一圈大約3.2公里。

整個「微風運河」步道，四周皆是綠地草坪，且沿途皆有放置流動廁所，可說是非常的貼心便民。

「微風運河」也是玩水上活動的好地方；例如：划船、獨木舟、風帆.....等等。經常有許多水上活動的愛好者，在這裡從事刺激的水上運動，也有划船選手固定在這裡作訓練。

周邊又有許多運動設施，有棒球場、籃球場、足球場、溜冰場、網球場、等等.....，所以假日更是許多父母帶著小孩來此鍛鍊體力，或是親子共遊的好地方。

「微風運河」旁也有一座「蘆堤寵物公園」，寵物公園內提供多樣完善的運動設施，是主人訓練狗兒專屬的遊戲空間。

維持跑步的熱情和動力，除了健身之外，我相信很大的因素是能欣賞到沿途美麗的風光，所以我真心的推薦我的私房路線--「微風運河」。

「微風運河」旁步道的馬拉松標線

不管早晨或黃昏，都有很多民眾來這裡散步或慢跑。

夜晚的「微風運河」，萬家燈火把河岸點綴的非常美麗。

「微風運河」慢跑路線圖

棒球

延伸閱讀

住在哪個縣市最爽？台北不意外一面倒 卻有個致命缺點

大坑藥用植物特展 一次飽覽100多種中草藥

屏東後花園 打造環狀商圈

可遠眺高屏平原！屏東三地門鄉「地磨兒森林公園」如都會區後花園

相關新聞

跑步小品／謝謝三浦春馬 再次喚醒我對跑步的熱情

從得知三浦春馬離世的消息那刻開始，心中頓時感到很鬱悶，那種很驚訝、很可惜、很無奈的感覺很重很重，直到今天整理這篇文章時也一樣…… 《戀空》 三浦春馬比筆者大一歲，初次留意他是在他跟《新

跑步小品／我的私房路線 後花園般的微風運河

「微風運河」美麗的河岸風光 位於新北市蘆洲區淡水河畔的微風運河，由於離我家非常近，只要走出家門往巷弄尾端方向，越過堤防步行不到5分鐘就可到「微風運河」，也因地利之便，「微風運河」自然而然就成為我

財政部109年統一發票盃路跑 屏東場即將開跑

開跑儀式以鎏沙彰顯出南國墾丁的沙灘與海洋意象 財政部109年統一發票盃路跑活動，首場將於8月30日(星期日)在屏東墾丁國家森林遊樂區熱鬧開跑，南區國稅局與兆豐金控於7月22日(星期三)共同舉辦開跑記

賽事心得／山岳動感越野挑戰 礁溪站精華影輯

礁溪聖母山莊舉辦的 山岳動感越野挑戰 在早上5點起跑 選手們一開始往聖母山莊山頂前進 到達山頂天已經非常的明亮 可以看到整個蘭陽平原和抹茶山 再往八唐古道下山 往山下前進回到起點

礁溪溫泉馬拉松開報 首創創意獎項增添賽事趣味

礁溪溫泉馬拉松風景秀麗，吸引跑者前來參與（圖片來源：礁溪鄉公所觀光旅遊網） 近年來，全民路跑風氣正夯，跑步成了一種生活方式。將跑步與旅遊結合，即所謂的跑旅，跑者可在參與路跑的前後，選擇到觀光景點

2021世界壯年運動會 邊旅遊邊參賽體驗關西風情！

2021 世界壯年運動會比賽場地散佈日本關西，是您一邊旅遊一邊參賽的好選擇。（圖片來源：World Masters Games 2021 關西組織委員會） 對喜歡旅遊的運動愛好者來說，沒有什麼

賽事心得／苗栗DADA RUN的特別體驗

疫情趨緩後的暑假酷熱賽事~開跑 苗栗這場小而美的賽事，是一場表定10公里，實際跑回來是11公里的距離😄😄 這場賽事我跟姐姐一起參賽 難得姐妹又一起參賽，很開心 開跑前，姐妹自己玩起

跑步小品／找到對人生的熱情 生命自然精彩

近期除了準備下個月台中市公益路跑，順便也溫習了一本專業跑步書籍（書籍名稱：去你的人生低谷/書籍作者：王冠翔），當中得到許多對路跑的啟發。 1、書籍上第50頁寫到一段話：如

台糖公益路跑 11/29善化糖廠「古蹟開跑」!

全台唯一「公益+糖業文化」跑旅賽事「2020台糖公益路跑」將在11月29日於台糖善化糖廠登場。此次賽事將由公益大使林義傑領跑，帶領民眾與視障朋友一起為EYE而跑，Run For LOVE！ 台糖

賽事心得／礁溪酥湖越野 熱血跑者影輯

好天氣的礁溪酥湖越野 路況好又好玩 有快速保線道跑道 有美麗的抹茶山 有清涼的溪水 回到終點也有美味的補給 清涼暢快的啤酒和清冰 非常棒的越野賽事 感謝主辦及所有志工人

熱門新聞

日職／王柏融代打出局打擊率破一成 陽岱鋼2打席無安打

NBA／自認有資格競爭MVP 詹皇回擊「東區限定」質疑

NBA／布萊恩突然IG發文？揭生前在做這事令人鼻酸

中職／墨西哥左投加盟？統一獅隊否認

SBL／麥班達告別籃壇 感謝璞園與恩師許晉哲「折磨」

SBL／周士淵遭指拍不雅片 裕隆：缺具體證據暫不懲處

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。