跑步小品／跑團的溫馨 讓我一下子就愛上了

20200526台中黎明團視障陪跑夜間團練日常~台中市政府

昨晚新舊任團長、副團長交接，眾人面前講話會發抖結巴，也會緊張到不知所云的我，既然沒說話的勇氣，就用文字嘍！我不是一個喜歡參與固定活動的人，因為在人群中我總是無所適從，非常尷尬。沒想到我們的跑團令我喜愛極了，我總是期待到跑團；有陪跑員們的熱誠真心相伴，一路走一路跑，覺得非常輕鬆非常開心！

幾年前，陸陸續續有醫生跟我說：你不想生病，害怕糖尿病，你就要運動，要跑步走路。我雖然想配合，但是完全沒動力，直到真的確定該吃慢性病藥物了，我不得不立刻積極起來，決定出院就趕快進跑團！我以為我只能勉強跑，不可能是開心的參加跑團，但是沒想到，跑團的溫馨讓我一下子就愛上了，每次的團練都讓我期待！謝謝跑團，因著陪跑員們，我可以輕鬆開心的跑跑走走，因著陪跑員，我可以有動力繼續不斷的跑跑走走，可以向健康的道路邁進！

20191110台中市第38屆舒跑杯~晨琪參賽

健康對我多麼多麼多麼的重要，因為我真的不想病倒，甚至不想太快離世呢！嘿嘿，我還想有機會賺大錢，讓我以後有能力、有機會去非洲的坦尚尼亞；因著迷信，該國人民認定白化症者的身體器官內臟可以帶來好運氣，所以我們白化症者在坦尚尼亞，生命是隨時就可能消逝的，是無法光明正大走在路上的，因為可能瞬間就被肢解做祈福的用途了，我們的身體在當地遠比黃金還貴……

20191110台中市第38屆舒跑杯

我在跑團之前，真的覺得自己的健康很難恢復了，覺得自己的健康只能每況愈下了，覺得去坦尚尼亞的夢想也不可能實現了，但是，如今，因著跑團，讓我可以期待健康，甚至期待美夢成真前進坦尚尼亞，所以，非常非常非常謝謝跑團，謝謝團長、副團長，謝謝所有的陪跑員們，謝謝你們在我朝向健康、跑向夢想的路上一直相挺陪伴讓我得以繼續不放棄，謝謝你們讓以為跑步難如登天的我喜歡有你們的相伴！

20200216彰化縣張春洋議員盃公益路跑賽~晨琪參賽

謝謝新舊任團長、副團長為我們再有的額外辛勞付出！謝謝你們做在我們生命中的，願上帝加倍祝福你們和你們的家人！

20200630台中黎明團第三、四任團長及副團臺中市政府團練交接

20200701 中華視障路跑運動協會 台中團視障跑者王晨琪筆

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