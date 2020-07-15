扶輪年會在臺北 萬人反毒齊路跑

「2021臺北國際扶輪世界年會萬人反毒公益路跑」即將於2020年11月1日在總統府前廣場熱烈開跑！於7月13日(一)臺北市政府一樓中庭舉辦宣傳記者會，由臺北市市長柯文哲、臺北市副市長蔡炳坤、臺北市民政局長藍世聰、國際扶輪世界年會地主籌備委員會HOC謝三連主委、國際扶輪六個地區總監(3481地區賴志明總監、3482地區陳景浪總監、3490地區陳向緯總監、3521地區馬長生總監、3522地區梁榮洲總監、3523地區阮虔芷總監 )共同宣誓，邀請民眾踴躍參加。

為向民眾宣傳將於2021年6月12日至16日在臺北舉辦的「2021臺北國際扶輪世界年會」，國際扶輪六大地區於今年11月1日共同主辦「2021臺北國際扶輪世界年會萬人反毒公益路跑」，由跑過四大極地馬拉松和拍攝電影「出發」的陳彥博擔任此次路跑活動代言人，邀請市民朋友一起響應反毒公益路跑。記者會上，臺北市長柯文哲、臺北市副市長蔡炳坤、臺北市民政局長藍世聰、國際扶輪世界年會地主籌備委員會HOC謝三連主委及國際扶輪六個地區總監共同宣誓，展現臺北市對國際扶輪世界年會的期盼以及反毒的決心。

貴賓一同為活動宣傳進行啟動儀式。

貴賓擺出起跑動作一同合影，象徵活動11/1在總統府起跑。

反毒公益路跑即日起至109年8月31日開放網路報名，只要網路搜尋「扶輪年會路跑」即可獲取相關報名資訊，歡迎市民朋友踴躍報名。國際扶輪3481地區賴志明總監表示，此次公益路跑從總統府前凱達格蘭大道起跑，選手可以跑在封路的仁愛路和新生高架橋上，用雙腳感受臺北寧靜的清晨，競賽組12.5km與休閒組3km適合全家大小一起來參加。

年會地主籌備委員會HOC謝三連主委表示2021年國際扶輪世界年會將在臺北舉辦，屆時將會有100多個國家、4-5萬人踏上臺灣寶島，創造多元文化交流，發現臺灣美好人情味。除了2020年的萬人反毒公益路跑外，扶輪社還有「根除小兒麻痺台灣縱騎和5K健行」、「薩克斯風表演-千管齊鳴創世界紀錄」、「唐美雲歌仔戲」、「國家交響樂團」和精彩的「地主招待之夜」與「國際友誼晚宴」和「扶青團活動」等多元活動，邀請民眾們一同來響應與參與。

臺北市長柯文哲(左圖)及國際扶輪年會地主籌備委員會HOC主委謝三連(右圖)致詞。

國際扶輪六地區總監代表-國際扶輪3481地區賴志明總監(左圖)、活動代言人陳彥博(右圖)致詞。

臺北市長柯文哲、副市長蔡炳坤、民政局長藍世聰、2021國際扶輪年會地主籌備委員會HOC主委謝三連帶領其他幹部、國際扶輪六個地區總監及路跑主委、活動代言人陳彥博一同合影為活動揭開序幕。

2021臺北國際扶輪世界年會萬人反毒公益路跑報名相關連結

★ 活動日期：2020年11月01日(星期日)

★ 活動網址：https://opcc.pro/rotaryrun

★ 活動地點：總統府前廣場

★ 報名時間：即日起至08/31(一)23:59，額滿截止。

★ 賽事組別：競賽組12.5K / 休閒組3K