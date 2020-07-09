訓練心得／跟著筆記列車長跑 豐原公老坪團練

身為一個非自願令人討厭的天龍人，其實我一直很羨慕外縣市

因為在台北只能在河濱或是大安森林公園等幾個固定的地方跑步

所以，這次就參加跟著筆記列車長在台中的活動，來跑跑不一樣的路線

在之前已經有朋友警告我，那個上坡很抖

想想自己也經歷過貓空、石門水庫、內灣等山路的洗禮，不就是跑步嘛～

先說結果，我脛骨酸了三天，但這不是山陡，是我欠磨練

當天活動一早在廟旁諾大的停車場，很輕易的就看到要來參加的跑友們

然後，讓我這台北俗最驚奇的是本次參加活動的 噗嚨貢YA跑團 的補給車

居然有一個完整的餐車可以給大家最好的補給

一個運動要能成為主流，首先就是要有夠多的人參與，其實每每在跑步的路上

都會看到許多神人般的人物，大家都是市井小民，不像那些運動明星受到注目

但我相信，隨著參與者眾，慢慢的運動水準就會提升，才會有夠多的頂尖競爭出現

要吸引更多的人參與，吃喝玩樂有趣加上有挑戰性就很重要

而這次運動筆記的跟著筆記列車長跑的活動就做到了(好業配的話唷)

廢話不多說，一開始起跑後，先經過菜市場…

等等… 你們這些台北俗們！！沒錯，就是經過菜市場

一群人浩浩蕩蕩的跑過菜市場，什麼北部角頭社團都沒有我們中部跑團這樣震撼啦

過了菜市場後就是開始上坡，嗯，上坡

上坡記得腳步放小，慢慢來不要急，一點一點的慢慢就吃過一個又一個上坡

中部畢竟是平原地形，雖然太陽大但還是有風，不像台北的悶熱

最後來到最高點，吹著涼風，看著平原

就覺得剛剛辛苦的上坡都值得了

在台北，我喜歡河濱跑步，看著河邊的景色，每天每天也有不一樣的風景

但是，我更想去其他地方看看，畢竟台灣雖然不大，但是也有很多差異

希望未來也有其他跑友們，能一起相招來去其他地方一起跑跑跑

感受台灣小而美的人文風景特色