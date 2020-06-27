帶小比跑旅台灣／跳島777蘭嶼站

蘭嶼讓人敲碗的完結篇終於來了。前情提要：不重要，不會考。話說，跳島777馬拉松第一站蘭嶼前一天的選手之夜，大家喝的亂七八糟，不是啦，是喝的賓主盡歡之後，大家都乖乖回去睡覺，這才是好酒品。隔天清晨三點五十分，民宿的管家便來民宿載我和比比去集合點集合。（管家妹妹真的超大心的）

然後，我們漂釀的財務長Sabrina Tsai，特地訂了蘭嶼當地有名的早餐，培根法式土司讓大家吃。而運補長嚴子捷大哥，忙進忙出的搬運補給品到各補給站讓大家可以到時候食用。而思雨姐，蔡靜修姐及葛醫生的夫人，也到各補給點整理東西。

而吳國豪和Eason Chung是負責拍攝這次跳島777馬拉松的攝影師。

當一切準備就緒之後，等待清晨五點賽事的開始。一大早，各位選手開心的互道早安，邵敬一大哥說明之後，選手拍照之後也準備出發。而傅祺育大哥身為裁判長，他也難得露出搞怪的一面，頑皮的拿著記時鐘在那裡倒著跑當人工前導車，大家笑成一團，好不開心。

時間一到，大家陸續出發，今天賽事的路線是從椰油村出發，往南跑到機場附近，再折返往北跑到朗島再折返，就這樣來回二次。我和邵老師是巡田水的（大誤），所以只跑21公里。

清晨五點準時起跑，那時候因為氣流的關係，忽然下起了磅礡大雨。但跑者是防水的，大家仍開心的在雨中狂奔。

路過涼亭的時候，我看到一群羊聚集在上面躲雨，那羊好聰明啊！因為雨愈來愈大，所以我趕緊幫小比穿上雨衣，但看到小比淋到雨手舞足蹈開心的模樣，我也不禁開心的跑起來。

Kevin Huang大哥、顧育瑞大哥和蔡志榮是機巡，一直來回

巡視賽道，並為大家補給水份和巡視賽道狀況。而吳芷寧是防護員，騎車來回看各選手的狀況，而為大家處理。經過虎頭坡的時候，因為邵老師怕我太累，還特地叫顧哥，幫我推上坡，在這裡真的很謝謝他們。

顧哥在等候我們的時候，還撿到一隻很大隻椰子蟹，但卻被經過的婆婆給要走了。虎頭坡之後，天空開始放晴，氣溫也開始變熱，到了B點補給站，大家怕小比會熱，叫我讓小比休息，因為小比還想跑跑，所以我想也不想的就推小比前進…

從椰油到朗島陡坡比較多，騎車路過的民眾也紛紛為我們加油。有的村民在涼亭喝酒，還招手叫我不要跑了，過去喝二杯。喂，不可以醬，要跑完再喝啦（大誤）在路邊工作的住民，看到我們也紛紛跟我們揮手加油，讓人感覺好溫暖。選手經過時，我也大聲的跟他們喊加油，比比也揮手跟他們打招呼。

雖然蘭嶼好熱，但我們也把這場自主賽事給完成了哦，比比很棒，麻麻也很棒。回到終點之後，沛妤也幫大家準備了許多食物讓大家吃。

有飛魚炒飯、尖嘴魚、蘭嶼的臘肉及飛魚卵香腸、情人的眼淚等蘭嶼當地特產，讓大家可以吃飽飽。因為跑完還要坐船，所以我不敢吃太多，怕吃了會吐出來，所以就忍住沒吃。下次去我一定要好好把這些東西好好吃過一遍才可以。待大家都回來之後，有一個選手大哥不見了，大家都很著急，也一直在找他，等了許久，他終於回來了。原來他跑到一半肚子痛，到廁所去了，幸好他平安無事。我們也放下忐忑不安的心。

賽事完成後，我們回到民宿沖澡，在民宿客廳等待開船時間到，再出發到港口等待坐船回台東。

民宿的老闆呂大哥怕比比會熱，還特地開冷氣給比比吹，真的很謝謝他們，那麼熱情的接待我們，而我也和他們家的呂小弟變成了好朋友，他一直黏著我說話，還把他的寶貝拿出來給我看，我真的好榮幸😊我們也約定會回去蘭嶼再找他們玩哦。坐船時間終於到了，也是跟大家道別的時候，邵老師他們要前進綠島，完成下一個任務，雖然我很想跟，但是因為有事，只能在下一站跟大家再相聚了。蘭嶼再見，我會再來的，謝謝大家給我們這麼難忘的回憶…

#2020跳島777馬拉松第一站

#蘭嶼解鎖

#乘風破浪到蘭嶼

#謝謝辛苦的志工和攝影師

#恭喜各位選手完賽

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣