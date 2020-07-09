訓練心得／備戰田中馬 快點去抽籤&跑起來！

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運動筆記 / 淦哥(金田雙鈿)

田中馬 登記抽籤按這裡

田中好客人志忠哥：淦哥！7/7晚上來田中高鐵參加田中夜跑團練嘿！

淦：感覺有特別的驚喜～

忠：你來就對了啦～

=====7月7日 晴=====高鐵彰化站

每小時只有一班停靠，離團跑時間有一小時，那就～美拍吧！田中站真的很美，很好拍～聽說是全台最美的高鐵站，我也這麼認為～

=====7月7日 夜=====驚喜來了

集合時，舒康跑跑樂鄭總：歡迎小齊哥～

我有沒有聽錯？任賢齊耶～心中響起～啦啦啦～想你啦～（任賢齊最新單曲），前幾天就看過這ＭＶ，我小聲的跟志忠哥講：我要找一天來拍小齊橋，小齊庭院還有吉普車。鄭總忽然一句：吉普車弄不到啦～　嗚嗚嗚～

=====田中彩虹橋=====

起跑了，攝影師，跑者開心奔跑在寬大的道路上，小齊哥也真能跑，5分尾的配速沒聽他在喘，反而二個胖子（淦，忠）跑的滿頭大汗的，看來淦哥也得開場演唱會，才能好好的練一下體力了！！（請快搶小齊演唱會門票）。跑著跑著忠哥開口了

忠：淦哥，單趟6公里唷！

淦：蝦米，我在台中練也沒跑那麼遠，來回要１２Ｋ厚

忠：前面彩虹橋很漂亮啦，一定要跑到那裡

淦：哦哦哦（好吧！即來之則跑之，不能丟台中人的臉）（其實１２Ｋ沒那麼難啦）

跑者很奇怪，跑了十公里之後二個人為了只剩多遠的距離在計較～這就是淦哥跟志忠哥二個人可愛的地方咩～很奇妙的姻緣認識志忠哥，他是個好客的好人，還有熱情的忠嫂，每次下田中都幫小弟安排的好好的，吃喝玩樂不個都不缺～

＃謝謝你，志忠哥

說歸說，抽籤還是要報下去的啦，請點以下圖片就直接連結登記處唷！

偷偷說，我昨天有看到選手衣的樣衣了，有阿草哥跟阿草妹唷！很可愛

田中馬

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