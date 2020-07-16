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賽事心得／礁溪酥湖越野 賽事花絮影輯

運動筆記 / Jack Kox

熱天氣舉行的礁溪酥湖越野

許多選手開賽前還蠻開心的

開賽後到CPA補給站

厭世感開始湧上來

在CPA補充冰涼的飲料

再繼續前進

到達溪水

身心已經非常疲憊

乾脆泡在水裡酥湖一下

終於回到終點

結束這一段身心煎熬又好玩的旅程

到底有哪些有趣的賽事花絮

Check it out

感謝選手賽前賽中賽後的心得分享

感謝主辦及所有志工人員

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