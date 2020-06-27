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路跑／跑者注意 小心大安森林公園出現的突襲者
大安森林公園是許多台北跑者常去練習跑步的地方。
有跑友會放衣服、毛巾還有飲用水在旁邊，練習完可以使用。
多數人都會有絕佳默契，不會隨便去動其他人的物品。
但是... 也聽說過有東西不翼而飛的事件。
秉持著相信人性本善，所以，我很少放東西在旁邊。
但是，這件事情就發生在強者我朋友身上。
某日他在大安森林公園練跑，放了一瓶運動飲料。
想說運動完可以補充一下，沒想到...
辛苦跑完，運動飲料變成這樣
是的，雖然沒有被偷走。
但是被破壞成這樣，真的是太可惡了～ 這樣是要怎麼喝!!
更讓他生氣的是犯案者的態度，他當場抓到犯案者，但是...
對方就你能一副就是奈我如何？
天阿，這真是世道衰微，亂世啊!!
為此，我必須要公佈犯案者照片
不希望有更多的跑友們受害啊，但也請大家不要肉搜。
因為他們就是這樣的態度...
大家評評理～可憐可憐我朋友啊～
祝大家假期愉快，有個快樂的跑步人生囉。
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