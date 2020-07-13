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跑步小品／15K達成
久違的15K
今日天氣晴天有點悶熱已經很久沒有動起來，早上6點在家裡門口外做一些簡單的暖身操後，自己設定的配數以5分數去跑，前面用很輕快的節奏跑了3公里，覺得自己跑起來感覺還不錯，後面用一公里4分30~5分數內1K的方式持續向前跑，路線有點高低起伏很大，到了10K折返後感覺腳開始有點沉重，折返後一開始是直線到後段有了微上坡讓我覺得腳開始抬不起來，覺得自己的缺點在於上坡是自己的弱點，要好好加強自己的核心肌群，這個月今天共跑15K達成~~~!(開始覺得山神-神野大地超強!!!!!)
配件如下:
Forerunner 245 Music 的音樂版
這款手錶適合入門的跑者使用，平價又可以載入你喜歡的音樂讓跑步當中不會無聊，也可以隨時掌握你的跑步狀況，推薦給入門的跑者們~~
沙鹿到清水的路線圖
我15K每1K的配數
配數和心率的狀況表
#象愛LOVE工作室
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