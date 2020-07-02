訓練心得／嘉義車站 ➡️ 屏東東港137公里 LSD

這一站分段環島的地點從嘉義出發，途徑台南、高雄一直到屏東東港，在詩宜求教谷哥大神後抓出133公里的距離，自己預估應該可以在18小時內完成整段的旅程，不過連日來動輒37_～8度的高溫及午後雷陣雨確實讓我跟團隊都有點擔心😓。在安全的考量下我們在補給物資的準備上也格外用心，除了基本的水、飲料、布丁🍮、能量果凍、咖啡因、電解錠外，阿麗還特別準備了大量的水果，冰塊🧊，不夠的部分沿途還能在便利商店進行補充，畢竟安全是回家唯一的路。

出發前一晚還是選擇到沙鹿好朋友鵬讚的家裡打擾，大家都知道能省則省，畢竟素人跑者的資源有限，帶著團隊出門，一個晚上的住宿費對我說也是不小的負擔，很感恩大家在預算有限的狀態下還願意出手相助，甚至主動幫我分攤不少雜項開支，只要我注意安全、專心跑步，後勤補給的部份就交給他們幫我搞定了。

清晨三點起床整理裝備然後從沙鹿驅車南下嘉義車站，其實為了我自己的練習打擾大家，還讓大家這麼早起趕路心裡多少還是有點不好意思，但小弟能力有限，感謝就先放在心裡面嘿。

嘉義到後壁小七1～15（1:30）4:50分就被大夥趕著起跑，趁著天還沒亮，溫度適中的清晨能多跑一點是一點，但我也不是笨蛋，不要以為我不知道你們要去吃美味的早餐....跑到台一線心裡踏實多了，至少知道自己沒有迷路，一早的體力滿檔、精神充沛，維持在六分速跑起來也算輕鬆。

經過了北回歸線標誌、南靖車站等景點更不免要停下來拍張照，很快的就離開嘉義縣界來到臺南後壁區。在後壁車站旁的小七跟補給團隊會合，利用休息的時間上了一次大號，補充了3杯的水動能、菠蘿麵包1/4顆、最後帶著500ml的電解水繼續朝新營前進。

後壁到新營奇美醫院15～26公里（2:30）對於臺灣的地理一直介於有點熟又不是太熟的狀況，很多地名都聽過就是沒有實地造訪，利用這一次分段環島的機會或許能讓自己更親近、瞭解這塊孕育我們長大的土地吧。

今天的太陽起來得早，刻意的跑在對向車道透過一旁建築的影子遮蔭，溫暖的陽光、涼爽的微風，在這樣的環境下跑步真的很舒服，只是隨著時間的流逝，能夠預期到天氣條件只會越來越嚴峻，利用每一次休息的機會適當的補充，降低身體的負擔，避免可能產生的風險。來到奇美醫院阿麗遞上了一盒分切好的新鮮芒果🥭，繼續要我補充250ml的水動能，離開之前再喝了包威德，裝滿了500ml的電解水才讓我離開。

新營到官田26～35.44（3:26:47）離開新營之後明顯感覺到溫度上升很多，道路兩旁幾乎都是綠油油的稻田，可以遮蔽的地方好少，隨著天氣越來越熱，兩隻腳跑起來越來越沉重，比較麻煩的是左腳小指頭開始有點痛的感覺，應該是起水泡了吧。另外頭上雖然戴的是有外襯的遮陽帽，但還是無法抵抗艷陽、耐不住高溫，不容易啊，終於在上午的8:45分總算抵達官田，累計里程35.44公里，就快完成一隻全馬了。

來到官田的OK便利商店，夥伴們趕快再幫我補充了250ml的水動能，再來就是我想了很久的沙士，特別還幫我準備了200ml的佳興檸檬汁，還有早上沒吃完的菠蘿麵包，啊～～爽快，吃飽喝足之後開始處理水泡的問題，因為沒有殺菌消毒藥水，所以不打算將它搓破，拿出透氣膠帶把水泡纏繞起來，暫時先這樣吧，離開OK前也沒忘記戴上袖套，再帶著500ml軟水壺的水量繼續前進。

官田到茄拔35.44～46.19（4:30:33）南臺灣的太陽果然沒讓我失望，天氣竟然好到連路邊加油站開出來的水都是熱的，這下完全發揮不了降溫的效果，在這麼炎熱的天候下跑步，每次休息後的體力大概可以持續跑步5～6公里，剩下的都是意志力，看到的景物都會有點朦朧感，時間是上午接近10點鐘，胃開始有點緊繃的糾結感，記取上一次沒有適度進食造成噁心、反胃跟嘔吐的教訓，待會休息時得吃點東西才行，經過曾文溪橋，頭頂上飄來一大塊的烏雲，也幫我擋掉點陽光，今天的雨會提早下來嗎？或者下點雨應該會舒服一點吧，聽說美珍姐特地跑來探班，趕緊加快腳步跟大家會合，也感謝阿姐持續關注喔🙏。

抵達善化小七茄拔門市，跟夥伴表達了想要在這邊進食，休息長一點時間的需求後就看見夥伴們忙著四處張羅我的食物、沒一會功夫桌上就擺滿了涼麵、沙士、芒果、西瓜還有幫助留住水份的水動能，這樣的效率應該讓專程來探班的美珍姐傻眼了吧，而剛剛追著我跑的那一整片烏雲也應景的帶來場大雨，是老天爺特別眷顧我嗎？不然怎麼會那麼巧呢？總之在這一站的休息時間裡大家都聊的很開心。

新市插曲46.19～51.10（5:02:37）離開善化的時間是上午的10:50分，總算下定決心要斷捨離了，因為剛剛吃得太豐盛導致於現在邊跑邊打嗝，腸胃在一陣翻攪過後肚子開始有點感覺，然後必須夾緊屁股跑步以防萬一，天哪，不會在這個時候糗了吧....還好，天無絕人之路，在一陣胡亂牽拖的碎嘴之後眼前竟然出現了天堂一般的小七（大營136-1號），哈哈哈😄，更開心的是這間的廁所好乾淨，店員好親切又很可愛，解放了之後免不了要買瓶水聊表謝意啦。

善化到新市51.10～55（5:29:11）時間來到中午12:04分，在一陣兵荒馬亂之中，總算有驚無險的抵達了新市區雙新門市，一到現場就看見振宇帶著兩位小帥哥來探班，真心很感謝振宇人長得帥心地又好，特地來探班還沒忘記幫我省下一點補給組的伙食費，感動😹感動餒。在這一站停留的時間不長，因為天氣熱而且才剛拉完肚子的關係暫時還吃不下東西，一樣喝了點檸檬汁，補充了250ml的水動能跟500ml的水，12:19分準備起身繼續追逐里程，離開之前沒忘記再和振宇來張合照，這樣就功德圓滿了。

新市到高鐵沿線55～65離開新市區正是一天當中最熱的時段，依據詩宜規劃每10公里一個補給點應該勉強還撐得住，起跑之前詩宜特別跟我說「待會跑的是高鐵沿線，應該會有地方可以遮蔭，跑起來會輕鬆一點」，詩宜說的話我信了，前5公里氣溫雖然高，不過多少還有建築物的影子可以躲，我滿心期待高鐵沿線路段帶給我的沁涼，12:29分才轉個彎進入這個路段理智線馬上斷裂，說好的遮蔭不見了🙀，唯一可以遮陽的地方在快車道旁高鐵軌道正下方的陰影，而且隔著一條快車道我根本進不去....😭😭

出來跑總是要有心理準備，即使已經被太陽曬到全身發燙，頭昏眼花精神有些渙散了，還是要努力跑走跑走堅持到下一個休息點，只是這條偏僻的路段別說商家了，連間加油站⛽️都沒有，更別說灑水降溫什麼的，很久沒有讓自己跑到這麼崩潰了，更糟糕的是在我用剩餘的意志力咬牙撐完這10公里後映入眼簾的竟然不是便利商店🏪，是我們的補給車...詩宜帶著尷尬的眼神跟我說「這裏沒有便利商店給你補給」，瞎咪，臭小子，你是在開玩笑嗎？這麼熱的天氣不能拿補給站來唬弄人啊，會出人命的😠，詩宜趕緊跟我解釋，他們抵達之後才發現原來之前規劃的休息點必須跑出高鐵沿線外大概400多公尺，評估之後決定取消那個休息點，就在原地進行補給。

雖然說好的遮蔭不見了，說好的補給站也不見了，但我明白他們也是不得已，看著三位夥伴不是急著拿灑水器幫我降溫，就是趕忙倒水給我喝，卸下水袋背包幫我再將水補足，安撫我的情緒，其實有這麼用心守護我的夥伴在是能有什麼情緒呢？我們稍微討論一下這站的缺失，決定在進入下一個補給站途中增加一個補給點，不然這天氣真的太曬，跑起來會有風險存在，距離下一個補給點還有七公里，阿麗換上跑步服裝說要陪我一起跑高鐵台南站，真的很感謝她的貼心跟好意，不過在我堅持拒絕下還是將她趕回車上吹冷氣，畢竟天氣真的很熱，隨時會有中暑🥵的可能，而且真的沒有必要再多一個人陪著曬太陽，真心想陪跑等太陽下山再說吧。

高鐵台南站65～72.82（7:48:19）雖然才剛剛進行完補給，再出發時體力應該會回復一點才是，但結果不然，很快的就只能靠著跑走跑走來延續里程，走著走著就想睡覺，眼皮越來越重，幾乎連張開眼的力氣都沒有，幾次因為踩在高低落差的水溝蓋差點摔倒，也因為「愛睏」差點不小心就摔下橋，意志力的「扣打」嚴重超支，心裡一直想要跑起來，但身體就是配合不了，老實說當時真的很想放棄啊，只要開口要上車，一切就結束了，但，這是我想要的結果嗎？這麼容易就放棄還有什麼資格談夢想呢？我努力的跟自己對話，想法設法提振精神，我不停的搥打緊繃的雙腿，拍拍臉頰、捏捏手臂，在自虐內傷之前總算看見高鐵臺南站，我撐過來了。

下午14:57分終於抵達高鐵臺南站，也終於將里程推進到72.82公里，鵬讚跟詩宜很早就在外面等我，進入臺南站後為了可能產生的橫紋肌溶解所以趕緊去了趟廁所觀察尿液顏色，還好一切正常，到了車站大廳，放不下心的美珍姐又專程繞了一趟來幫我加油，阿麗也已經幫我準備好水、沙士、西瓜幫我解渴，聽到我有點小中暑的症狀又急著拿出冰塊幫我降溫，在我趴著小憩的時候拿起刮痧板幫我活血去瘀，真的很感謝大家，這一段真的很辛苦。

高鐵臺南站往高雄橋頭糖廠72.82～94阿麗陪跑休息過後該面對的里程還是得去完成，好消息是再出發時太陽已經變溫柔了，氣溫不再那麼炎熱，這次就沒理由拒絕阿麗陪跑了，我們從臺南站出發，沿著高鐵沿線慢慢的跑走跑走，周遭有豬寮、養雞場及魚塭，讓部分路段跑起來的氣味很複雜，時間接近傍晚，身體的續航力變差了，跑不到2公里就得當一會步兵，七分速的跑、九分半的走，怎麼可以這麼廢啊，竟然慢到得讓阿麗等....

阿麗一路上不斷的忽前忽後幫我拍照📷，我知道她是想證明我終於有一次跑得比她慢，嘲笑我也有這麼一天，會慢到需要由她來幫忙拍照....下午的16:17分就在路旁的補給車上喝了點水跟檸檬汁，順勢拿掉了袖套讓自己涼爽一點，16:50分又進行一次補給，喝了水、吃了顆布丁🍮、西瓜🍉、香瓜，這次真的要謝謝阿麗幫忙準備好多水果，重點是沒跟我請款😄。

17:15分抵達岡山嘉興全家便利商店，是該進食的時候了，一碗蕎麥麵、一顆溫泉蛋，補充水份，抵達橋頭小七的時間是18:42，本來只是預計短暫停留的，但我還是任性的進去喝了水、換了衣服還小趴了10分鐘。接著就換張詩宜陪我凸接下來的里程了。

橋頭到大寮94～116詩宜陪跑可能是兩雙玻璃腳互相傷害慣了吧，跟著詩宜一起跑步的節奏就是比較對味，即便身體已經很累了還是能夠持續的跑起來，嘴裡還是可以不斷噴出垃圾話，眼睛還是可以掃描每一間按摩店、養身理容院....看他興致勃勃一副不想離開的樣子，差點一時心軟准他15分鐘的假給他進去鬆一下的說

我們持續跑著，連鎖茶點茶魔飲引起了詩宜的好奇心，他說「開那麼多家分店係三小？明天一定要買一杯來試試」，晚上的20:15我們跑到了仁武，為了避免燒檔，決定在這邊換一套跑褲，好心的補給組則是大方的準備了麥當勞雞塊、薯條🍟、大杯可樂餵食，離開前管家婆阿麗還逼我吞下一包amino外加一包32Gi咖啡因才准我們繼續上路。

詩宜意猶未盡的陪我跑過鳳山，一直到22:30抵達大寮的金山角門市為止這小子也陪我跑了22K，接下來還有20公里，為了他的腳好，也擔心他把我操爆，還是決定換選手陪跑，然後拜託詩宜跟阿麗先去民宿check in，省得沒房間可以住，兩個人都盥洗完休息一下再來找我們，就這麼決定了。

大寮到屏東東隆宮116～137鵬讚陪跑鵬讚嘴巴說不要，身體倒是很誠實的自動去換裝，雖然不至於心不甘情不願，但一路的碎念真的很吵啊，趁著他換衣服的時候吃了碗泡麵，補充了咖啡因跟BCAA，準備好就可以出發了，最後的20公里分別會在4、10、15公里處進行補給，反正已經超過預期的時間所以也不著急了。

怎麼也沒想到才剛出發我就後悔了，鵬讚一直在旁邊催促著我跑起來、跑起來，吼～就跟他說我才剛吃飽要先走一下再跑，他還是在旁邊一直念一直催，乾脆上車好了啦，明明腳傷還沒完全好，這麼愛跑幹嘛啦，沒理會他在旁邊不斷的叫囂，硬是要先把4公里走好走滿，趁著詩宜跟阿麗幫我們進行最後一次補給的時候趕快抱怨幾句，想跑是不是，來啊。雖然很努力的想要跑起來，不過還是堅持不到2K就必須要稍微走一會，至少已經可以跑走跑走了，鵬讚因為穿ㄚ拖跑步沒有搭配襪子，腳趾頭有點磨破皮流了點血，啊不是很愛跑，再來啊，兩個人就這麼一路「鬥嘴鼓」鬥到了林園，凌晨12:23分在林園喝了瓶蠻牛，買了瓶水上了廁所後可以繼續趕路了。

途中還有經過一處7-11做了最後一次休息，但意志力薄弱的我似乎已經記不起來哪邊是哪邊了，只記得離開了最後一個補給點，詩宜載著阿麗開著車來找我跟鵬讚，除了幫我們加油之外好像沒發揮太大的功能，最後丟了句過了橋之後差不多就要到囉，然後車就開走了....你們是在哈囉嗎？途經林園工業區，沒想到廠區的規模這麼龐大驚人，尤其夜晚在燈光的照射下有種現代的科技感，算是開了眼界了。

沒一會總算是來到雙園大橋，持續跑走跑走終於看到了屏東線界，進入東港抵達終點東隆宮已經是清晨2:30分了，天哪，這回也搞太久了吧。進入東隆宮整個人攤躺在廣場上，感激老天爺讓這一趟遠行平安落幕，謝謝三位夥伴的不離不棄，陪我熬了將近24小時。

結語回到民宿當然趕快盥洗，然後準備休息，但是管家婆阿麗要求大家將身上穿的衣服、裝備全部用水沖過再拿出去曬，誒.....會不會太殘忍，怪咖還不只一個，洗完澡不是應該睡覺的嗎？但就剩鵬讚老人家症頭發作睡不著，四、五點就起床滑手機，早上七點多就等不及暗示大家起床出去閒晃。

睡眼惺忪的醒來，南臺灣的陽光還是那麼熱情，來到屏東免不了得去品嚐一下當地的早餐，三位夥伴相揪吃了東港肉粿，可惜我吃早齋沒辦法共襄盛舉，一樣只能找間早餐店草草果腹，11點鐘進入漁會市場試試傳說中的黑鮪魚，在店員的鼓吹下什麼金三角、上部的通通給我來一份.....雖然不便宜，不過為了表示對三位夥伴的感謝，值得啦。

這一趟137公里的LSD在這幾次分段環島的困難度來說絕對是數一數二的『硬抖』，對比一開始的孤軍作戰，現在有團隊的照顧真的很幸福，尤其大家都是無償的幫忙，不計成本的付出，全心全意的照顧，不僅在路途中幫忙規劃路線、協調後勤補給，更在我體力用盡的後段分組陪跑，忍受我氣力放盡時的情緒轉移，不求回報，盡力幫我完成一次又一次的長距離練習，何其有幸有這麼一群願意陪我瘋狂，真心挺我的朋友，這個團隊讓人很有感覺。

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