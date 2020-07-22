賽事心得／山岳動感越野挑戰 礁溪站精華影輯

好天氣的礁溪酥湖越野 路況好又好玩 有快速保線道跑道 有美麗的抹茶山 有清涼的溪水 回到終點也有美味的補給 清涼暢快的啤酒和清冰 非常棒的越野賽事 感謝主辦及所有志工人

2020-07-17 09:18