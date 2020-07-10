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訓練心得／雲霧步道 Trail Run

運動筆記 / Jack Kox

新竹觀霧的雲霧步道

在遊客中心旁邊

許多遊客都會在步道口餐廳休息喝咖啡

步道都是由木棧道做成

從入口進入走沒多久

就會到達景觀台

景觀台的視野很好

再往前沿著步道走就會到另一個景觀台

遠看山景景色都不錯

再繼續往前

再到達另外景觀台

不過視野就還好

往山下前進

走沒多久就會回到上去的交叉口

再往外就會到步道入口

雲霧步道全長0.85k

距離不長

是許多遊客到觀霧會去走一走的熱門步道

步道狀況良好

山上風景視野遼闊

夏天去也很涼爽

非常棒的休閒步道

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越野跑

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