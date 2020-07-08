訓練心得／一窺「跑步學堂」從0開始愛上跑步

2014年跑步風氣在台灣興起，隨著賽事、跑團、品牌活動...「跑步班」也如同雨後春筍般在各地開枝散葉，從免費、一對一、三人群、六人組、十人班、品牌訓練營、明星教練班...要哪種跑步班應該都找得到。

但是，打出永續的「學堂制跑步班」-跑步學堂，你應該沒有很真正了解吧！？正逢027期台北班的第一次團練，就讓我，帶著大家一窺究竟吧！

「跑步學堂」是什麼？

「跑步學堂」為台灣第一的運動入口網站-運動筆記企業群。以跑步為主，設計各種實體主題課程，包括初、進階慢跑教材，也量身打造企業團體班，滿足市民跑者不同需求。「跑步學堂」的教練，皆為Pose Method(姿勢跑法)的認證教練。總教練 蔡弘誠說：『教練群都受過姿勢跑法的訓練，並且為認證教練，只要在「跑步學堂」中，你可以感受我們相同的語言，維持一貫的教學品質。』

「跑步學堂」有著獨特的學長姐學弟妹制度。(圖片來源：跑步學堂)

跑步學採用獨特的「學堂制」，每期結束後可選擇進階課程之外，還有「留級」的選項，聽起來不太妙！？但是，選擇「留級」，可在下一期的相同班別中旁聽，也可參與訓練，重點是「免費」。(聽到「免費」二字，我怎麼覺得當個長青學長是個幸福的事情？)

跑步學堂，有著獨特的學長姐學弟妹制度，保持著健全的良好互動，建立網路群組讓學員們可以彼此交流，也可以在課堂之外詢問教練一些訓練方式，或是大家最愛問的「腳的那邊是怎麼了」。在這，學員們就像是回到校園時代，讓跑步不再是個壓力，而是個快樂的「跑步」「學院」。

台北027初階班

第一次團練起個大早，我來到了「台北田徑場暖身場」，台北的運動風氣和新竹就是差很多，放眼望去，至少有5組團體在這裡訓練。

初階班，共分成8週，共16堂的課程(圖片來源：跑步學堂)

跑步學堂初階班，共分成8週，共16堂的課程。每週三是室內課，會以跑步技術教學為主，實際跑步比較少，雖然體能的耗費少，但需要投入更多的專注力，週六則是整合當週的所學，應用在戶外團練中。今天是第一週的戶外團練，集合時間是am7:00。

同學們～要上課囉！(圖片來源：客家鬼怪)

還記得週三時，我們教了什麼嗎？(圖片來源：客家鬼怪)

聞風喪膽的「關節操」

集合前，教練則是一一的核對每個同學，在確認人數到齊後就開始暖身...，而這個暖身，可不簡單，是聞風喪膽的「關節操」。

「關節操」是ㄧ個看似暖身的數十種種動作所組成。(筆者我也體驗過好幾次，如果一句成語來形容感受的話，那麼就是「分筋錯骨」)。「關節操」是跑步學堂的特色暖身，與一般的熱身拉拉筋甩甩手扭扭腳相較起來，那麼「關節操」就實在有點折磨。

這就是......關～節～操。(圖片來源：客家鬼怪)

打開筋骨＝放鬆的第一步。(圖片來源：客家鬼怪)

看教練扭啊～折啊～。(圖片來源：客家鬼怪)

「關節操」強調動作得確實，同時可反映出人體筋膜健康，而關節操的動作強調，不超過人體的極限，維持身體活動度。簡單個動作，就讓人滿頭大汗，各個哎哎叫，一套完整的關節操做下來，是十分鐘起跳，暖身之外，更讓身體維持活動度。

通常跑步暖身五分鐘，但是關節操要做個十來分鐘。(圖片來源：客家鬼怪)

真的是「輕鬆跑」

關節操之後，開始了今天的跑步，學員們好奇著是要跑多少？要跑多快？『今天是我們第一堂戶外課，在跑步之前，我希望先學會放鬆。』士登教練說，在學會跑步前希望不要感受到壓力，因此不要有速度以及距離的壓迫，也不要用意志力，就跟著我們～輕～鬆～跑。

同學們～我們今天輕鬆跑！(圖片來源：客家鬼怪)

教練以極緩慢的步伐，帶領著大家在300m操場跑了20分鐘，雖然是慢慢跑，但是教練還是以穩穩的配速，足部的落地、腰部扭動、擺臂的高度...，雖然在這堂課中，教練沒有叮嚀學生姿勢，但是我看的出來，雖然是輕鬆跑，有些姿勢是可以偷學的。

教練，我們們跑多少啦？(圖片來源：客家鬼怪)

十幾圈下來學員逐漸分批，約莫20分鐘「輕鬆跑」結束，學員面紅耳赤的回來，『教練，我跑了有3公里了吧？』『有！這樣很好了！』

「陪伴」是初階很重要的事。(圖片來源：客家鬼怪)

輕鬆跑後有10分鐘的空擋，有些學員繼續跑，也有些學員把握這時間，詢問教練一些運動知識，我個人通稱這時間為「挖寶時間」，因為，這時段最可是一對一Q&A，適合問病痛或是訓練要訣的黃金時段...可惜，初階班的同學都是將這時間拿來閒聊。

收操與交心

收操時，教練將學員圍著一圈，還是用著關節操的動作，帶著大家收操。

課程結束前，還是要收操。(圖片來源：客家鬼怪)

邊做的過程，教練會閒聊，比如問問等下吃什麼？(圖片來源：客家鬼怪)

稍微提醒著每個動作的姿勢，在數數的的數十秒間，聊些教練跑步的雜感，也聊到近日遶境、等下是否要聚餐、附近top早餐名店...，雖然是教練，感覺並不嚴肅，充滿溫柔、體貼，如同今天的主題「打開活動度」，在學會跑步以前，先學會開啟、學會放鬆，才能享受，喜歡跑步這件事情。今天是課堂的第一週，說不上是滿載而歸，但是起碼學會不害怕、不感到痛苦，相信未來會漸漸喜歡跑步的。

學員與教練訪談

Ling

Ling跑步有2年多了，對於「喜不喜歡跑步」好像也說不上來。今年有個想進步一點念頭，就決定參加了跑步班，上網搜尋發現「跑步學堂」是「運動筆記」的關係品牌，感覺放心，因此決定報名參加台北027初階班。

Ling:『我希望自己不受傷，當個80歲的跑者！』(圖片來源：客家鬼怪)

大家在乎的「跑量」，「什麼時候半馬、全馬？」Ling似乎不太在乎，她說「養身」與「健康」才是她跑步的動機，目前已經完跑步學堂的ㄧ次室內課、ㄧ次的室外課，Ling對於未來還是充滿希望，她說：『我希望自己不受傷，然後，當個80歲的跑者！』(跑到80歲，或是80歲還能跑步之意。)

阿祝 023期 / 彥玲 021期

阿祝與彥玲在跑步班中格外顯眼，在訓練過程的動作，以及「聊天程度」，就與在座的學員氣場不同，果然，她們都是來旁聽的「學姊」。

參加跑步學堂，開啟你的人生～(圖片來源：客家鬼怪)

「跑步學堂」四個字，是她們話匣子的關鍵字，說著和其他同學一起相處的過程、教練教導、去吃吃喝喝...。當初報名參加跑步學堂，是朋友的推薦，而在參加後似乎改變了她們的人生，也告訴我她們是在「2018年10月參加」，參加後感覺跑步不像當初的以為是「花力氣」的事情，在跑步學堂中，學會開心、輕鬆的跑步，然後做自己。

跑步學堂拓展了阿祝與彥玲的生活圈。(這張照片是攝影師說「來一張充滿希望迎向陽光的姿勢。」)(圖片來源：客家鬼怪)

有機會的話，或許會和同學們一起去參賽，但是，還是會在跑步學堂中，努力學習，透過課程，提升自己，為了改變而跑。

士登教練 教學資歷4年

士登教練從跑步學堂019期開始擔任教練，擅長馬拉松、鐵人三項、攀岩...運動，有著20多年的運動資歷。士登教練聊著跑步學堂的文化、Pose Method(姿勢跑法)的力學原理、如何省力跑步、如何不受傷...，認為這些都是可以在跑步學堂中學到的。『而且，跑步不只是練跑而已，練心比練跑更重要。』士登教練說，生活中的，有些體悟、感受，會讓跑步感覺不是只有跑步，而且練到了心。

跑步除了練跑，也練到了心。(圖片來源：客家鬼怪)

今天的戶外課，還是初階，所以做操比跑步還多，士登教練，希望先讓學員養成熱身的習慣，身體開啟後，再練肌力，慢慢再提升跑步能力。『所以，這次是第一次戶外課，重點還不在練跑。』

學會放鬆，才能享受跑步。(圖片來源：客家鬼怪)

士登教希望未來中，能後慢慢了解學員，養成習慣，提升肌力後，再訂定目標。『我希望在同學在這裡是開心、快樂的學習，享受跑步，輕鬆完賽。』

跑步學堂 開課資訊

【從０開始，展翅高飛】

運動難持續、易受傷？跟著教練漸進式的跑步統合訓練，打好你的運動地基。專業的馬拉松教練群，會告訴你跑步的撇步，怎麼開始跑、正確姿勢才能讓你跑得開心、跑得久，而且還能避免運動傷害。

從０開始，我們一起愛上跑步。(圖片來源：客家鬼怪)

特別歡迎：沒有運動習慣的你、從０開始的你，讓我們一起用適合自己的步調，愛上吹風慢跑的速度吧！

【初階班課程特色】

🚫不操體能✔️8堂技術課+8次複習實作✔️系統性學習正確的跑姿✔️無壓力性的養成跑步習慣✔️結識理念相同的朋友✔️終身學習、結業後可免費回來旁聽

【初階-入門健康自信班🏅】

宜蘭班傳送門：請點我

台北班傳送門：請點我

新竹班傳送門：請點我

台中班傳送門：請點我

嘉義班傳送門：請點我