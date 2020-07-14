路砲／芝加哥馬拉松因疫情取消 今年六大馬全沒了
主辦單位今天宣布，全球6大馬拉松之一的芝加哥馬拉松，因2019冠狀病毒疾病疫情取消，這是此賽事史上第2次取消。
芝加哥馬拉松（Chicago Marathon）主辦單位的決定其實已在各界意料之中，因為全球其他主要馬拉松賽事皆有相同命運，都因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情取消或延期。
第43屆芝加哥馬拉松原訂10月11日舉行，原本估計吸引4萬5000名跑者及輪椅運動員參加。
芝加哥市市長萊特夫特（Lori Lightfoot）說：「芝加哥馬拉松是一年一度盛事，深受超過4萬5000名跑者、成千上萬志工及觀眾，和這座城市居民所喜愛。」
「就像所有芝加哥人一樣，我個人對這項年度盛事未能如期舉行感到失望，但不論如何，當芝加哥馬拉松蓄滿精力回到這座城市，再次帶來另一場刺激賽事之際，我們期待再度迎來所有跑者和他們的加油團隊。」
芝加哥馬拉松上一次取消是在1987年，當時是因為失去贊助商而停辦。
全球6大城市馬拉松除了芝加哥馬拉松外，還包括東京馬拉松、波士頓馬拉松、倫敦馬拉松、柏林馬拉松和紐約馬拉松。
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