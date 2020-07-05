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跑步小品／挑戰初半馬 借鑑他人矯正自己

運動筆記 / 安洲

2020年6月底趁著空檔，看了一本關於-市民跑者的跑步書籍（書名：專業教練量身打造！適合市民跑者的-100日馬拉松訓練計畫、作者：金哲彥）。書籍當中第48頁寫到一句話（借鑑他人，矯正自己），它讓我回想到2014年從原本路跑10k組，開始認真挑戰半馬這段時間的心境。

當時為了驗證平日跑步成效，所以報名11月在台中港的路跑活動，與當時在彰化公司（全興）同單位同事（元銘），他剛好開始挑戰初半馬，所以大家心情特別興奮。當天的小插曲：開車到會場途中差點迷路，還好賽程一路平坦適合破PB，沿途中有經過大型風車風景特殊，賽程後半段太陽公公出來了，氣溫明顯變炎熱有點吃力，經過一陣子穩定配速抵達終點，感謝佛主保庇順利完賽破當年PB，更獲得分組第四名的成績。

       

事後我同事也費盡千辛萬苦，如期完成他人生初半馬，大家經過這場活動的歷鍊，並彼此分享利用下班時間，大夥自己找時間準備的過程，我從他身上吸收到許多跑步經驗。最後也要另外挑時間，客串跑全程馬拉松，將書籍中寫到的重點，修正平日跑步重點，用自己的雙腳徹底實踐，豐富自己的路跑哩程，加油吧！

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