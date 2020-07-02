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跑步小品／3年跑了1萬公里

運動筆記 / Terrence Lai
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2020年已經度過一半，查看Marathon's World 的記錄, 開始跑步至今，在這裡我的記錄剛好已滿三年，我也已經跑了一萬公里路。一萬公里也相等於237場馬拉松的距離。三年前，獨自走進了跑步世界，從一個運動盲漸漸愛上運動。跑步已融入了我生活中，也開啟了人生另一精彩的一頁。

一萬公里的跑程，沒有百馬賽事的記錄，也沒有疾走如飛的速度。絕大多數累積於健跑和比賽裡數。三年裡的大小賽事也只有50場，令我滿足的是每一場都是精彩的。我也沒擁有很好的跑步實力，成績也相對平庸。令我感慨的是，自律三年，可以擁用少少的跑步經驗，有時懷緬一下，寫一些自以為感性的跑步文，也是蠻回味的。

1萬公里後，是不是繼續努力跑進2萬公里？當然，我覺得我可以再豐富我接下2萬公里的跑步故事。雖然說“跑步而已”, 是不是想太多？有人說 “讀萬卷書，不如行萬里路”，世界上有很多東西生不帶來，死不帶去。在跑步中，確實可以找到非凡的樂趣，當中更有刻骨銘心的時刻。這猶如一門人生學問，因為這種經歷，這種情懷是獨有的。我更希望接下來的故事中，可以在跑步中，遇見更多志同道合的跑友，從而編織更多意想不到經典回憶。

為跑步加油🥂🌹

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