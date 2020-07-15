賽事心得／礁溪酥湖越野跑

久違的15K 今日天氣晴天有點悶熱已經很久沒有動起來，早上6點在家裡門口外做一些簡單的暖身操後，自己設定的配數以5分數去跑，前面用很輕快的節奏跑了3公里，覺得自己跑起來感覺還不錯，後面用一公里4

2020-07-13 06:00