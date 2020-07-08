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訓練心得／榛山步道 Trail Run

運動筆記 / Jack Kox

新竹觀霧的榛山步道(海拔2000-2500m)

從觀霧遊客往山下走一小段

到達觀霧山莊

再從旁邊的大鹿林道西線登山口進入

沿著林道一直往下

到達交叉路口就是榛山步道的登山口

進入步道先過一座橋

在往上就會到達交叉入後

往右前進開始陡上路段

路線慢慢越來越陡

後面沿著支字路段往上

就會到達山頂的景觀台

可以看到聖稜線,大霸小霸等等

接著往山下前進

陡下之後就會到達平坦的林道路段

經過涼亭就會回到交叉點

剛好繞一圈下來

再原路折返回大鹿林道西線

往上跑就可以回到登山口

路況良好

可跑性高

山上風景視野又美

溫度也涼爽舒適的熱門路線

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