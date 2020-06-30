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NRC 總教練吳文騫 防疫期間教你訓練三招
你是一個想變強的跑者嗎？但是不是在這疫情期間，沒有了賽事也失去了對跑步的動力，甚至打亂了你的跑步訓練計畫呢？
不用擔心，因為許多跑者都和你有相同的問題，在這段期間除了面對疫情之外，大家也要繼續和接下來的賽事努力。但在這段期間該怎麼訓練呢？大家不妨可以透過 NRC App 上的語音教練指導，得到完整的訓練內容喔！
動作一：開合跳持續 30 秒
為達到熱身效果，我們將開合跳設定為第一個動作，開始的時候可以將頻率放慢，且將動作做大，讓全身達到一個完整的熱身效果。
動作二：左右跳躍持續 30 秒
開始之前，大家可以先準備一個鞋盒來作為訓練用的道具，動作開始時可以將頻率放慢，動作熟悉之後就可以增加移動速度，以達到訓練強度的提升。
動作三：登階訓練持續 30 秒
找到適當的高度後就可以開始進行動作，動作開始時可以將頻率放慢，動作熟悉之後就可以加快動作率，以達到訓練強度提升效果。
以上三個動作為一組循環，建議每個動作時間為 10-20 秒，3-5 組循環即可。
責任編輯：哈卡圖片來源：NIKE
以上文章由 NIKE 贊助刊出。
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