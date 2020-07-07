Garmin 攜手陳彥博 捐贈跑表給國高中基層田徑選手

Garmin 號召市民跑者響應做公益，攜手超馬好手陳彥博捐贈 200 只 Forerunner 45 錶款

為鼓勵台灣基層田徑運動員，Garmin 特別推出「去吧！跑出傳奇」買一捐一公益活動，號召大眾共同支持，在消費者熱情響應下，200 只限量錶款- Forerunner 245 Music 前進東京 信念版搶購一空，今日於樹林三多國中，攜手世界四大極地超馬總冠軍陳彥博，以及參與此次公益活動的市民跑者代表，共同捐贈 200 只 Forerunner 45 錶款給 11 所國高中基層田徑運動員，期望專業運動錶款的科學化數據回饋，能成為基層田徑運動選手訓練時的強力後盾。

『去吧！跑出傳奇』公益活動成功 傳遞跑步夢想給未來希望

Garmin 亞洲區行銷與業務協理林孟垣表示：「自第一支 Forerunner 錶款推出後，Garmin 從未停下研發、創新的腳步，持續開發符合跑者的專業功能，以大數據分析、進階感測器，為跑者提供最完整的科學化數據。在長期支持國內跑步運動發展，與專業教練、選手深度接觸之下，使 Garmin 瞭解基層運動員在訓練時，若能有教練以外的設備輔助自主訓練，一定能跑得更好、更遠，讓訓練更有效率。因此推出『去吧！跑出傳奇』買一捐一公益活動，希望傳遞科學化訓練對選手的重要性，並表達對基層運動員的支持。

陳彥博與樹林三多國中田徑隊員，分享科學化訓練的重要性

科學化的訓練從基層開始

三多國中田徑隊蔡孟儒教練表示：科學化的訓練對運動員很重要，國中運動員可能不懂數據的重要，但身為教練能從現在開始分享運動生理學的數據與監測，對教練及選手而言是很重要的進步。陳彥博也分享選手拿到 Forerunner 45 可以從很基本的數字了解生理情況，例如激烈訓練的隔天，注意剛起床時的安靜心跳率和平時比較起來是否有比較快？以及可用按鍵計數測試自己的中樞神經反應是否有變慢，這些都是可以了解身體是否已恢復的情況。

陳彥博經驗分享，鼓勵基層運動員勇敢追夢

超馬好手陳彥博經驗分享 鼓勵勇敢追夢

此次，Garmin『去吧！跑出傳奇』買一捐一公益活動受到各界名人響應，共同呼籲支持台灣基層運動員。其中超馬好手陳彥博也特別在忙碌的訓練計畫中，抽空參與公益捐贈記者會，並安排講座與三多國中田徑隊員們和市民跑者們互動分享，希望能藉由自身經驗鼓勵大家勇敢追夢、一起創造自己的價值。超馬好手陳彥博表示：「這次買一捐一的公益活動，可以感受到 Garmin 對基層運動員的重視，並且積極推廣跑步文化的熱情，這些理念也是我持續透過校園演講、訓練課程分享希望能夠傳遞給更多人的。

一起支持種子運動員，共同將跑步夢想接力給台灣未來的希望

最偉大的傳奇，始於最微小的時刻

『最偉大的傳奇，始於最微小的時刻』，期望在更多市民跑者一同加入成為夢想推手，支持下一代運動員的帶動下，台灣的跑步運動文化能夠持續發展；也希望在這次 Garmin 捐贈錶款提供基層運動員更科學化的訓練和專業數據的協助下，能夠使更多運動員，勇敢跑出自己的傳奇，創造無限可能。追求夢想是件值得驕傲的事，讓我們一起創造自己的價值。」

責任編輯：AF

圖片來源：Garmin