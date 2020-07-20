賽事心得／苗栗DADA RUN的特別體驗
疫情趨緩後的暑假酷熱賽事~開跑
苗栗這場小而美的賽事，是一場表定10公里，實際跑回來是11公里的距離😄😄
這場賽事我跟姐姐一起參賽
難得姐妹又一起參賽，很開心
開跑前，姐妹自己玩起來
當作一份激勵也是留念囉！
鳴槍開跑後，約跑到2公里處，發現一台腳踏車跟在我身旁，一開始很想請他騎快點，我平常不喜歡跑步有人在旁邊😆😆，覺得為什麼他都要騎那樣的速度？後來……真的後來回神發現他身上披著“女子組第三名”的紅帶子……我懂了~原來我在第三名😄
一路前導的大哥就不斷鼓勵我
後來跑一個坡（也就是折返點）大哥跟我說：等一下折返我陪妳跑回去…………
對，前導車應該沒跟過速度這麼慢的，乾脆下來跑比較舒服吧！😂😂
回程就在大哥持續的鼓勵和等待下，我一路往前進……我說我想用走的，大哥也說我陪你走……我請他去跟別人，他說後面沒跟上，大會規定就是跟第三名😄😄，我就默默一直跟大哥的步伐~
回到5公里組的折返點時，好多人塞著又步行，大哥大喊著：借過，借過~頓時所有人的目光都似乎停在我身上😂好特別的感覺喔！（從沒享受過呀！）不過，也應該很多人好奇前導車怎變成牽車跑步了😂😂😂😂😂
就這樣一路在熱情如火的陽光下，大哥護送著我回終點站，終點站前他跟我說：恭喜妳，妳回來了，還給我一個讚！真的感恩大哥的陪伴和鼓勵……❤❤
這麼難得的體驗，當然要與大哥合影留念
遠從屏東到苗栗協助賽事的大哥，真有心
開心和姐姐又再次一起上凸台
今天這真是一場很難忘的賽事
天氣雖熱，過程真的體會很多的不同😄
也謝謝運筆的攝影師，賽道沒啥遮蔽處，還要為跑者拍攝，辛苦了~
也謝謝全統，完賽禮豐富又還有獎金
我一定不會忘記這場賽事的❤❤
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言