跑步小品／人生第一場夏季烤肉馬！

夏日炎炎正好眠？一般夏季天氣炎熱，為了防止熱傷害，所以馬拉松賽事相對較少，但今年2020年受疫情影響，近期許多賽事隨著疫情趨緩，反而選擇在夏季開跑，這使我回想到我人生第一場夏季烤肉馬。

記得2015年8月參加在烏日高鐵站，舉行的一場半程馬拉松，當時從高鐵旁邊停車場，起跑點出發經過高鐵站側門，轉往成功嶺週邊道路，選手一行人浩浩蕩蕩，經過彩虹眷村到嶺東科大，進入本次賽事的最高潮，一路爬坡到清新溫泉飯店折返，然後一路下坡到黎明路，最後轉進楓樹社區，稍微喘息一下經過地下道，穩定配速後右轉，最後一路邁開大步奔回終點，感謝佛祖保庇順利完賽，順利打破當年夏季路跑PB。

當天的小插曲是遇到工作人員，正好是我老婆學校的學生，順便也在會場大家一起拍照留念。

這時我想到日前在書籍（書名：超馬跑者的崛起/作者：亞德哈羅南德.芬恩/第249頁）上看到的一段話：跑步意謂持續的蛻變，而且那也是我們內在生命的訊息！

平日下班後利用空檔跑步，舒壓培養適當的體適能，今年50歲心境應該有更新的轉變，加油吧！