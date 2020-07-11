路跑知識／後疫情生活：82歲山岳協會理事長傳授三件事

最近只要一到週末，人群往山裡跑的景象越來越盛行。這場疫情讓全民都意識到「健康」、「免疫力」的重要，紛紛在假日走向大自然。

中華山岳理事長黃楩楠，今年82歲，曾經完成55天環台健行1250km的挑戰！台灣從南到北，由西到東的路線與山徑都能如數家珍，聽他談及登山健行經驗，如同是地面人文版的看見臺灣！他表示自己的養生之道就是登山健行，爬山經驗已有一甲子，自1991年在日本的引薦下，台灣加入了IML國際健行聯盟，開啟了黃楩楠理事長以登山健行的國民外交之旅，每年都有國內外的IML活動，除了健行運動有益健康外，國際同好的交流也讓他以此為志業，「IML起源自荷蘭，現在有29個同盟國家，大家互相邀約參加當地健行活動，促進國際交流，增廣視野，是很好的活動。我最喜歡的路線就是有日本東京都後花園之稱的埼玉縣，非常美麗，而且認真走路就不會老。」目前已經累積IML桂冠金牌30次健行大師榮譽。

年中日韓三國台灣國際友誼環台一周」黃楩楠理事長率參加者在總統府照相留念

2020環台一周~福壽山櫻花林

他鼓勵年輕人與現代的小家庭，要多做這三件事：

1、多跟大自然互動，登山健行是最好的選擇。

2、參與國際交流，實踐地球村的人生。

3、培養工作以外的興趣，平衡身心、適時抒壓。

他強調登山健行不僅有益身心健康，參加IML活動更能與國際人士交流，人生變得更豐富精彩。中華山岳在11月將舉辦第30屆台灣IML國際健行大會，每年的健行大會都有上百位國際參賽者與上萬名國人的參與，是健行活動中的一大盛事，今年路線是11/7的北投線與11/8的故宮線，只需支付一次報名費，卻能享受二場健行樂趣，還有豐富的紀念品，老少咸宜，非常適合全家參與，IML每走三個不同國家才能認證一次，所以，每年才會有上百位國際人士參加國際健行，以有限的腳力走出無限的健康。請有興趣的民眾請上網報名: 2020 MERRELL台灣IML國際健行大會http://bao-ming.com/2020IML

2019年IML國際健行大會，運動健身與文化交流。