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太魯閣馬拉松報名 首度婉拒外國人

聯合報 / 記者王燕華／花蓮報導
花蓮太魯閣峽谷馬拉松昨起報名，冠名的雲朗觀光集團總經理盛治仁（左）與縣長徐榛蔚，邀跑者來體驗最美賽道。記者王燕華／攝影
花蓮太魯閣峽谷馬拉松昨起報名，冠名的雲朗觀光集團總經理盛治仁（左）與縣長徐榛蔚，邀跑者來體驗最美賽道。記者王燕華／攝影

防疫解封，花蓮掀起一波國旅熱潮，暑假訂房也很旺，包括「拔仔庄」鼓王爭霸戰、太魯閣馬拉松等活動將陸續登場。太馬昨起受理線上報名，受疫情影響，首度婉拒境外選手參賽。

太魯閣峽谷馬拉松從2000年展開，每年吸引國內外上萬名選手競跑，今年賽事分成全馬3000人、半馬5000人、12公里逍遙馬2500人，以及5公里快樂馬1500人，昨晚6時起至8月1日24時開放線上報名。

主辦單位花蓮縣馬拉松路跑協會理事長張志強說，因應新冠肺炎疫情，考量國外選手入境需檢疫，因此只開放台澎金馬選手報名，婉拒境外的外籍選手參賽，但若原本就居住在台灣的外籍人士仍可報名。賽事舉行前，若疫情指揮中心宣布疫情可能再爆發，則延到明年3月6日舉辦。

不只太馬，花蓮縣瑞穗鄉富源村舉辦的「鼓王爭霸戰」將於8月1、2日登場，縣府客家處今年新增客鼓鳴心光雕秀、光雕小旅行，從7月18日至8月16日，每晚7時至8時30分，在富源保安宮有光雕秀。

疫情 馬拉松 太魯閣

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