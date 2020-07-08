訓練心得／榛山步道 Trail Run

2020年已經度過一半，查看Marathon's World 的記錄, 開始跑步至今，在這裡我的記錄剛好已滿三年，我也已經跑了一萬公里路。一萬公里也相等於237場馬拉松的距離。三年前，獨自走進了跑步世

2020-07-02 09:46