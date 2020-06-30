戶外運動一波波 別錯過IML健行大會！

一年一度的台灣區IML國際健行活動將於11月7、8日舉辦，今年適逢IML（International Marching League）國際健行聯盟創會30週年，台灣健行活動也將在遵守防疫新生活運動的原則下，鼓勵民眾放心參與戶外健行活動。今年度的健行路線將帶領民眾探訪北投、關渡的山河之美，以及故宮山區的絕美眺景，無論是30公里還是5公里，全家大小、親朋好友都能選擇適合自己的路線，透過健行運動享受快樂、提升免疫力。

IML國際健行的宗旨致力推廣健行運動，並促進國際間的友善交流，每年台灣區IML國際健行大會均會吸引26個會員國、數百位國際友人的參與，今年遇到各國防疫的考量，預估國際友人將會減少，但仍接獲不少在台國際人士、與民間山友團體的熱情響應，3000個早鳥報名好禮在報名開放的第一週就已搶購完畢。創造話題的活動紀念衣，不僅採用最適合運動的排汗彈性材質，更特別企劃IML創始會員國日本的富士山圖案，讓活動衣不僅有穿搭的實用性、更具有收藏價值。

主辦單位中華山岳協會更祭出超值好禮要送給參與的民眾，讓大家在健行活動當天好吃、好玩又好拿。兩天健行場次都將會抽獎送出市價20,000元的MERRELL美國戶外健行鞋衣裝備組、美伊娜多市價萬元保養品組、登山友LEKI德國登山杖…等運動與健康好禮。慶祝30週年，中華山岳聯合美國戶外運動品牌推出「挑戰人生第一個半百」的健康運動企劃，民眾只要憑「IVV國際市民體育護照」健行累計超過50公里，即可在活動當天免費獲贈迷彩斜背包乙個。健行累積超過100KM，將可獲贈「榮譽健行大使領章」乙個。

報名網址：http://bao-ming.com/2020IML

活動日期：11月7、8日（兩日皆可參加）

出發地點：北市泰北高中

活動路線：30KM、20KM、10KM、5KM（兩日健行路線不同）