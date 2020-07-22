快訊

國民法官法三讀通過 國民法官2023年元旦上路

2中國駭客涉竊取新冠病毒資料 遭美司法部起訴

賽事心得／山岳動感越野挑戰 礁溪站精華影輯

運動筆記 / Jack Kox

礁溪聖母山莊舉辦的

山岳動感越野挑戰

在早上5點起跑

選手們一開始往聖母山莊山頂前進

到達山頂天已經非常的明亮

可以看到整個蘭陽平原和抹茶山

再往八唐古道下山

往山下前進回到起點

補充食物及熱量之後

先經過三人合作的走繩關卡

再沿著得子口溪朔溪而上

中途先經過一段小急流

再從山徑上山到月眉坑瀑布頂端

從大瀑布頂段垂降下來

瀑布高達30米

非常的刺激

垂降下來後再跑回終點

完成刺激好玩的挑戰

感謝主辦及所有工作人員的安全引導

訂閱youtube頻道 https://pse.is/LFYTH

傑克CHANNEL FB粉專 https://goo.gl/Nwkb9n

傑克IG https://pse.is/GCUTC

相關新聞

賽事心得／山岳動感越野挑戰 礁溪站精華影輯

礁溪聖母山莊舉辦的 山岳動感越野挑戰 在早上5點起跑 選手們一開始往聖母山莊山頂前進 到達山頂天已經非常的明亮 可以看到整個蘭陽平原和抹茶山 再往八唐古道下山 往山下前進回到起點

礁溪溫泉馬拉松開報 首創創意獎項增添賽事趣味

礁溪溫泉馬拉松風景秀麗，吸引跑者前來參與（圖片來源：礁溪鄉公所觀光旅遊網） 近年來，全民路跑風氣正夯，跑步成了一種生活方式。將跑步與旅遊結合，即所謂的跑旅，跑者可在參與路跑的前後，選擇到觀光景點

2021世界壯年運動會 邊旅遊邊參賽體驗關西風情！

2021 世界壯年運動會比賽場地散佈日本關西，是您一邊旅遊一邊參賽的好選擇。（圖片來源：World Masters Games 2021 關西組織委員會） 對喜歡旅遊的運動愛好者來說，沒有什麼

賽事心得／苗栗DADA RUN的特別體驗

疫情趨緩後的暑假酷熱賽事~開跑 苗栗這場小而美的賽事，是一場表定10公里，實際跑回來是11公里的距離😄😄 這場賽事我跟姐姐一起參賽 難得姐妹又一起參賽，很開心 開跑前，姐妹自己玩起

跑步小品／找到對人生的熱情 生命自然精彩

近期除了準備下個月台中市公益路跑，順便也溫習了一本專業跑步書籍（書籍名稱：去你的人生低谷/書籍作者：王冠翔），當中得到許多對路跑的啟發。 1、書籍上第50頁寫到一段話：如

台糖公益路跑 11/29善化糖廠「古蹟開跑」!

全台唯一「公益+糖業文化」跑旅賽事「2020台糖公益路跑」將在11月29日於台糖善化糖廠登場。此次賽事將由公益大使林義傑領跑，帶領民眾與視障朋友一起為EYE而跑，Run For LOVE！ 台糖

賽事心得／礁溪酥湖越野 熱血跑者影輯

好天氣的礁溪酥湖越野 路況好又好玩 有快速保線道跑道 有美麗的抹茶山 有清涼的溪水 回到終點也有美味的補給 清涼暢快的啤酒和清冰 非常棒的越野賽事 感謝主辦及所有志工人

賽事心得／礁溪酥湖越野 賽事花絮影輯

熱天氣舉行的礁溪酥湖越野 許多選手開賽前還蠻開心的 開賽後到CPA補給站 厭世感開始湧上來 在CPA補充冰涼的飲料 再繼續前進 到達溪水 身心已經非常疲憊 乾脆泡在水裡酥湖

熱門新聞

中職／再搶下半季保底一勝？丘總要順其自然拚拚看

中職／龍隊兩方案合約迎王維中 吳德威：開出最好條件

NBA／新秀卡破5千萬天價售出 詹皇：猜猜誰還有好幾張

籃球／新聯盟名稱「P.LEAGUE+」 雙洋將與每場打48分鐘

全中運羽球／名門之後黃宥薰 有戴資穎影子

NBA／駁復賽吃住條件差 亞當斯：我們可是住渡假村！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。