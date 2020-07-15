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賽事心得／礁溪酥湖越野跑

運動筆記 / Jack Kox

礁溪五峰旗停車場舉行的

礁溪酥湖越野

一早就有不少選手前來報到

隨著時間越來越接近8點

選手們越來越多

天氣也漸漸越來越熱

8點20k組點選手起跑

沿著公路跑向山徑

上山徑先到達礁溪農場

因為天氣炎熱

到達礁溪農場補給站的

選手們紛紛喝著冰涼的飲料解渴

15k組的選手也陸續抵達CPA

補充完畢再繼續往山徑前進

跑過保線道到達聖母山莊主要步道

先在第2補給站補給

再往上到達聖母山莊

原路折返回到CPB

再往山徑前進

回程山徑到達溪水區

選手們泡在水裡休息

讓身體清涼一下

再往終點下山前進

最後回到終點完成挑戰的路線

恭喜所有完賽的選手

感謝主辦及所有志工人員

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