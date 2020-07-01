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訓練心得／檜山巨木群步道 Trail Run
新竹觀霧的檜山巨木群步道
海拔高度介於1500-2500公尺
路線裡有5顆巨大的神木
是很熱門的健行步道
一開始到觀霧遊客中心後
先跑一小段到達登山口
進入後山徑沿著山腰緩緩往下
路況非常好
沿途景色非常漂亮
途中也有很多巨木林立
炎熱的夏天走在裡面
像吹著天然冷氣一般的舒適涼爽
走到步道終點再往巨木區前進
先經過一座長橋
再進入樹林山徑就會抵達巨木交叉口
先往巨木1號前進
再往下走到巨木2號
2號需要在原路往上折返
再往上階梯到3,4號巨木之後
前進一小段馬上可以看到5號巨木
接這往下走回巨木交叉點
剛好繞一圈
再原路折返就可以回到原來的登山口
路況好
夏天非常涼爽
景色漂亮
又有神木可以欣賞
非常棒的步道
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