路跑／跑者注意 小心大安森林公園出現的突襲者

大安森林公園是許多台北跑者常去練習跑步的地方。

有跑友會放衣服、毛巾還有飲用水在旁邊，練習完可以使用。

多數人都會有絕佳默契，不會隨便去動其他人的物品。

但是... 也聽說過有東西不翼而飛的事件。

秉持著相信人性本善，所以，我很少放東西在旁邊。

但是，這件事情就發生在強者我朋友身上。

某日他在大安森林公園練跑，放了一瓶運動飲料。

想說運動完可以補充一下，沒想到...

辛苦跑完，運動飲料變成這樣

是的，雖然沒有被偷走。

但是被破壞成這樣，真的是太可惡了～ 這樣是要怎麼喝!!

更讓他生氣的是犯案者的態度，他當場抓到犯案者，但是...

對方就你能一副就是奈我如何？

天阿，這真是世道衰微，亂世啊!!

為此，我必須要公佈犯案者照片

不希望有更多的跑友們受害啊，但也請大家不要肉搜。

因為他們就是這樣的態度...

大家評評理～可憐可憐我朋友啊～

祝大家假期愉快，有個快樂的跑步人生囉。