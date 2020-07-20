賽事心得／苗栗DADA RUN的特別體驗

疫情趨緩後的暑假酷熱賽事~開跑

苗栗這場小而美的賽事，是一場表定10公里，實際跑回來是11公里的距離😄😄

這場賽事我跟姐姐一起參賽

難得姐妹又一起參賽，很開心

開跑前，姐妹自己玩起來

當作一份激勵也是留念囉！

鳴槍開跑後，約跑到2公里處，發現一台腳踏車跟在我身旁，一開始很想請他騎快點，我平常不喜歡跑步有人在旁邊😆😆，覺得為什麼他都要騎那樣的速度？後來……真的後來回神發現他身上披著“女子組第三名”的紅帶子……我懂了~原來我在第三名😄

一路前導的大哥就不斷鼓勵我

後來跑一個坡（也就是折返點）大哥跟我說：等一下折返我陪妳跑回去…………

對，前導車應該沒跟過速度這麼慢的，乾脆下來跑比較舒服吧！😂😂

回程就在大哥持續的鼓勵和等待下，我一路往前進……我說我想用走的，大哥也說我陪你走……我請他去跟別人，他說後面沒跟上，大會規定就是跟第三名😄😄，我就默默一直跟大哥的步伐~

回到5公里組的折返點時，好多人塞著又步行，大哥大喊著：借過，借過~頓時所有人的目光都似乎停在我身上😂好特別的感覺喔！（從沒享受過呀！）不過，也應該很多人好奇前導車怎變成牽車跑步了😂😂😂😂😂

就這樣一路在熱情如火的陽光下，大哥護送著我回終點站，終點站前他跟我說：恭喜妳，妳回來了，還給我一個讚！真的感恩大哥的陪伴和鼓勵……❤❤

這麼難得的體驗，當然要與大哥合影留念

遠從屏東到苗栗協助賽事的大哥，真有心

開心和姐姐又再次一起上凸台

今天這真是一場很難忘的賽事

天氣雖熱，過程真的體會很多的不同😄

也謝謝運筆的攝影師，賽道沒啥遮蔽處，還要為跑者拍攝，辛苦了~

也謝謝全統，完賽禮豐富又還有獎金

我一定不會忘記這場賽事的❤❤