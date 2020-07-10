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訓練心得／雲霧步道 Trail Run
新竹觀霧的雲霧步道
在遊客中心旁邊
許多遊客都會在步道口餐廳休息喝咖啡
步道都是由木棧道做成
從入口進入走沒多久
就會到達景觀台
景觀台的視野很好
再往前沿著步道走就會到另一個景觀台
遠看山景景色都不錯
再繼續往前
再到達另外景觀台
不過視野就還好
往山下前進
走沒多久就會回到上去的交叉口
再往外就會到步道入口
雲霧步道全長0.85k
距離不長
是許多遊客到觀霧會去走一走的熱門步道
步道狀況良好
山上風景視野遼闊
夏天去也很涼爽
非常棒的休閒步道
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