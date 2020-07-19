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整理包／浪漫客庄旅遊券17問答 一次搞清楚

跑步小品／找到對人生的熱情 生命自然精彩

運動筆記 / 安洲

近期除了準備下個月台中市公益路跑，順便也溫習了一本專業跑步書籍（書籍名稱：去你的人生低谷/書籍作者：王冠翔），當中得到許多對路跑的啟發。

       

1、書籍上第50頁寫到一段話：如果要用一個字形容作者的6大馬，作者會用6個字來做註釋：歡、狂、念、善、驚、動！這讓我想起參加路跑也有，幾次印象非常深刻：（美、狂、善、挫、飽、驚）。             

美：2014年這場在台中港的半程馬拉松，當天賽程靠近高美濕地，沿路有許多風力發電機，海岸線風景優美、賽道平坦適合破PB，經過穩定配速獲得分組第4名！     

狂：2015年這場在霧峰全程馬拉松，是我人生第一場馬拉松，賽程一半在霧峰山區進行，在30k處遇到撞牆期，大腿抽筋舉步維艱，最終以5：00：51完賽，身上腰包是拆NB背帶用針線，縫在錢包克難完成，事後才抽空買路跑專用腰包。

       

善：2016年這場是第一次參加公益性質路跑賽，當天競爭激烈非洲長跑選手（賞金獵人）也來了，經過幾個上下坡回到會場，獲得半馬組分組第三名。

       

挫：2018年（11月）這場在彰化鹿港鎮路跑，賽前5天工作跌倒受傷，由於當天有跟台中科大（空中進修學院同學），一起報名參加路跑活動，所以暫時忘卻身體上傷痛，期盼活動當天能盡力而為，最後感謝佛主保庇順利完賽，成績最終只差3分鐘即可上凸台。

         

飽：2018年（12月）這場在嘉義市舉行的半程馬拉松，終於扳回一城獲得分組第4名，賽後舉行喝啤酒比賽，每個人比賽喝一瓶啤酒，會後還有管樂節樂器表演，感覺內心特別充實。

       

驚：2020年這場在嘉義市舉行路跑活動，賽事終點線前3公里，同組（50歲）前3至6名男選手，擠成一團互相卡位，我最後100公尺拔腿狂奔，展現間歇跑訓練成果，終於甩開對手衝向感應門，事後看成績彼此差距不到1 分鐘，獲得分組第三名。

       

2、書籍上第142頁寫到一段話：2014年開始，作者參考（配速之神）提出的（漸速跑）與（間歇跑）菜單，以調整出自己的版本，短距離賽事因此有了明顯進步。回想到自己見賢思齊，參考-運動筆記網站跑步文章，也量力而為衍生適合自己的一週課表。

       

3、書籍上第217頁有寫到一段話：2016年波士頓馬拉松當選手們通過了（心碎坡）後，比賽剩下8公里左右，但（烈日紋身）再加上（心碎欲裂），其實已經讓選手們的意志消耗待盡，此時此刻最大動力無它，就是前一日的約定，一定要讓那面大國旗滿場飛揚。這使我回想到2018年嘉義市國際管樂馬拉松，我第一次穿國旗裝參賽，內心也是熱血沸騰，希望下次海外馬也能穿它，在馬場賽道上奔馳。

       

4、書籍上第267頁有一張，2017年台北世大運照片。這使我回想到當時晚上在台北田徑場，一起為台灣選手加油，見證鏢槍選手諦造紀錄。

隔天在半程馬拉松會場，賽道中-森林跑站加油區，巧遇2019年全運會-女子馬拉松銅牌選手-陳雅芬，與她一起為世大運選手加油，並請她簽名合照留念。

       

5、 書籍上第276頁有提到（作者太座）一段話：不必非要當別人公主，當別人主公也不錯。這使我回想到自己，有另外一半（嘉伶）陪伴參與的活動，在她堅毅及溫暖加持下，內心充滿十足的踏實感。

       

6、書籍上第338也提到創立（國手匯）：其心路歷程篳路藍縷，讓我對作者的付出感到敬佩，我日前也效法其贊助公益活動精神，參加一場在彰化埔心舉行的公益健康路跑。

另外在2019年（去你的人生低谷）台中市（新手書店）簽書會，有機會透過當天活動，更進一步認識作者及新書作品，預祝新書大賣，為（國手匯）挹注更多經費。

       

最後引用書籍上第11頁-推薦序，這一段話勉勵自己：找到對人生的熱情，生命自然精彩！持續透過路跑運動，重新定義50歲後的人生，加油吧！

田徑 全運會

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