跑步小品／慢跑的奧妙 慢+慢=快

昨天，讀到一位師兄慢跑的分享，令我身受同感，也想透過簡短的分享，說說慢跑的事。

跑者常有一個跑步概念，跑步就是要“快”、“再快”、“最快”。因為只有“快”，身邊才會有人投入仰慕的眼光，跑個無敵快的速度，放貼打卡，贏盡點讚，笑傲跑友圈，真的是無敵爽快。今天跑50分鐘-10k, 明天一定要49分鐘，後天就要48分鐘，哪怕是PB一秒，也要備註在貼文中，這就是要證明又有新突破了。

跑步，要跑得快，也要跑得穩，更要跑得耐，有人跑完全馬還可以健步如飛，有人跑完樓梯也上不了。在賽場上，比賽後受傷的跑者，多不勝數，是不是跑步有一點傷就是盡全力，突破界限了呢，那就要以個人對跑步的觀點做定論了。我覺得預期用意志力遙控身體，去突破極限任務，不如鍛鍊好身體跑個痛快的比賽，起碼還可以笑著衝線。

很多貼文關於慢跑的好處，包括提升有氧能力，鍛練慢跑肌肉，提升心肺功能。。。等等，這些大家都明白的。關鍵在於，跑者願不願改變思維，從慢開始。

師兄也道出一句“慢+慢=快”，這是一個貼切的比喻。慢的定義很廣，高手的慢可能是你的快，一切都要以個人能力而定。要做一個爐火純青的跑者，除了學習慢跑，自律也是非常重要，跑步本來就是一件簡單的事情重複做、用心做的事，一天一點小堅持，很快就成為你習慣，自律就在無形中產生了。當你領悟到慢跑的奧妙，你可能對跑步又有不同的看法，起碼快跑已經不是你的唯一標準了。