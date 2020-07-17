台糖公益路跑 11/29善化糖廠「古蹟開跑」!

全台唯一「公益+糖業文化」跑旅賽事「2020台糖公益路跑」將在11月29日於台糖善化糖廠登場。此次賽事將由公益大使林義傑領跑，帶領民眾與視障朋友一起為EYE而跑，Run For LOVE！

台糖公益路跑每年贊助不同公益團體，關懷社會各個角落，今年邁向第六屆，攜手長期關注視障朋友，台南的佑明視障協進會合作贊助，希望集結民眾的愛心與視障朋友一起跑出生命的力量。凡是完成報名，台糖就會為每位跑者捐出50 元等值台糖物資給佑明視障協進會，協助公益團體照顧視障朋友。

報名日期自即日起至10月7日或額滿為止，共規劃 4.5K 休閒組、12K 健康組及 21K 半程馬拉松組三組賽程， 4.5K休閒組賽事限額1350人，12K健康組賽事限額1,150人，21K半馬組名額為1,000人，補給總價值超過2,000元，名額有限，欲報從速。

主辦單位整理出絕對不能錯過2020 台糖公益路跑的三大理由：

理由一：路跑也能作公益！報名即捐贈物資！

凡是報名成功，台糖公司即為每位跑者捐出50元台糖等值物資給佑明視障協進會。活動當天，更邀請視障朋友一同參與路跑，在親友的陪伴下與所有跑者一同為EYE而跑，Run For LOVE。另外，在活動現場，佑明視障協進會加碼提供跑者「以100元兌換10分鐘視障按摩體驗」，現場也有多個公益攤位讓民眾能更加認識視障陪跑員、導盲犬。 喜歡路跑、想要運動，同時又希望為社會貢獻一己之力的你，千萬不要錯過台糖公益路跑活動哦！

理由二：百年糖業文化經典重現！

2020台糖公益路跑以台南善化糖廠為設計主題，進行延伸創作至運動排汗衫、毛巾、方巾、提袋、水杯等報名好禮，以糖鐵及復古糖袋圖案創作，融入台南善化糖廠過去的歷史元素，讓跑者感受善化糖廠及糖業文化之美。另外，在活動現場，台糖公司特別規劃多種糖業文化攤位讓跑者體驗，除了有「甘蔗汁無限供應」，亦規劃「糖鐵拓印」、「活版鉛字展」、「圓盤機壓印」、糖藝DIY體驗等攤位，重現台糖百年糖業文化！

理由三：多重報名好禮！總價值超過NT$2,000元！

2020台糖公益路跑規劃多重報名好禮！報名時跑者將獲得專屬機能排汗衣，本屆衣服設計版型上強調運動機能及亞洲身型，材質採用環保回收紗製作，讓上衣更具收藏、環保價值！跑者完賽後除獲得特別設計的獎牌外，休閒組的朋友將額外獲得「紀念活動方巾與環保折疊水杯」，此次環保折疊水杯採用食品級環保矽膠材質，能依需求調整高度，摺疊後在擁擠空間中也不會變形，適合隨身攜帶。健康組與半馬組的朋友則可額外獲得「紀念活動毛巾與環保提袋」，現場更有台糖公司精心規劃的加值完賽好禮，總價值超過NT$2,000元，讓你跑得開心玩得更開心！

活動即日起受理網路報名，相關報名資訊請上伊貝特報名網。