快訊

北捷1280月票搭破萬何方神聖？ 北市查同一人日搭30次無違規

午睡能減少心腦血管疾病風險！但3個錯誤不要犯

訓練心得／跟著筆記列車長跑 豐原公老坪團練

運動筆記 / 痛痛人阿叔

身為一個非自願令人討厭的天龍人，其實我一直很羨慕外縣市

因為在台北只能在河濱或是大安森林公園等幾個固定的地方跑步

所以，這次就參加跟著筆記列車長在台中的活動，來跑跑不一樣的路線

在之前已經有朋友警告我，那個上坡很抖

想想自己也經歷過貓空、石門水庫、內灣等山路的洗禮，不就是跑步嘛～

先說結果，我脛骨酸了三天，但這不是山陡，是我欠磨練

當天活動一早在廟旁諾大的停車場，很輕易的就看到要來參加的跑友們

然後，讓我這台北俗最驚奇的是本次參加活動的 噗嚨貢YA跑團 的補給車

居然有一個完整的餐車可以給大家最好的補給

一個運動要能成為主流，首先就是要有夠多的人參與，其實每每在跑步的路上

都會看到許多神人般的人物，大家都是市井小民，不像那些運動明星受到注目

但我相信，隨著參與者眾，慢慢的運動水準就會提升，才會有夠多的頂尖競爭出現

要吸引更多的人參與，吃喝玩樂有趣加上有挑戰性就很重要

而這次運動筆記的跟著筆記列車長跑的活動就做到了(好業配的話唷)

廢話不多說，一開始起跑後，先經過菜市場…

等等… 你們這些台北俗們！！沒錯，就是經過菜市場

一群人浩浩蕩蕩的跑過菜市場，什麼北部角頭社團都沒有我們中部跑團這樣震撼啦

過了菜市場後就是開始上坡，嗯，上坡

上坡記得腳步放小，慢慢來不要急，一點一點的慢慢就吃過一個又一個上坡

中部畢竟是平原地形，雖然太陽大但還是有風，不像台北的悶熱

最後來到最高點，吹著涼風，看著平原

就覺得剛剛辛苦的上坡都值得了

在台北，我喜歡河濱跑步，看著河邊的景色，每天每天也有不一樣的風景

但是，我更想去其他地方看看，畢竟台灣雖然不大，但是也有很多差異

希望未來也有其他跑友們，能一起相招來去其他地方一起跑跑跑

感受台灣小而美的人文風景特色

相關新聞

訓練心得／跟著筆記列車長跑 豐原公老坪團練

身為一個非自願令人討厭的天龍人，其實我一直很羨慕外縣市 因為在台北只能在河濱或是大安森林公園等幾個固定的地方跑步 所以，這次就參加跟著筆記列車長在台中的活動，來跑跑不一樣的路線 在之前已經有朋友

訓練心得／備戰田中馬 快點去抽籤&跑起來！

田中馬 登記抽籤按這裡 田中好客人志忠哥：淦哥！7/7晚上來田中高鐵參加田中夜跑團練嘿！ 淦：感覺有特別的驚喜～ 忠：你來就對了啦～ =====7月7日 晴=====高鐵彰化站 每小時只

馬拉松／長榮航空城半馬10月登場 參賽可抽國內外機票

已連續第三年舉辦的「長榮航空城市觀光半程馬拉松」，至今累計逾43國、數萬名跑者一同感受台灣、台北之美，今年將如期在10月...

訓練心得／一窺「跑步學堂」從0開始愛上跑步

2014年跑步風氣在台灣興起，隨著賽事、跑團、品牌活動...「跑步班」也如同雨後春筍般在各地開枝散葉，從免費、一對一、三人群、六人組、十人班、品牌訓練營、明星教練班...要哪種跑步班應該都找得到。

訓練心得／榛山步道 Trail Run

新竹觀霧的榛山步道(海拔2000-2500m) 從觀霧遊客往山下走一小段 到達觀霧山莊 再從旁邊的大鹿林道西線登山口進入 沿著林道一直往下 到達交叉路口就是榛山步道的登山口 進入步

串聯水晶教堂高跟鞋教堂 浪漫雙教堂半馬報名中

「2020浪漫双教堂半程馬拉松」活動，將在10月24日在台南北門水晶教堂起跑到嘉義布袋高跟鞋教堂，即日起受理報名，邀請各...

Garmin 攜手陳彥博 捐贈跑表給國高中基層田徑選手

Garmin 號召市民跑者響應做公益，攜手超馬好手陳彥博捐贈 200 只 Forerunner 45 錶款 為鼓勵台灣基層田徑運動員，Garmin 特別推出「去吧！跑出傳奇」買一捐一公益活動，

跑步小品／挑戰初半馬 借鑑他人矯正自己

2020年6月底趁著空檔，看了一本關於-市民跑者的跑步書籍（書名：專業教練量身打造！適合市民跑者的-100日馬拉松訓練計畫、作者：金哲彥）。書籍當中第48頁寫到一句話（借鑑他人，矯正自己），它讓我回想

斯巴達障礙跑今登場 「越野菁英」周青奪21K組冠軍

「Spartan Race」斯巴達障礙跑競賽今天起一連兩天於高雄阿公店水庫正式開跑，作為疫情解封後第一個斯巴達賽事，更創...

太魯閣馬拉松報名 首度婉拒外國人

防疫解封，花蓮掀起一波國旅熱潮，暑假訂房也很旺，包括「拔仔庄」鼓王爭霸戰、太魯閣馬拉松等活動將陸續登場。太馬昨起受理線上...

太魯閣馬拉松今起報名 因疫情首度不開放境外人士參賽

被譽為「一生至少要跑一次」的太魯閣峽谷馬拉松將於11月7日開跑，因應疫情，將首度不開放境外的外籍選手參賽。主辦單位表示，...

跑步小品／跑團的溫馨 讓我一下子就愛上了

20200526台中黎明團視障陪跑夜間團練日常~台中市政府 昨晚新舊任團長、副團長交接，眾人面前講話會發抖結巴，也會緊張到不知所云的我，既然沒說話的勇氣，就用文字嘍！我不是一個喜歡參與固定活動的

熱門新聞

籃球／璞園加入、陳建州任執行長 新聯盟四隊年底開打

中職／王建民8日返美 點名黃恩賜進步多

富邦胡金龍事件 成當年中信「冰風暴」翻版？

4百萬份動滋券 720起上網登記

NBA／白人妻子投書媒體 爆哈勒戴受歧視過往

籃球／若ABL宣布復賽 富邦勇士新聯盟兩邊都打

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。