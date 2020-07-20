快訊

三倍券塑膠卡套是精緻？還是不環保？ 經濟部這麼滅火

窺視欲變本加厲：實境秀的悲劇 只能一再重演？

賽事心得／苗栗DADA RUN的特別體驗

運動筆記 / 徐寶芬

疫情趨緩後的暑假酷熱賽事~開跑

苗栗這場小而美的賽事，是一場表定10公里，實際跑回來是11公里的距離😄😄

這場賽事我跟姐姐一起參賽

難得姐妹又一起參賽，很開心

開跑前，姐妹自己玩起來

當作一份激勵也是留念囉！

鳴槍開跑後，約跑到2公里處，發現一台腳踏車跟在我身旁，一開始很想請他騎快點，我平常不喜歡跑步有人在旁邊😆😆，覺得為什麼他都要騎那樣的速度？後來……真的後來回神發現他身上披著“女子組第三名”的紅帶子……我懂了~原來我在第三名😄

一路前導的大哥就不斷鼓勵我

後來跑一個坡（也就是折返點）大哥跟我說：等一下折返我陪妳跑回去…………

對，前導車應該沒跟過速度這麼慢的，乾脆下來跑比較舒服吧！😂😂

回程就在大哥持續的鼓勵和等待下，我一路往前進……我說我想用走的，大哥也說我陪你走……我請他去跟別人，他說後面沒跟上，大會規定就是跟第三名😄😄，我就默默一直跟大哥的步伐~

回到5公里組的折返點時，好多人塞著又步行，大哥大喊著：借過，借過~頓時所有人的目光都似乎停在我身上😂好特別的感覺喔！（從沒享受過呀！）不過，也應該很多人好奇前導車怎變成牽車跑步了😂😂😂😂😂

就這樣一路在熱情如火的陽光下，大哥護送著我回終點站，終點站前他跟我說：恭喜妳，妳回來了，還給我一個讚！真的感恩大哥的陪伴和鼓勵……❤❤

這麼難得的體驗，當然要與大哥合影留念

遠從屏東到苗栗協助賽事的大哥，真有心

開心和姐姐又再次一起上凸台

今天這真是一場很難忘的賽事

天氣雖熱，過程真的體會很多的不同😄

也謝謝運筆的攝影師，賽道沒啥遮蔽處，還要為跑者拍攝，辛苦了~

也謝謝全統，完賽禮豐富又還有獎金

我一定不會忘記這場賽事的❤❤

相關新聞

賽事心得／苗栗DADA RUN的特別體驗

疫情趨緩後的暑假酷熱賽事~開跑 苗栗這場小而美的賽事，是一場表定10公里，實際跑回來是11公里的距離😄😄 這場賽事我跟姐姐一起參賽 難得姐妹又一起參賽，很開心 開跑前，姐妹自己玩起

跑步小品／找到對人生的熱情 生命自然精彩

近期除了準備下個月台中市公益路跑，順便也溫習了一本專業跑步書籍（書籍名稱：去你的人生低谷/書籍作者：王冠翔），當中得到許多對路跑的啟發。 1、書籍上第50頁寫到一段話：如

台糖公益路跑 11/29善化糖廠「古蹟開跑」!

全台唯一「公益+糖業文化」跑旅賽事「2020台糖公益路跑」將在11月29日於台糖善化糖廠登場。此次賽事將由公益大使林義傑領跑，帶領民眾與視障朋友一起為EYE而跑，Run For LOVE！ 台糖

賽事心得／礁溪酥湖越野 熱血跑者影輯

好天氣的礁溪酥湖越野 路況好又好玩 有快速保線道跑道 有美麗的抹茶山 有清涼的溪水 回到終點也有美味的補給 清涼暢快的啤酒和清冰 非常棒的越野賽事 感謝主辦及所有志工人

賽事心得／礁溪酥湖越野 賽事花絮影輯

熱天氣舉行的礁溪酥湖越野 許多選手開賽前還蠻開心的 開賽後到CPA補給站 厭世感開始湧上來 在CPA補充冰涼的飲料 再繼續前進 到達溪水 身心已經非常疲憊 乾脆泡在水裡酥湖

賽事心得／礁溪酥湖越野跑

礁溪五峰旗停車場舉行的 礁溪酥湖越野 一早就有不少選手前來報到 隨著時間越來越接近8點 選手們越來越多 天氣也漸漸越來越熱 8點20k組點選手起跑 沿著公路跑向山徑 上山徑先到

扶輪年會在臺北 萬人反毒齊路跑

臺北市長柯文哲、副市長蔡炳坤、民政局長藍世聰、2021國際扶輪年會地主籌備委員會HOC主委謝三連、活動代言人陳彥博、國際扶輪六個地區總監在獎牌上簽名，象徵2020年11月1日和大家一起從總統府起跑。

超狂！ 菊島澎湖跨海馬拉松11月登場 補給吃得到小龍蝦

隨著國內疫情逐漸趨緩，離島「類出國」正夯，全台唯一結合「跨海、跳島」的國際級專業跑旅賽事「2020菊島澎湖跨海馬拉松」即...

路砲／芝加哥馬拉松因疫情取消 今年六大馬全沒了

主辦單位今天宣布，全球6大馬拉松之一的芝加哥馬拉松，因2019冠狀病毒疾病疫情取消，這是此賽事史上第2次取消

田中馬拉松 3萬人搶1.2萬名額

馬拉松賽事受疫情影響，上半年多停辦或延期，下半年「大噴發」；彰化縣府昨宣布展開「彰化馬拉松嘉年華」，但時間緊迫從以往7場...

熱門新聞

日職／陳冠宇投兩局無失分 王柏融冰滿全場

MLB／首場對外熱身賽敲二壘打 張育成勝利打點超火燙

全中運「選手之夜」落幕 兩天15萬 民眾驚比跨年多

柯瑞成功不靠天賦 讓人嘆為觀止的瘋狂訓練

日職／同屬低迷洋砲 王柏融無本土保護更慘重

NBA／76人小將懂拍片 千萬訂閱專業YouTuber都肯定

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。