跑步小品／15K達成

久違的15K

今日天氣晴天有點悶熱已經很久沒有動起來，早上6點在家裡門口外做一些簡單的暖身操後，自己設定的配數以5分數去跑，前面用很輕快的節奏跑了3公里，覺得自己跑起來感覺還不錯，後面用一公里4分30~5分數內1K的方式持續向前跑，路線有點高低起伏很大，到了10K折返後感覺腳開始有點沉重，折返後一開始是直線到後段有了微上坡讓我覺得腳開始抬不起來，覺得自己的缺點在於上坡是自己的弱點，要好好加強自己的核心肌群，這個月今天共跑15K達成~~~!(開始覺得山神-神野大地超強!!!!!)

配件如下:

Forerunner 245 Music 的音樂版

這款手錶適合入門的跑者使用，平價又可以載入你喜歡的音樂讓跑步當中不會無聊，也可以隨時掌握你的跑步狀況，推薦給入門的跑者們~~

沙鹿到清水的路線圖

我15K每1K的配數

配數和心率的狀況表

#象愛LOVE工作室