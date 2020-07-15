賽事心得／礁溪酥湖越野跑
礁溪五峰旗停車場舉行的
礁溪酥湖越野
一早就有不少選手前來報到
隨著時間越來越接近8點
選手們越來越多
天氣也漸漸越來越熱
8點20k組點選手起跑
沿著公路跑向山徑
上山徑先到達礁溪農場
因為天氣炎熱
到達礁溪農場補給站的
選手們紛紛喝著冰涼的飲料解渴
15k組的選手也陸續抵達CPA
補充完畢再繼續往山徑前進
跑過保線道到達聖母山莊主要步道
先在第2補給站補給
再往上到達聖母山莊
原路折返回到CPB
再往山徑前進
回程山徑到達溪水區
選手們泡在水裡休息
讓身體清涼一下
再往終點下山前進
最後回到終點完成挑戰的路線
恭喜所有完賽的選手
感謝主辦及所有志工人員
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