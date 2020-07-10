訓練心得／雲霧步道 Trail Run

身為一個非自願令人討厭的天龍人，其實我一直很羨慕外縣市 因為在台北只能在河濱或是大安森林公園等幾個固定的地方跑步 所以，這次就參加跟著筆記列車長在台中的活動，來跑跑不一樣的路線 在之前已經有朋友

2020-07-09 10:03