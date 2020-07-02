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旗山跑馬擴辦 加跑美濃
聯合數位文創主辦的年度馬拉松賽事「旗山馬拉松」，將如期於十二月六日開跑，消息一在官方粉絲專頁公布，眾多跑友即紛紛湧入粉專回應表達熱烈的期待，呼朋引伴準備在八月三日上線報名首日，就手刀搶攻報名名額。
已舉辦過三屆的「旗山馬拉松」，每屆都吸引上萬人齊聚高雄旗山，裝扮成香蕉FUN跑賽事、跑步沿途樂吃旗山當地特色產品為補給，可說是高雄市年度運動盛事。
今年賽事邁入第四屆，為號召跑友攜手共度後疫情時代，主辦單位將大舉提升賽事規模，不僅在路線上大幅增加美濃鄉間美景，補給站也加入眾多特色客家美食，賽事名稱亦更名為「旗美馬拉松」，希望隨著疫情趨緩，繼續號召各路跑友們共襄盛舉旗山、美濃兩地馬拉松盛典。
．「旗美馬拉松」活動相關資訊將陸續於報名官網、「旗美馬拉松」官方粉絲專頁陸續公布，相關消息依官網、官方粉絲團等公告為主，或電洽（02）7721-6955 #1。
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