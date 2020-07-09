訓練心得／備戰田中馬 快點去抽籤&跑起來！
田中好客人志忠哥：淦哥！7/7晚上來田中高鐵參加田中夜跑團練嘿！
淦：感覺有特別的驚喜～
忠：你來就對了啦～
=====7月7日 晴=====高鐵彰化站
每小時只有一班停靠，離團跑時間有一小時，那就～美拍吧！田中站真的很美，很好拍～聽說是全台最美的高鐵站，我也這麼認為～
=====7月7日 夜=====驚喜來了
集合時，舒康跑跑樂鄭總：歡迎小齊哥～
我有沒有聽錯？任賢齊耶～心中響起～啦啦啦～想你啦～（任賢齊最新單曲），前幾天就看過這ＭＶ，我小聲的跟志忠哥講：我要找一天來拍小齊橋，小齊庭院還有吉普車。鄭總忽然一句：吉普車弄不到啦～ 嗚嗚嗚～
=====田中彩虹橋=====
起跑了，攝影師，跑者開心奔跑在寬大的道路上，小齊哥也真能跑，5分尾的配速沒聽他在喘，反而二個胖子（淦，忠）跑的滿頭大汗的，看來淦哥也得開場演唱會，才能好好的練一下體力了！！（請快搶小齊演唱會門票）。跑著跑著忠哥開口了
忠：淦哥，單趟6公里唷！
淦：蝦米，我在台中練也沒跑那麼遠，來回要１２Ｋ厚
忠：前面彩虹橋很漂亮啦，一定要跑到那裡
淦：哦哦哦（好吧！即來之則跑之，不能丟台中人的臉）（其實１２Ｋ沒那麼難啦）
跑者很奇怪，跑了十公里之後二個人為了只剩多遠的距離在計較～這就是淦哥跟志忠哥二個人可愛的地方咩～很奇妙的姻緣認識志忠哥，他是個好客的好人，還有熱情的忠嫂，每次下田中都幫小弟安排的好好的，吃喝玩樂不個都不缺～
＃謝謝你，志忠哥
說歸說，抽籤還是要報下去的啦，請點以下圖片就直接連結登記處唷！
偷偷說，我昨天有看到選手衣的樣衣了，有阿草哥跟阿草妹唷！很可愛
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言