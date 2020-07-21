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礁溪溫泉馬拉松開報 首創創意獎項增添賽事趣味

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礁溪溫泉馬拉松風景秀麗，吸引跑者前來參與（圖片來源：礁溪鄉公所觀光旅遊網）

近年來，全民路跑風氣正夯，跑步成了一種生活方式。將跑步與旅遊結合，即所謂的跑旅，跑者可在參與路跑的前後，選擇到觀光景點遊玩，保持健康的體態外，還能旅遊兼玩樂。

跑步結合溫泉觀光是礁溪馬拉松的一大特色（圖片來源：筆記實業）

在宜蘭礁溪就有一馬拉松賽事，以跑旅方式吸引跑者參與，除了跑步還能體驗著名的礁溪溫泉，去年共吸引了超過 3,200 名跑者參與，可見其受歡迎的程度......

「2020 礁溪溫泉馬拉松」將在 12 月 5 日（六），於礁溪國中活力開跑，賽事迄今已達七屆，每年皆吸引大批民眾前往參與，延續這股慢跑的熱潮，賽事路線行經礁溪著名觀光景點，讓每一位參與的跑者們，充分感受到礁溪小鎮的美麗風光與特殊的地貌。

本次組別分為「全程馬拉松（42.195 公里）」、「半程馬拉松（21.49 公里）」及 「健跑組（7.66 公里）」。全馬路線能能充分體驗礁溪的風景秀麗，行經五峰旗、淡江大學蘭陽校區、湯圍溝溫泉公園、柴圍佃圳水門公園等景點，沿線還有熱情的鄉親為跑者加油打氣；半馬組路線則較為平坦，適合想突破佳績的跑者。

全馬路線還可以遠眺龜山島（圖片來源：筆記實業）

為了讓選手們有機會發揮所長，今年賽事其中一大特色為增設「半馬衝刺王」以及「全馬爬坡王」獎項。「半馬衝刺王」為活動當天上午 8:00 前完賽，補給站（CP7）至終點區間取男女第一名，贈送綠衫一件及特色獎盃一座；「全馬爬坡王」則是活動當天上午 10:00 前完賽，取補給站 CP9 到 CP10 區間男女成績第一名，贈送紅點衫一件及特色獎盃一座。

礁溪鄉長張永德表示，礁溪擁有全國唯一的平地溫泉與優美的自然風光，溫泉富含礦物質，因此不論是浸泡、沐浴或經處理後成為礦泉水飲用，都對身體健康極有幫助。到礁溪泡溫泉，已成為旅客到此一遊的重要行程，完賽後體驗水質絕佳的礁溪溫泉，是全國絕無僅有的一大享受。

張永德鄉長強調，近幾年全民路跑相當盛行，多多參與有益身體健康，礁溪溫泉馬拉松，每屆皆獲選跑友推薦優質賽事，有著優美的賽道、熱情的鄉親、彭湃的在地名產補給，歡迎民眾一起來參與，體驗礁溪的風景及人文風情。

人氣路跑網紅 Tomo Goto 開心完賽（圖片來源：All Sports）

今年大會提供了貼心接駁服務，維持溫泉專車並新增觀光列車，經過溫泉公園享受礁溪溫泉，也可以參觀觀光工廠；此外，大會特別於會場周邊安排趣味活動「來去礁溪玩定向」，參與者找到地圖上所指定的礁溪特色地點累積分數，就有機會獲得精美禮品。

有多久沒有好好地犒賞自己了呢？到礁溪來場溫泉跑旅，不僅放鬆身心靈，透過雙腳體驗當地的風俗民情，會有不一樣的收穫，「2020 礁溪溫泉馬拉松」即日起開始報名，詳細活動內容請上：https://bit.ly/3jhA7K7 查詢。

 

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