訓練心得／跟著筆記列車長跑 豐原公老坪團練
身為一個非自願令人討厭的天龍人，其實我一直很羨慕外縣市
因為在台北只能在河濱或是大安森林公園等幾個固定的地方跑步
所以，這次就參加跟著筆記列車長在台中的活動，來跑跑不一樣的路線
在之前已經有朋友警告我，那個上坡很抖
想想自己也經歷過貓空、石門水庫、內灣等山路的洗禮，不就是跑步嘛～
先說結果，我脛骨酸了三天，但這不是山陡，是我欠磨練
當天活動一早在廟旁諾大的停車場，很輕易的就看到要來參加的跑友們
然後，讓我這台北俗最驚奇的是本次參加活動的 噗嚨貢YA跑團 的補給車
居然有一個完整的餐車可以給大家最好的補給
一個運動要能成為主流，首先就是要有夠多的人參與，其實每每在跑步的路上
都會看到許多神人般的人物，大家都是市井小民，不像那些運動明星受到注目
但我相信，隨著參與者眾，慢慢的運動水準就會提升，才會有夠多的頂尖競爭出現
要吸引更多的人參與，吃喝玩樂有趣加上有挑戰性就很重要
而這次運動筆記的跟著筆記列車長跑的活動就做到了(好業配的話唷)
廢話不多說，一開始起跑後，先經過菜市場…
等等… 你們這些台北俗們！！沒錯，就是經過菜市場
一群人浩浩蕩蕩的跑過菜市場，什麼北部角頭社團都沒有我們中部跑團這樣震撼啦
過了菜市場後就是開始上坡，嗯，上坡
上坡記得腳步放小，慢慢來不要急，一點一點的慢慢就吃過一個又一個上坡
中部畢竟是平原地形，雖然太陽大但還是有風，不像台北的悶熱
最後來到最高點，吹著涼風，看著平原
就覺得剛剛辛苦的上坡都值得了
在台北，我喜歡河濱跑步，看著河邊的景色，每天每天也有不一樣的風景
但是，我更想去其他地方看看，畢竟台灣雖然不大，但是也有很多差異
希望未來也有其他跑友們，能一起相招來去其他地方一起跑跑跑
感受台灣小而美的人文風景特色
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言