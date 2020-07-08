訓練心得／榛山步道 Trail Run
新竹觀霧的榛山步道(海拔2000-2500m)
從觀霧遊客往山下走一小段
到達觀霧山莊
再從旁邊的大鹿林道西線登山口進入
沿著林道一直往下
到達交叉路口就是榛山步道的登山口
進入步道先過一座橋
在往上就會到達交叉入後
往右前進開始陡上路段
路線慢慢越來越陡
後面沿著支字路段往上
就會到達山頂的景觀台
可以看到聖稜線,大霸小霸等等
接著往山下前進
陡下之後就會到達平坦的林道路段
經過涼亭就會回到交叉點
剛好繞一圈下來
再原路折返回大鹿林道西線
往上跑就可以回到登山口
路況良好
可跑性高
山上風景視野又美
溫度也涼爽舒適的熱門路線
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