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訓練心得／檜山巨木群步道 Trail Run

運動筆記 / Jack Kox

新竹觀霧的檜山巨木群步道

海拔高度介於1500-2500公尺

路線裡有5顆巨大的神木

是很熱門的健行步道

一開始到觀霧遊客中心後

先跑一小段到達登山口

進入後山徑沿著山腰緩緩往下

路況非常好

沿途景色非常漂亮

途中也有很多巨木林立

炎熱的夏天走在裡面

像吹著天然冷氣一般的舒適涼爽

走到步道終點再往巨木區前進

先經過一座長橋

再進入樹林山徑就會抵達巨木交叉口

先往巨木1號前進

再往下走到巨木2號

2號需要在原路往上折返

再往上階梯到3,4號巨木之後

前進一小段馬上可以看到5號巨木

接這往下走回巨木交叉點

剛好繞一圈

再原路折返就可以回到原來的登山口

路況好

夏天非常涼爽

景色漂亮

又有神木可以欣賞

非常棒的步道

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