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2021世界壯年運動會 邊旅遊邊參賽體驗關西風情！

運動筆記 / 密絲魯肥

2021 世界壯年運動會比賽場地散佈日本關西，是您一邊旅遊一邊參賽的好選擇。（圖片來源：World Masters Games 2021 關西組織委員會）

對喜歡旅遊的運動愛好者來說，沒有什麼比一邊參加比賽一邊享受旅遊樂趣更棒的事了。如果你也是個喜歡旅遊的運動愛好者，2021 年世界壯年運動會是你不容錯過的夢幻選擇。世界雖受到新型冠狀病毒（COVID-19）影響，許多國家都限制了他國的出入境，但近日在日本政府積極協調之下，重新踏上日本土地的日子便指日可待！

為了 2021 年的世界壯年運動會，選在氣溫宜人的 5 月舉行，依照賽事項目不同，比賽場地散佈在日本關西各地（福井縣、滋賀縣、京都府、大阪府、兵庫縣、奈良縣、和歌山縣、鳥取縣、德島縣、京都市、大阪市、堺市、神戶市），主辦單位為款待世界各地的運動愛好者及陪同的親友團，還設計了一系列的體驗特別企劃，歡迎你在享受體育賽事的同時，還能一兼二顧體驗日本風情。

🌸日本文化之美🌸

說到日本，極具代表性的飲食文化及世界知名的釀酒技術，讓一道道令旅人食指大動的美饌，一瓶瓶挑動旅人味蕾的美酒，遍佈在各處。在如此美食美酒的加持下，讓你在賽事上屢創佳績，賽後慶功更是暢快無比。除了不容錯過的美食美酒外，透過換裝體驗武士或忍者的活動，讓文化體驗更加具體也增添更多的樂趣。

令人食指大動的美食美酒。（圖片來源：2021 世界壯年運動會官網）

換裝過過武士與忍者的癮吧。（圖片來源：2021 世界壯年運動會官網）

🌸日本天然之美🌸

期待放鬆身心的朋友們，可騎乘腳踏車遍覽田園風光，也可以在景色優美的地方，做個瑜珈，將身心靈得到舒展與放鬆。喜歡刺激戶外活動的朋友們，也可以在具有挑戰性的溯溪活動、SUP 活動中得到滿足。

放鬆身心的休閒活動。（圖片來源：2021 世界壯年運動會官網）

緊張刺激的戶外活動。（圖片來源：2021 世界壯年運動會官網）

🌸旅跑美食特搜🌸

身為跑者的小編，深知用盡全力參加完一場賽事後，唯有美食才能安慰那雙痠痛腫脹到彷彿跟自己無關的雙腳。因此，小編針對 2021 年世界壯年運動會舉行跑步賽事的地點：京都市、和歌山縣、滋賀縣一一調查三地的特色美食，來跟跑者們一同分享。 

說到京都市，跑者們用膝反射就會想到的京都馬拉松，這次小編要跟大家推薦每年 2 月京都馬拉松時吃不到、但卻可以在 2021 年 5 月世界壯年運動會賽期吃到的季節限定貴船川床料理、流水麵！！聽著嘩啦嘩啦的流水聲，用筷子夾著滑溜的流水麵，無疑是賽後放鬆的好選擇！

季節限定的貴船流水麵（圖片來源：KKday

到了和歌山縣，除了貓奴們可以去拜訪貓咪站長、到和歌山城扮演武士跟忍者外，不容錯過的特色美食就是和歌山拉麵啦！身為醬油產地的和歌山，醬油自然在拉麵中佔了不可或缺的角色，可以依照個人喜好選擇清爽的「豚骨醬油拉麵」或馥郁的「醬油豚骨拉麵」。

名產和歌山拉麵（圖片來源：SeeingJapan

滋賀縣除了美麗的琵琶湖之外，不容錯過的就是被列為日本三大和牛之一的「近江牛」。來到產地，新鮮高品質牛肉無論怎麼料理怎麼吃，都是「歐依細」。大啖牛肉，無論對身體修復或心靈滿足都大大有助益啊！

快來滋賀縣感受近江牛的魅力吧。（圖片來源：LIVE JAPAN

🌸2021 日本關西世界壯年運動會熱情歡迎你🌸

四年一度以寬容開放態度著稱的世界壯年運動會，有別於以往，罕見的在亞洲（特別是離台灣很近且交通方便的日本關西）舉行，提供 35 種類 59 個競賽項目，廣邀 30 歲以上的朋友共赴盛會。只要你是年滿 30 歲以上、健康狀態足以負擔出場比賽的運動愛好者（包括身心障礙運動愛好者及 LGBT 運動愛好者），都是世界壯年運動會熱情邀請的對象！更棒的是，繳交報名費後，除了可以參加 5 個運動項目外，還能取得關西一帶的交通票券，包括 KANSAI ONE PASS 和 連續七日無限制 JR 關西廣域地區通票，讓你在賽期移動自如。快報名 2021 世界壯年運動會，給自己一個新年的挑戰，也給自己預約一個美好的旅程！

多元的競賽項目。（圖片來源：World Masters Games 2021關西組織委員會）

🌸更多資訊請洽：2021世界壯年運動會官網

以上文章由 2021 世界壯年運動會 贊助刊出。

＊跑步賽事 盡在運動筆記＊

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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