賽事心得／礁溪酥湖越野 賽事花絮影輯
熱天氣舉行的礁溪酥湖越野
許多選手開賽前還蠻開心的
開賽後到CPA補給站
厭世感開始湧上來
在CPA補充冰涼的飲料
再繼續前進
到達溪水
身心已經非常疲憊
乾脆泡在水裡酥湖一下
終於回到終點
結束這一段身心煎熬又好玩的旅程
到底有哪些有趣的賽事花絮
Check it out
感謝選手賽前賽中賽後的心得分享
感謝主辦及所有志工人員
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