賽事心得／山岳動感越野挑戰 礁溪站精華影輯
礁溪聖母山莊舉辦的
山岳動感越野挑戰
在早上5點起跑
選手們一開始往聖母山莊山頂前進
到達山頂天已經非常的明亮
可以看到整個蘭陽平原和抹茶山
再往八唐古道下山
往山下前進回到起點
補充食物及熱量之後
先經過三人合作的走繩關卡
再沿著得子口溪朔溪而上
中途先經過一段小急流
再從山徑上山到月眉坑瀑布頂端
從大瀑布頂段垂降下來
瀑布高達30米
非常的刺激
垂降下來後再跑回終點
完成刺激好玩的挑戰
感謝主辦及所有工作人員的安全引導
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